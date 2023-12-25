«Семейные детские дома»: в Японии распространяется новый подход к заботе о приёмных детях

Дети в Японии во времена падения рождаемости

Пока японское общество борется с последствиями экономических изменений и сокращения численности населения, в стране наблюдается стремительный рост случаев безнадзорности, жестокого обращения с детьми, прогулов в школах и детских самоубийств. Поскольку всё больше детей сталкиваются с неблагоприятными условиями жизни, модель «семейного дома» предлагает альтернативу традиционному патронатному воспитанию.

В Японии насчитывается около 42 000 детей, которые не могут жить со своими биологическими родителями и заботу о которых взяли на себя приёмные семьи или государственные воспитательные учреждения. В 2016 году Япония пересмотрела свой Закон о защите детей, чтобы увеличить долю семейного опекунства в системе воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из понимания того, что приёмным детям лучше жить в стабильной среде, которая повторяет домашнюю обстановку, с заботливыми, отзывчивыми воспитателями. Среди подходов, привлекающих внимание, – частные «семейные детские дома», управляемые приёмными семьями, которые обеспечивают индивидуальный уход не больше чем за шестью детьми. В этой статье мы познакомимся с двумя семейными детскими домами и рассмотрим изменения в подходе к патронатному воспитанию в Японии.

Дом, ставший родным

Ёкота Такаси и Ёкота Вакако начали свой путь в качестве приёмных родителей 15 лет назад. За эти годы число детей, находившихся на их попечении достигло 30. Они воспитывали их вместе со своими собственными пятью детьми, которым сейчас от 13 до 29 лет. Используя накопленный опыт, три года назад пара открыла семейный дом «Адати» в Кавагути, префектура Сайтама. Сейчас они опекают четырёх приёмных детей, младший из которых учится в третьем классе начальной школы, а старший – в первом классе старшей школы.

Вакако не устаёт повторять, что приёмным родителям необходима разветвлённая система поддержки. «Мы бы никогда не смогли добиться успеха без поддержки других приёмных семей, родителей и опекунов, органов опеки над детьми и других служб». В доме Ёкота, который одновременно является местным храмом основанной на синто религии Тэнрикё, всегда кипит жизнь. В просторном саду и в храме проводятся различные мероприятия – от собраний ассоциации приёмных родителей до репетиций детских театральных представлений. Среди постоянных посетителей – местные волонтёры, которые приходят помочь детям с уроками или присмотреть за детьми младшего возраста. В этой безопасной и благоприятной среде дети могут развивать важные социальные навыки, взаимодействуя со своими сверстниками и другими людьми, которые их окружают.



Летнее мероприятие, организованное ассоциацией приёмных родителей. Подобные незабываемые впечатления играют важную роль в здоровом развитии детей в приёмных семьях (предоставлено Минами Ханамидзуки Каи)

Один из детей, живущих с Ёкота, – мальчик, который впервые появился в семье восьмимесячным младенцем. Сейчас он учится в первом классе средней школы и растёт вместе с другими детьми супругов. Их дочь всего на год старше мальчика. С самого раннего возраста он борется с расстройством развития, из-за которого ему трудно контролировать свои эмоции. Ему было нелегко социализироваться в начальной школе и Такаси и Вакако приложили все усилия, чтобы поддержать его в учёбе. Супруги каждый день по очереди сопровождали его в школу и обратно на протяжении всех шести лет обучения и терпеливо подбирали его книги и тетради, когда он отшвыривал их в порыве эмоций. Во время одного особенно трудного периода в третьем классе они оставались с ним даже во время уроков, поддерживая его эмоционально.

Вакако говорит, что временами, когда её приёмный сын был не в состоянии справиться с ситуацией, он вымещал своё разочарование на приёмных родителях. Однажды, когда он был ещё маленьким, он жалобно спросил, почему она родила их дочь, а не его. Охваченный эмоциями, он до крови укусил её за руку.

Понимая, что движет такими вспышками гнева, Вакако говорит, что «дети хотят услышать, что вы всегда будете с ними». После инцидента с укусом она утешила своего приёмного сына, сказав ему: «Я бы хотела быть твоей родной матерью. Но ты счастливчик, потому что у тебя есть две мамы, которые тебя очень любят». Она говорит: «Дети хотят слышать от вас, что вы никогда их не бросите. Мы были рядом с ним, пока он не осознал это».

Опыт жизни с приёмными братьями вдохновил старшего сына семьи, Ёкота Хирото, на изучение психологии в аспирантуре и теперь он помогает своим родителям управлять семейным домом «Адати». Говоря о трудностях, которые вызывает вспыльчивость его приёмного брата, он отмечает, что даже понимая, что движет ребёнком в подобных ситуациях, иметь дело со вспышками гнева всё равно непросто. Однако, говорит он, эти трудности не разделили их, а наоборот, заставили его почувствовать близость с мальчиком. «Он может говорить вещи, которые выводят меня из себя, но братья часто так делают. Наша забота как семьи состоит в том, чтобы окружить его любовью».



