400-летие завершения строительства 53 станций Токайдо: знаменитые гравюры Утагавы Хиросигэ и путешествия по тракту Токайдо в период Эдо

В 2024 году исполняется 400 лет со дня завершения строительства Сёно-дзюку (город Судзука, префектура Миэ), последней из 53 станций тракта Токайдо, соединившего Киото, где располагался императорский дворец, и Эдо, резиденцию сёгунов. По случаю этой годовщины Художественный музей Окада в Хаконэ, где находилась 10-я станция Токайдо, до 8 декабря проводит выставку под названием «Путешествие по 53 станциям Токайдо – Фудзи, Римпа и Дзякутю». В общей сложности 55 гравюр укиё-э Утагавы Хиросигэ (1797-1858) из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (издательство «Хоэйдо») выставлено в порядке следования по тракту – находясь в музее, вы в то же время можете почувствовать, как будто путешествуете. Мы спросили Инагаки Томоко, куратора музея, о том, на что следует обратить особое внимание при осмотре выставки.

Ключевые понятия – поэтично и ностальгично

Утагава Хиросигэ родился в 1797 году, его назвали Токутаро (позже он сменил имя на Дзюэмон). Его отцом был Андо Гэнъэмон, служивший на должности досин (чиновника низшего ранга) в дзёбикэси, государственной пожарной службе Эдо. В 1809 году умерли его отец и мать, и в возрасте 13 лет он стал главой семьи. С детства он любил рисовать и учился у художника укиё-э Утагавы Тоёхиро. Из его имени он заимствовал иероглиф «хиро» и получил художественное имя «Хиросигэ». В 1823 году он передал позицию главы семьи родственнику, а в 1832 году ушёл с унаследованной от отца должности, посвятив себя живописи, которой он занимался до своей смерти в возрасте 62 лет в 1858 году.



Утагава Тоёкуни III, мемориальный портрет (синиэ) Хиросигэ Итирюсай (Утагава Хиросигэ, 1797-1858). Такие гравюры создавались для оповещения о кончине. На гравюре приведено предсмертное стихотворение Хиросигэ: «В восточных землях // кисть свою оставляю // под небом странствий // иду в Западный край, // любуясь знаменитыми видами» (© Коллекция Генри Л. Филлипса, завещана Генри Л. Филлипсом, 1939 г., цифровой архив Метрополитен-музея)

Серия «53 станции Токайдо», опубликованная в 1833 году, состоит из 55 пейзажных гравюр, показывающих жизнь 53 станций, от начала тракта в Нихомбаси в Эдо до конечной точки на мосту Сандзё оохаси в Киото. Хиросигэ после этого создал более 20 серий Токайдо, но его первая работа, опубликованная в основном издательством «Хоэйдо» (Такэути Магохати), приобрела взрывную популярность и стала известна как «версия Хоэйдо», получив широкое признание.

В то время Хиросигэ был почти неизвестным художником укиё-э, а «Хоэйдо» –небольшим новым издательством. Что стояло за успехом молодого дуэта?

Инагаки Томоко, куратор музея, рассказывает, что, во-первых, примерно в конце XVIII века были опубликованы иллюстрированные путеводители по знаменитым местам в различных регионах, такие как «Картины знаменитых мест Токайдо» (Токайдо мэйсё дзуэ). Тяга к путешествиям росла, и в начале XIX века плутовской роман Дзиппэнся Икку «На своих двоих по тракту Токайдо» (То:кайдо-тю хидзакуригэ) имел огромный успех. Серия Хиросигэ обретала популярность на фоне роста интереса к тракту Токайдо.

По её словам, Хиросигэ удалось покорить сердца людей, интересующихся путешествиями, за счёт своего новаторского подхода. Он состоял в изображении людей, путешествующих по Токайдо, и пейзажей в определённую пору года и погоду, показывая движение времени и создавая лирические сцены, что ранее не встречалось в картинах знаменитых мест.

Например, в работах Хиросигэ часто представлен дождь, но художник сознательно изображает его по-разному – то это послеполуденная летняя гроза юдати, то ливень, то моросящий дождь. Ярко изображая природу, он также вносит в пейзажи впечатляющие образы погоды и людей. В его картинах ощущается нечто ностальгическое, и они трогают за душу, как говорит Инагаки.



