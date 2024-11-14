Табата (JY09): станция «Граница полей» между районами Яманотэ и Ситамати

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В четырнадцатой статье мы расскажем о станции Табата. Второй иероглиф в названии, означающий «край», говорит о местонахождении на границе между двумя разными типами местности. Станции присвоен кодовый номер JY09, и она находится в ведении компании JR East.

Табата – «конечная» станция кольцевой линии Яманотэ

Станция Табата открылась 1 апреля 1896 года. Она стала девятой станцией линии Яманотэ после станций Синагава, Симбаси, Уэно, Сибуя, Синдзюку, Мэгуро, Мэдзиро и Акихабара.

В железнодорожном справочнике она указана как «конечная остановка» линии Яманотэ. Официально линией Яманотэ считается участок в 20,6 км, начинающийся от Синагавы, проходящий через Синдзюку и Икэбукуро и заканчивающийся на станции Табата. Участок кольцевой линии между станциями Табата и Токио считается частью линии Тохоку хонсэн, а участок между Токио и Синагавой входит в линию Токайдо хонсэн. Таким образом, мы привычно называем линией Яманотэ всё кольцо, хотя оно включает участки других линий.

Происхождение топонима «Табата» (田端), «Край (заливного рисового) поля» простое – оно обозначает либо деревню, построенную у рисовых полей, либо границу раздела заливных (田, та) и суходольных (畑, хатакэ) полей и т. п.

Эта версия происхождения указана в «Истории района Кита», составленной администрацией токийского района Кита, где расположена станция, и вполне логично предположить, что этот топоним является комбинацией слов «заливное поле» и «край» (или же «суходольное поле»).

Действительно, в период Эдо (1603-1868) этот топоним иногда записывали сочетанием иероглифов 田畑, «заливное поле» и «суходольное поле», – в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) используется именно этот вариант. С другой стороны, в топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко) описана «деревня Табата» (田端村) в поместье Ивабути уезда Тосима земли Мусаси, и в «Записях услышанного в Эдо» (Эдо кибун), собрании слухов, ходивших в Эдо начиная с годов Тэнсё (с 1573), тоже упоминается как 田端, «край поля», так что эта версия, вероятно, более точна.

На момент открытия станции поезда ехали по уступам, меняя направление движения на противоположное

Иероглиф «край» в названии имел важный смысл во времена появления и развития станции Табата.

Когда станция впервые открылась, её официальным адресом было Хакэцуки, Табата, деревня Такиногава, уезд Кита-Тосима. Хакэ (峡) в названии места обозначает «обрыв», и если вы садитесь в поезд внешней линии Яманотэ, то справа вы можете видеть крутой обрыв. Сверху начинается плато Мусасино, или Яманотэ, «Горная местность», а под обрывом расположен Ситамати, «Нижний город». Таким образом, станция Табата расположена непосредственно на «краю» – на границе Яманотэ и Ситамати.

Топоним «Табата», как говорилось, обозначает «край заливного поля», но конкретно это место расположено ещё и на границе разных ландшафтов, что оставило в истории станции характерный отпечаток, отличающий её от других.

Станция Табата изначально была создана как станция линии Цутиура Японских железных дорог, которая шла от Цутиуры и соединялась с Токио через префектуру Ибараки – города Усику и Торидэ. Это была грузовая линия, которая перевозила уголь с угольного месторождения Дзёбан, которое простиралось от посёлка Томиока в префектуре Фукусима до города Хитати в префектуре Ибараки.

Поезда приходили из низменных районов Ибараки, и им приходилось подниматься к станции Табата, расположенной на границе возвышенности. Поезда перевозили тяжёлое топливо и материалы, и потому для облегчения подъёма для них была сделана колея уступами, по которым они поднимались, заезжая в тупик, меняя направление движения на противоположное, чтобы подняться на следующий уступ, и т. д.



На этой фотографии показаны земляные работы по созданию уступов горной железной дороги («100-летняя история японских национальных железных дорог», коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Дорога устроена таким образом, что на крутом склоне сделаны уступы, соединяющиеся под острым углом, и поезд, поднимаясь до края одного уступа, начинает двигаться в противоположном направлении, переходя на пути следующего уступа. Такую колею и сейчас можно увидеть на железной дороге Хаконэ Тодзан.

Однако в те времена использовались паровозы, и при каждом таком манёвре приходилось отсоединять ведущий паровоз и заново подсоединять другой ведущий с другой стороны поезда, что занимало время и создавало неудобства.

Поэтому в 1905 году Японские железные дороги отказались от этого способа и открыли новую станцию Ниппори, так что поезда, идущие из Цутиуры, теперь следовали в Ниппори. Эта линия Цутиура-Ниппори сейчас вошла в линию Дзёбан, а станция Табата была исключена из маршрута.

Кроме того, в 1883 году была открыта линия, идущая от Кумагая (префектура Сайтама) до Уэно, сейчас являющаяся частью линий Тохоку хонсэн и Такасаки. На ней была построена станция Табата, проходящая от Уэно через Табату в Кумагая. И сегодня Табата является станцией на линии Яманотэ и одновременно станцией ответвления линии Тохоку хонсэн (линия Кейхин Тохоку).

Другими словами, Табата изначально планировалась как конечная станция линий Дзёбан и Тохоку хонсэн, однако, как говорилось выше, для линии Дзёбан она оказалась неудобной.

Кроме того, поскольку колея линии Дзёбан изначально шла в низменных районах, в 1912 году начали их расширять, чтобы построить грузовую площадку на обширном участке рядом со станцией Табата. Площадка площадью 60 000 цубо, или около 200 тысяч кв. м была завершена в 1917 году. Это была современная для того времени железнодорожная станция, её ярко освещали прожекторы, и ей можно было пользоваться ночью.



В годы Тайсё на грузовой площадке Табата были установлены прожекторы для освещения в ночное время (газета «Мацуда симпо», 1916 г., собрание Национальной парламентской библиотеки)

Эта сортировочная станция превратилась в техническую станцию Табата, и она до сих пор остаётся зоной накопления грузов JR на грузовой ветке линии Дзёбан и грузовой линии Яманотэ. Эта «окраинная» станция стала незаменимой для поддержки товародвижения в Токио и по-прежнему активно используется в качестве транзитного пункта для грузов.

К западу от технической станции находится депо скоростных поездов линии Тохоку синкансэн и Токийский транспортный центр синкансэн. Среди любителей железных дорог этот район пользуется особым уважением как своего рода «железнодорожная мекка», поскольку здесь останавливается множество поездов, в том числе грузовых и скоростных поездов синкансэн.

«Писательская деревня» годов Тайсё и начала Сёва

Нынешняя станция Табата была перенесена примерно на 200 метров к юго-востоку от своего первоначального местоположения в 1930 году, и на ней есть два билетных выхода – северный и южный. Северный является главным, а южный выходит на плато Мусасино, там турникет полностью автоматический, и нет станционного персонала. Здание станции очень неказистое, и может показаться, что это станция какой-то местной линии, и нет станционной площади, так что это своеобразная скрытая достопримечательность.



Южный выход станции Табата – перед станцией нет кольцевой дороги и вообще сложно поверить, что это выход станции линии Яманотэ (PIXTA)

Южный выход расположен на высоте около 20 метров, а северный – около 6 метров над уровнем моря. Если посмотреть вниз от южного выхода, то вы увидите, что станция Табата расположена под плато, поэтому в этом районе много спусков (坂, сака, или дзака) – Эдодзака, Каминосака и Фудодзака, они являются популярными местами для прогулок в этом районе.

Фудодзака – спуск с каменной лестницей возле южного выхода. Как написано на информационной доске возле спуска, когда-то неподалёку стояла каменная статуя защитника буддизма Фудо мёо (санскр. Ачала), и там был водопад Фудо. Статую потом перенесли примерно на 800 метров к западу, сейчас она называется Табата Фудо-сон, «Почитаемый Фудо из Табаты».

На спуске Каминосака находится бывший дом знаменитого писателя Акутагавы Рюносукэ. Акутагава переехал в Табату в 1914 году. За ним сюда переехали Муро Сайсэй, Кикути Хироси, Хагивара Сакутаро, Хори Тацуо и Хирацука Райтё, и Табата внезапно обрела известность как «писательская деревня». Одновременно с этим там построили ресторан и теннисный корт, и этот район превратился в оживлённый центр искусств. Такие произведения Акутагавы, как «Ворота Расёмон», «Нос» и «В стране водяных», которые читают и в наши дни, были написаны, когда он жил в Табата.

Однако в 1927 году Акутагава покончил жизнь самоубийством, а в следующем году оттуда съехал Сайсэй, и «писательская деревня» начала приходить в упадок.

В мемориальном музее «писательской деревни» Табата, расположенном перед северным выходом станции Табата, вы можете узнать об истории живших там писателей, увидеть реконструкцию бывшей резиденции Акутагавы и ознакомиться с соответствующими материалами. С 5 октября, в ознаменование 110-летия Акутагавы, там проводится специальная выставка под названием «Начало творчества писателя Акутагавы Рюносукэ – история появления писательского кабинета “Пещера голодных духов” (Гакикуцу)».



Мемориальный зал «писательской деревни» Табата (PIXTA)

А теперь давайте вернёмся ещё дальше в прошлое и познакомимся с некоторыми историческими местами, относящимися к периоду Камакура (1192-1333). Примерно в 10 минутах ходьбы от северного выхода станции расположено святилище Ками-Табата Хатиман.

В период Эдо поселение на плато назвалось Ками-Табата, «Верхняя Табата», а другой, под обрывом – Симо-Табата, «Нижняя Табата». Святилище Хатимана было местным святилищем в Ками-Табата.

Говорят, что в 5 году Бундзи (1189) Минамото-но Ёритомо, совместно с родом Тосима уничтоживший род Осю Фудзивара, на обратном пути остановился здесь для молитвы. В святилище почитается божество Хондавакэ-но микото – таким именем называют 15-го императора, Одзина, в качестве бога-покровителя воинов.



Святилище Табата Хатимангу в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ, в красной рамке) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Рядом со святилищем Сирахигэ, отдельным святилищем на территории святилища Хатиман, когда-то росло большое дерево, известное как «Криптомерия спора» – якобы об этом огромном дереве около 8 метров в высоту и со стволом толщиной около 3 метров вассал Ёритомо, Хатакэяма Сигэтада, поспорил со своим вассалом о том, сосна это или криптомерия. В настоящее время на месте святилища Сирахигэ стоит лишь небольшая часовня.

Существует похожая легенда о военачальнике Ота Докан, жившем в конце периода Муромати (1336-1573). В окрестностях Табаты и сейчас существует холм Доканъяма, и говорят, будто бы Докан с вассалом поспорили о растущем там дереве, сосна это или кедр. Вероятно, это один из примеров исторической трансформации легенд.

Общие сведения о станции Табата

Введена в эксплуатацию 1 апреля 1896 г.

Среднее количество пассажиров в день: 37 291 (27-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия JR Кэйхин Тохоку

Фотография к заголовку: Станция Табата около 1920 года. Справа видна платформа, слева – паровоз, направляющийся на сортировочную станцию (предоставлено Железнодорожным музеем)