Ёкота Хирото, справа, со своими родителями (фото Гото Эри)

Цена доверия

У многих детей, находящихся под опекой, есть проблемы со здоровьем, поведением, эмоциями и развитием, которые могут привести к тому, что их будут часто переводить из одного дома в другой. Первый ребёнок старшего школьного возраста, которого приняла семья Ёкота, оказался именно в такой ситуации. Мальчик, от которого отказалась мать, был непредсказуем и склонен вымещать свою боль на других, подчас жестоким образом. Соцработница из управления социальной защиты детей, которая обратилась к Ёкота с просьбой взять его к себе, со слезами на глазах умоляла супругов: «Ему больше некуда идти».

В школе на мальчика повесили ярлык нарушителя спокойствия и не разрешали участвовать в экскурсиях и походах из опасения, что он будет нарушать порядок. Когда его одноклассники отправлялись на экскурсии, он оставался в своей приёмной семье. «Без родителя, который мог бы встать на его сторону, – рассказывает Вакако, – решения принимала школа. Ему не удалось принять участие ни в одном мероприятии».

Супруги Ёкота были полны решимости поддержать своего приёмного сына, что бы ни случилось. Вакако вспоминает драку между ним и их младшим сыном, учившимся тогда в средней школе, которая закончилась тем, что старший мальчик избил младшего и ушёл в приступе ярости. Работник службы опеки над детьми, который вмешался в инцидент, сказал Ёкота, что они могут отказаться от мальчика, если захотят, но они решили оставить его в семье, несмотря на протесты своих сыновей. «Если мы повернёмся к нему спиной, – убеждала Вакако, – у него больше никого не останется». Послушавшись уговоров своей девушки, парень в конце концов вернулся к Ёкота.

Этот инцидент стал поворотным моментом, и после этого его поведение стало менее беспорядочным. Он жил с Ёкота до тех пор, пока ему не исполнилось 20 лет, возраст совершеннолетия в Японии. Сейчас он работает фотографом и время от времени приезжает домой навестить свою приёмную семью.

Оглядываясь назад, супруги радуются, что они не отказались тогда от своего приёмного сына. «Когда он впервые пришел к нам, он плакал, от того, что не знал, кому можно доверять, – говорит Такаси. – Прошло около двух-трёх лет, прежде чем он, наконец, смог полностью поверить в нас». Вакако отмечает, что, принимая на себя родительские обязанности по отношению к ребёнку старшего возраста, опекуны сталкиваются с определёнными проблемами. «Приходится преодолевать бесконечные трудности, и каждое решение влияет на их дальнейшую жизнь, – объясняет она. – Это нелегко, но радость от того, что ты становишься любящим родителем для ребёнка, заставляет забыть обо всех трудностях».

Семейные детские дома были включены в более широкую японскую систему заботы о детях после того, как в 2008 году был пересмотрен Закон о защите детей. Согласно закону, семейные приюты могут открыть либо два приёмных родителя, состоящие в браке, и один помощник, либо один приёмный родитель с двумя помощниками. Они рассматриваются как частные компании, деятельностью которых является обеспечение семейной заботы для не более чем шести приёмных детей.

В семейном доме «Адати» стараются никогда не достигать установленного максимума, оставляя одно-два места для временного размещении детей на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Запросы на временное размещение поступают от органов опеки над детьми. Хирото говорит, что к каждому ребёнку, независимо от того, как долго он остаётся в доме, относятся как к члену семьи. Он убеждён, что возможность взаимодействовать с другими членами семьи может сказаться на развитии ребёнка только положительно. Приёмные дети, дольше находящиеся в семейном доме, оказывают неоценимую помощь новичкам, особенно если тем пришлось пережить жестокое обращение в прошлом. «Они находят общий язык и свидетельствуют о том, что в этой семье дети находятся в безопасности».

Общее семейное дело

Через два года после основания семейного дома «Адати» недалеко от Ёкота, в соседнем городе Вараби, появилась «Южная Деревня» – семейный дом, которым управляют Исии Сатико, её недавно вышедший на пенсию муж Ацуси и их старший сын Тосики. Сатико, имеющая 28-летний опыт работы в качестве приёмной матери, поддерживает тесные отношения с семьёй Ёкота. Они всегда готовы внимательно выслушать, когда возникают проблемы, и помочь друг другу.

У Сатико и Ацуси четверо сыновей. Пара никак не могла завести собственных детей и усыновила Тосики, самого старшего, когда ему было 18 месяцев. Всего полтора года спустя Сатико родила их второго сына. Затем семья Исии усыновила третьего и взяла четвёртого ребёнка в опеку.

Супруги предоставили опеку в общей сложности 10 детям как на долгосрочной, так и на временной основе, когда они начали подумывать о смене статуса приёмной семьи на семейный детский дом. Они считают, что в этом заслуга их третьего сына, который убедил их открыть Южную Деревню. «Вы должны это сделать», – настаивал он, считая, что тем самым они смогут принести перемены в эволюционирующую систему патронатного воспитания. Услышать эти слова ободрения от своего приёмного сына много значило для Сатико. «Это показало мне, что он видит свой собственный опыт воспитания в приёмной семье в позитивном свете», – говорит она.