В конце периода Эдо наступил «бум Токайдо». Этот сундучок для письменных принадлежностей выполнен в технике золотой росписи по лаку маки-э. На нём изображена отправная точка в Нихомбаси в правом нижнем углу, 53 станции тракта Токайдо, который огибает сундучок четыре раза, а на крышке показана конечная точка путешествия в Киото (из собрания Художественного музея Окада)

Важные особенности (1): суровые горы Хаконэ показаны с помощью «лоскутного шитья»

Гравюра «Озеро в Хаконэ» среди прочих гравюр серии «Пятьдесят три станции Токайдо» высоко ценится как особо тщательно продуманное и красивое произведение.

Как поётся в детской песенке «Восемь ри Хаконэ» (Хаконэ хатири), «Горы Хаконэ – самые крутые горы в мире», а перевал Хаконэ был самой трудной точкой Токайдо. Чтобы изобразить горы, которые доставляли такие трудности путешественникам, Хиросигэ создал лоскутную комбинацию цветов – зелёного, синего, жёлтого и коричневого. С ними контрастирует гора Фудзи – окутанный снежным покровом Фудзи спокойно высится вдалеке, виден только его силуэт.

Инагаки отмечает, что процессия феодала даймё, идущая по узкому крутому склону к заставе, показана только в виде виднеющихся шляп. Гравюра будто бы передаёт течение времени, когда поле зрения у идущих постепенно расширяется и они наконец видят озеро Аси и гору Фудзи.



Утагава Хиросигэ «Озеро в Хаконэ» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (1833-1834) (Художественный музей Окада; экспонируется в первой половине выставки)

Хиросигэ известен своими гравюрами, но в поздние годы жизни он также создал множество нарисованных от руки картин по заказу семьи Ода из княжества Тэндо (современная префектура Ямагата). На этой выставке также представлена работа в виде парных живописных свитков, получивших название «Тэндо Хиросигэ». Для неё характерен утончённый стиль живописи с приглушёнными цветами, что соответствовало вкусам самурайских семей. С левой стороны изображена гора Фудзи, возвышающаяся за озером Аси, а справа, как предполагают, нарисована Тоносава, один из семи горячих источников Хаконе, расположенный недалеко от Юмото.



Утагава Хиросигэ, парные свитки «Горячий источник в Хаконэ онсэн» и «Фудзи над озером в Хаконэ» (фрагмент; коллекция Художественного музея Окада, сер. XIX в.)

Действительно ли Хиросигэ путешествовал в Киото?

Исследователи часто обсуждают вопрос о том, являются ли «Пятьдесят три станции Токайдо» изображениями реальных пейзажей. Существуют свидетельства учеников, что якобы Хиросигэ в 3 году Тэмпо (1832) получил секретный приказ сёгуната и совершил путешествие по Токайдо, чтобы принять участие в мероприятии по представлению сёгуну хассаку о-ума, то есть отборных лошадей с коневодческих ферм сёгуната, но их достоверность сомнительна.

Инагаки говорит, что всё больше художников того времени черпали свои сюжеты о местах западнее Сидзуоки из таких книг, как «Картины знаменитых мест Токайдо» (Токайдо мэйсё дзуэ). С другой стороны, картины из Хаконэ создают ощущение реальности пейзажей тракта, и существует мнение, что он, возможно, добирался туда, но записей слишком мало, чтобы можно было сказать наверняка.

Важные особенности (2): не стремился ли Хиросигэ превзойти Хокусая? «Утренний вид Фудзи из Хара»

На скольких из 55 гравюр «Пятидесяти трёх станций Токайдо» изображена гора Фудзи?

Гора Фудзи видна на семи гравюрах, изображающих станции Кавасаки, Хирацука, Хаконэ, Хара, Ёсивара, Юи и Маисака.

Гравюры серии «Пятьдесят три станции Токайдо» Хиросигэ сбалансировал, изображая пейзажи в разное время года и дня, на них отличается погода. Однако большинство картин, на которых изображена гора Фудзи, показывают её днём в зимнюю пору.

На гравюре со станцией Ёсивара изображён необычный вид «Фудзи слева», то есть вид горы со стороны Киото, а на станции Юи важной особенностью является то, что показан захватывающий вид со знаменитого перевала Сатта.

«Утренний вид Фудзи из Хара», изображающий станцию Хара (ныне – город Нумадзу, префектура Сидзуока), поражает величием горы. В других произведениях Фудзи выступает как второстепенный персонаж, который путники видят издалека, но здесь он является главным элементом пейзажа. Освещённая восходящим солнцем гора занимает весь центр картины, а вершина выступает за пределы изображения.



Утагава Хиросигэ, «Утренний вид Фудзи из Хара» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (1833-1834) (Художественный музей Окада; экспонируется во второй половине выставки)

Услышав крик журавля, спешащая в путь женщина оборачивается, приподнимает шляпу и смотрит вверх на гору Фудзи – здесь прекрасно изображено ощущение сожаления, что приходится оставить позади этот чудесный вид.

