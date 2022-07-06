Приёмная семья примет ребёнка после анонимных родов
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кумамото, 5 июля (Jiji Press). Ребенок, родившийся в результате первого случая анонимных родов в Японии, будет передан приемным родителям, сообщила больница в префектуре Кумамото, где произошли роды.
Больница Дзикэй в городе Кумамото сообщила, что получила уведомление о плане усыновления от муниципальных властей 4 июля. По данным больницы, муниципальный чиновник сообщил больнице, что ребёнок, как ожидается, будет расти в среде, эквивалентной семеной.
Ребенок, рождённый в декабре по конфиденциальной системе родовспоможения этой больницы, в настоящее время находится в яслях. Система «началась без юридического обоснования и какое-то время не работала», – заявил на пресс-конференции директор больницы Хасуда Такэси.
Он выразил надежду, что усыновление пройдёт нормально, чтобы и в будущем дети рождались по этой системе.
В декабре 2019 года больница Дзикэй объявила о введении системы конфиденциальных родов, при которой будущие матери раскрывают свою личность только больнице, чтобы убедить женщин не рожать в одиночестве дома или в других местах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Правительство Японии создаёт учреждение по борьбе с одиночеством и изоляцией
- В Японии будут бороться с одиночеством среди японских граждан за рубежом
- Столовые для детей «Кодомо-сёкудо» – лекарство от бедности и одиночества
- В Японии создают всё больше бесплатных или почти бесплатных столовых для детей
- Коронавирус и одинокие матери: потеря работы, доходов и «беспомощность» в режиме чрезвычайной ситуации
- Мать-одиночка в Японии
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии