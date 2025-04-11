Симбаси (JY29): «Новый мост», построенный в начале периода Эдо

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать второй статье мы расскажем о станции Симбаси, расположенной в офисном районе недалеко от станции Токио. Станции присвоен кодовый номер JY29, и она находится в ведении компании JR East.

Появление станции Карасумори

Первая железная дорога в Японии была пущена 12 июня 1872 года. Первоначально планировалось, что она будет соединять Симбаси и Йокогаму, но из-за задержек в строительстве дамб между Синагавой и Симбаси пришлось временно сделать первой станцией Синагаву.

Станция Симбаси открылась четыре месяца спустя, 14 октября, и одновременно была полностью открыта железная дорога. С тех пор как по случаю 50-летия этого события в 1922 году этот день был объявлен «Днём железной дороги», многие люди считают станцию Симбаси самой первой.

Во время открытия станции она официально называлась «остановка поездов Симбаси» (Симбаси тэйсядзё) и располагалась примерно в двух минутах ходьбы от нынешней станции на том месте, где сейчас станция новой автоматизированной линии Юрикамомэ. В период Эдо здесь располагались усадьбы родов Такино и Вакидзака из княжества Харима, рода Датэ из княжества Сэндай и рода Мацудайра из княжества Айдзу.

После реставрации Мэйдзи в Цукидзи было основано поселение иностранцев, а место для станции Симбаси было выбрано неподалёку, поскольку за счёт этого надеялись стимулировать коммерческое развитие.

С северной стороны станции Юрикамомэ находится музей истории железной дороги, где можно увидеть реконструкцию станции Симбаси.



Старая станция Симбаси незадолго до её открытия в 1872 году (предоставлено Японской национальной железнодорожной расчетной корпорацией, Jiji Press)



Реконструированная станция Симбаси как символ реконструкции района Сиодомэ (фото сделано во время открытия в апреле 2003 года, Jiji Press)



Гравюра 1873 года «Ожидание паровоза в Сиодомэ в Токио». Изображена оживлённая платформа тех времён, когда на Симбаси ещё не было станции (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

По данным «Карманного путеводителя по Токио» (Кайтю токё аннай), число пассажиров за октябрь 1877 года составило 142 348 человек (включая 4500 детей), общая сумма оплаты проезда составила 31 721 йену 92 сэн, а за перевозку грузов было заплачено 5860 йен 46 сэн.



Подсчёт пользования железной дорогой за октябрь 1878 года, согласно данным из «Карманного путеводителя по Токио» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

В 1909 году было официально принято название «Яманотэ» для линии, которая проходила от Синагавы до станций Икэбукуро, Табата и Оосаки, а 16 декабря того же года открылись сразу три станции – Карасумори, Хамамацутё и Тамати. В результате функцию грузовых перевозок возложили на Симбаси, а пассажирские перевозки шли через станцию Карасумори. В 1914 году прежнюю остановку Симбаси переименовали в «станцию Сиодомэ», а станция Карасумори была переименована в «станцию Симбаси». Станция Сиодомэ была закрыта в 1986 году, а Симбаси сохранилась до наших дней.



Городской пейзаж возле станции Карасумори, которую позднее переименовали в Симбаси. Видны платформа и пути. Снимок сделан около 1930 года (собрание Железнодорожного Музея)

Что такое «Новый мост»?

Название «Симбаси» буквально означает «Новый мост». Этот мост раньше пересекал улицу Тюо-дори с северной стороны станции и имеет долгую историю. Считается, что его построили при строительстве тракта Токайдо в годы Кэйтё (1596-1615), в начале периода Эдо (1603-1868). «Новым» тогда он был по сравнению с близлежащим мостом Нанива. К слову, мост Нанива не имеет никакого отношения к району Нанива в Осаке и является результатом трансформации названия «Намидабаси», «мост Слёз».

Позднее, в 7 году Хоэй (1710), учёный-конфуцианец Араи Хакусэки предложил построить ворота Сибагути го-мон, чтобы продемонстрировать мощь сёгуната корейским посланникам, посещавшим Японию. Поскольку Новый мост располагался прямо перед входом в ворота, его решили переименовать, и он стал называться мостом Сибагути.

Однако в 9 году Кёхо (1724) мост был уничтожен пожаром.

Когда мост восстановили, перила украсили металлическими «луковками» гибоси, и мосту вернули название Симбаси. Говорят, что в Эдо только три моста были украшены гибоси – это Нихомбаси, Кёбаси и Симбаси, что говорит об особом статусе и красоте того моста. Хотя кварталы в том районе имели свои названия – Сибагути, Гэнсукэ-тё и т. п., в народе их частно называли просто «Симбаси». Возможно, горожане чувствовали особую связь с этим мостом и проникались к нему симпатией.

В 1899 году деревянный мост заменили на железный. После Великого землетрясения Канто 1923 года его дополнительно укрепили и расширили, и к концу годов Тайсё (1912-1926) это был внушительный мост длиной 20 метров и шириной 25 метров.

Однако в 1963 году, когда в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио строили автомагистрали Столичных скоростных дорог (Сюто ко:соку до:ро), мост снесли. Сейчас сохранились только каменные опоры, они стоят рядом с перекрёстком Гиндза-8-тёмэ.



Мост Симбаси вскоре после того, как его построили из железа в 1899 году («Знаменитые места Японии», Национальная парламентская библиотека)



Одна из опор моста Симбаси (PIXTA)

Таким образом, Симбаси, «Новый мост», был привычной частью пейзажа для многих поколений горожан на протяжении веков, от периода Эдо до середины XX века. Как ни странно, но официальное название Симбаси окружающий квартал получил только в 1932 году. В соответствии с планами реконструкции после Великого землетрясения Канто кварталы Сиодомэ-тё, Карасумори-тё, Атаго-симо-тё и другие реорганизовали, и появился квартал Симбаси, включающий части от 1-тёмэ до 7-тёмэ (сейчас – до 6-тёмэ).

Место, связанное с историей мести 47 ронинов и с родом Датэ из княжества Сэндай

Всего в нескольких минутах ходьбы от станции Симбаси в переулке со множеством небольших ресторанов и кафе расположено святилище Карасумори.

В топографической книге «Пески Эдо» (Эдо сунако) говорится, что название «Карасумори», «Лес воронов», происходит от «святилища, стоявшего в лесу, где собирались вороны, считавшиеся посланниками богов». Существует также легенда, что Фудзивара-но Хидэсато молился здесь о победе, когда вёл войска на подавление мятежа Тайра-но Масакадо (смуты годов Дзёхэй-Тэнгё), который происходил с 5 года Дзёхэй (935) до 4 года Тэнгё (941).

К началу периода Эдо (1603-1868) святилище пришло в запустение, но после Великого пожара годов Мэйреки (1657 г.) оно снова начало привлекать верующих и стало популярным как одно из «Трёх лесных святилищ Эдо» наряду со святилищем Сугиномори, «Лес криптомерий суги», в Нихомбаси и святилищем Янагимори, «Ивовый лес», в районе Канда.

Главным почитаемым божеством святилища Карасумори является Уканомитама-но микото, покровитель плодородия и бизнеса, а поскольку в святилище также почитается покровительница искусств Амэ-но удзумэ-но микото, то считается, что поклонение в святилище помогает улучшить свои умения в области искусств и ремёсел. Некоторые люди заходят сюда помолиться по дороге на работу, а поздно вечером сюда приходят сотрудники близлежащих ресторанов.

Ближайший к станции Хамамацутё выход станции Симбаси так и называется, выход Карасумори, и ведущая от него на запад дорога – это улица Карасумори. Хотя этот топоним уже не используется как название станции, он по-прежнему хорошо знаком тем, кто часто ездит через станцию Симбаси.



Святилище Карасумори популярно как место поклонения божеству-покровителю бизнеса (PIXTA)

В 600 метрах к западу от станции находилась усадьба, где жил Тамура Тацуаки (Укё-но дайбу, управляющий Правой стороной столицы), правитель княжества Итиносэки. В этой усадьбе Асано Такуми-но-ками, правивший княжеством Ако, совершил сэппуку после того, как напал с мечом на Киру Кодзукэ-но сукэ в Сосновом коридоре замка Эдо.

Нападение Такуми-но ками произошло в 14-й день третьей луны 14 годда Гэнроку (1701). Его немедленно доставили в дом Тамуры, и тем же вечером он совершил сэппуку. Согласно документам, таким как «Дело о передаче под стражу Такуми-но ками», сохранившимся в княжестве Итиносэки, Тамура холодно принял Такуми-но ками. Возможно, для него принятие под стражу провинившегося даймё и устройство сэппуку в собственной усадьбе было ненужными хлопотами. Сейчас рядом с местом, где располагалась усадьба, установлена стела с надписью «Последнее пристанище Асано Такуми-но-ками», и её вид вызывает грусть у посетителей этого места.

В 500 метрах к юго-западу от станции, на месте бывшей усадьбы рода Датэ из княжества Сэндай, сейчас находится парк Сиогама, где часто отдыхают работающие поблизости люди.

На территории парка находится святилище Сиогама, которое возвёл четвёртый правитель рода Датэ Цунамура (1659–1719) для почитания божества его родных мест в регионе Тохоку на северо-востоке страны. Род Датэ разрешал горожанам посещать святилище Сиогама в 10-й день каждого месяца. В период Эдо при существовавшей строгой социальной иерархии возможность зайти в усадьбу даймё горожанам предоставлялась нечасто, так что святилище было очень популярной достопримечательностью.



Пояснение в парке Сиогама рассказывает о располагавшейся здесь усадьбе рода Датэ (PIXTA)

Однако эта территория начала активно развиваться только после строительства вышеупомянутых ворот Сибагути гомон, она оставалась довольно заброшенной примерно до годов Гэнроку (1688–1704).

В своем эссе Митамура Энгё, исследователь культуры Эдо, живший в период Мэйдзи (1868–1912), рассказывает о новелле в жанре «записок об изменчивом мире» укиё-дзоси под названием «Женщина-даймё в наряде тандзэн» (Онна даймё тандзэн но). Это история о самурае, который приезжает в Эдо из сельской местности и отправляется на поиски призрака, который, по слухам, появляется возле Симбаси. Такой сюжет позволяет почувствовать разницу между временами, когда в пустынном районе замечали призрака, и нашими днями, когда по улицам возле Симбаси ходят толпы офисных работников расположенных здесь компаний.

Общие сведения о станции Симбаси

Введена в эксплуатацию 14 октября 1872 г.

Среднее количество пассажиров в день: 193 244 (6-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия токийского метро Гиндза, линия метро Тоэй Асакуса, новая автоматизированная линия Юрикамомэ, линии JR Токайдо хонсэн, Кэйхин Тохоку, Ёкосука.

Фотография к заголовку: Станция Симбаси во времена её открытия, которое состоялось 14 октября 1872 года («Японский фотоальбом», Национальная парламентская библиотека