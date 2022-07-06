Приёмная семья примет ребёнка после анонимных родов

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Кумамото, 5 июля (Jiji Press). Ребенок, родившийся в результате первого случая анонимных родов в Японии, будет передан приемным родителям, сообщила больница в префектуре Кумамото, где произошли роды.

Больница Дзикэй в городе Кумамото сообщила, что получила уведомление о плане усыновления от муниципальных властей 4 июля. По данным больницы, муниципальный чиновник сообщил больнице, что ребёнок, как ожидается, будет расти в среде, эквивалентной семеной.

Ребенок, рождённый в декабре по конфиденциальной системе родовспоможения этой больницы, в настоящее время находится в яслях. Система «началась без юридического обоснования и какое-то время не работала», – заявил на пресс-конференции директор больницы Хасуда Такэси.

Он выразил надежду, что усыновление пройдёт нормально, чтобы и в будущем дети рождались по этой системе.

В декабре 2019 года больница Дзикэй объявила о введении системы конфиденциальных родов, при которой будущие матери раскрывают свою личность только больнице, чтобы убедить женщин не рожать в одиночестве дома или в других местах.

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