Супруги говорят, что люди часто удивляются тому, что они принимают детей под опеку на временной основе, хотя у них есть свои собственные дети. Однако супружеская пара отмечает, что в такой системе организации опеки участвуют все члены семьи, а старшие дети помогают присматривать за младшими приёмными братьями и сёстрами.



Исии ценят семейное общение, разговоры между членами семьи позволяют им быть в курсе того, что происходит в жизни их приёмных детей (фотография Power News)

Тосики, например, присматривал за купанием своих младших приёмных братьев с тех пор, как стал старшеклассником. Он говорит, что невозможно остаться равнодушным, наблюдая как маленькие дети проходят через процесс привыкания к своему новому окружению. «Малыш может быть безутешен, когда впервые прибывает в семью, но уже через неделю он плещется в воде и чувствует себя прекрасно», – описывает он. – Это не даёт мне забыть, что я прошёл через тот же процесс адаптации к жизни в новой семье».

Сейчас Тосики уже взрослый мужчина, но оглядываясь назад на свой собственный опыт, он понимает, насколько важно для ребёнка получать безусловную любовь, так же как получил её он сам. Он рос в окружении любящих родственников, таких как его бабушка с дедушкой, а также других взрослых, которые проявляли интерес к его жизни и помогали присматривать за ним после школы до возвращения родителей. Он хочет обеспечить своим приёмным братьям и сёстрам в Южной Деревне такие же возможности, чтобы детские воспоминания так же поддерживали их в будущем. «Я хочу, чтобы время, проведённое здесь, стало для них опорой, если они когда-нибудь столкнутся с трудностями, став старше».



Тосики в детстве во время прогулки со своей семьёй (фото предоставлено семьёй Исии)

Тосики и его родители твёрдо верят, что семья и общество играют разные, но одинаково важные роли в воспитании ребёнка. С этой целью Сатико и Ацуси активно участвуют в молодёжных спортивных мероприятиях, родительском комитете и деятельности местной ассоциации приёмных родителей. Сатико делится своим опыт, консультируя начинающих родителей-опекунов и пары, которые решили усыновить ребёнка. Ацуси говорит: «Я хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки, и пользовались преимуществами ресурсов, которые предлагает общество».

От приюта к дому

Система опеки в Японии долгое время развивалась преимущественно в государственных учреждениях. С пересмотром Закона о защите детей в 2016 году акцент сместился на размещение детей в семьи опекунов или семейные дома. Местные органы власти активизировали программы обучения приёмных родителей и другие усилия, направленные на увеличение числа зарегистрированных потенциальных опекунов, но рост был медленным. В 2011 году 13,5% детей, нуждающихся в альтернативном уходе, проживали в опекунских семьях или аналогичных условиях, но к 2020 году этот показатель увеличился только до 22,8%. Рост числа семейных домов также был постепенным: с 218 по состоянию на октябрь 2013 года до 427 к концу 2020 финансового года. Сегодня около 20% детей, помещённых в семьи, живут в семейных домах.

Хотя в настоящее время всё больше приёмных детей помещается в домашние условия, наблюдается растущая тенденция распределять тех, кто нуждается в специализированном уходе, в семейные дома, а не в другие приёмные семьи. Например, 46% детей с особенностями умственного и физического развития помещаются в семейные дома, в то время как 24% оказываются в приёмных семьях и 36% в учреждениях группового ухода. Среди детей, подвергшихся домашнему насилию, 53% живут в семейных домах, по сравнению с 38% в приёмных семьях.

Фудзи Ясухиро, бывший директор Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, который курировал внесение изменений в Закон о защите детей, говорит: «Система семейных детских домов была создана для усиления поддержки опытных приёмных родителей и расширения системы семейного патронатного воспитания. Однако мы не ожидали, что так много детей с особыми потребностями будут помещены в семейные дома». Фудзи, который сам является опекуном более чем 10 детей, подчёркивает, что для эффективной работы японская система альтернативного ухода нуждается в значительной поддержке. «Когда имеешь дело с расстройствами привязанности и проблемами развития, опыт воспитания собственных детей не подготовит тебя к решению всех возникающих проблем. Необходима специализированная сеть поддержки, на которую родители-опекуны могли бы положиться».

Фудзи участвовал в работе исследовательской группы, организованной Nippon Foundation, посвящённой системе семейного воспитания, и говорит, что, хотя львиная доля ответственности за воспитание детей ложится на биологических родителей, приёмных родителей и директоров учреждений альтернативного ухода, каждый член общества должен сыграть свою роль. «Все окружающие взрослые должны участвовать в процессе воспитания детей», – заявляет Фудзи. В 2020 году группа опубликовала список предложений, который включал рекомендацию снизить максимальную вместимость семейных домов с 5-6 детей до 4-6 и создать высокоэффективную систему ухода за детьми, используя доступные ресурсы, такие как детские сады и специализированные детские учреждения.

Фотография к заголовку: Pixta

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