Инагаки отмечает, что композиция гравюры тщательно разработана так, чтобы подчеркнуть величие горы Фудзи в лучах восходящего солнца.

Самым известным художником укиё-э, изображавшим гору Фудзи, был Кацусика Хокусай, и Хиросигэ, вероятно, стремился превзойти знаменитого мастера, который был намного старше него.

После смерти Хокусая Хиросигэ опубликовал серию «Сто видов Фудзи» (Фудзими хяку дзу). В предисловии он пишет: «Хокусай, создавая композицию стремился сделать её интересной, и многие изображения горы Фудзи представляют собой всего лишь подбор элементов. В этой книге, в отличие от такой же книги Хокусая, представлены обработанные варианты зарисовок того, что я видел своими глазами».

Инагаки отмечает, что художник с гордостью рассказывает о своём стремлении к реалистичному изображению пейзажей.

Пейзажи Хиросигэ наполнены игривостью. Узор на кимоно человека, несущего груз, представляет собой комбинацию знаков ヒ (хи)и ロ (ро), намекая на имя «Хиросигэ». Подобные «рекламные трюки» использованы в гравюрах, посвящённых станциям Сёно и Наруми.

Важные особенности (3): радости путешествий – местные деликатесы и сувениры

И в старину, и сейчас одна из наибольших радостей путешествия – это блюда местной кухни. В период Эдо в чайных домах подавали знаменитые изысканные блюда; популярны были также питательные и сытные простые блюда – сладкие варёные рисовые лепёшки данго, лепёшки моти и лапша удон.

На гравюрах «Пятьдесят три станции Токайдо» мы также видим ряд знаменитых блюд разных регионов.

На картине «Кусацу, татэба с местными достопримечательностями», изображена лавка, где продаются сладости уба-га моти, «кормилицины моти». Это сладость типа анкоро-моти с начинкой из сладких бобов анко; такие моти по форме напоминают женскую грудь. Татэба – зона отдыха, какие часто устраивали при въезде на станцию или между станциями. История уба-га моти, как говорят, началась в 1569 году, в период Сэнгоку. Тогда Ода Нобунага победил Сасаки Ёсикату, и тот доверил растить своего правнука кормилице (уба), которая бежала в свой родной город Кусацу. Чтобы заработать деньги на воспитание ребёнка, она делала моти и торговала ими вразнос.



Утагава Хиросигэ, гравюра «Кусацу, татэба с местными достопримечательностями» (Кусацу мэйбуцу татэба) из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (1833-1834) (Художественный музей Окада; экспонируется во второй половине выставки)

Кусацу – ключевой транспортный узел, где соединяются тракты Токайдо и Накасэндо, идущие от Нихомбаси. Перед чайным домиком четверо носильщиков несут на жердях большой груз с прикреплённой биркой, указывающей на его принадлежность придворному аристократу или самураю. В другую сторону со всех ног бегут пятеро со «скорым паланкином» хаякаго, а пассажир отчаянно вцепился в верёвки паланкина, чтобы не выпасть.

На станции Ооцу мы видим хасирии-моти. Хасирии, буквально «бегущий колодец», означает «струящуюся чистую воду». Название эти моти получили от того факта, что с 1764 года воду, льющуюся с карниза чайного домика, использовали для приготовления пасты из сладких бобов. Пасту косиан заворачивали в тонко раскатанный лист из моти и придавали сладости форму меча, что является напоминанием о легенде, будто бы именно здесь кузнец-оружейник в период Хэйан ковал свои знаменитые мечи.

На станции Марико (или Маруко) двое путников, похожие на Ядзиробэя и Китахати из знаменитого романа «На своих двоих по Токайдо» (Токайдо тю хидза куригэ) Дзиппэнся Икку, лакомятся знаменитым тороро-дзиру, супом с тёртым ямсом, и запивают его сакэ. Предполагают, что эта гравюра была создана под влиянием этого романа.

Инагаки с улыбкой отмечает, что по мере приближения к концу путешествия почему-то количество местных лакомств возрастает.

Вообще-то несложно понять чувства путников, которые хотят съесть что-нибудь сладкое, чтобы восстановить силы в долгом пути.



На постоялых дворах для обычных путников на станциях Токайдо часто подавали моти и другие сладости. Слева – уба-га моти (с веб-сайта «Убагамотия»), справа – хасирии моти (с веб-сайта старого предприятия «Явата хасирии моти»)



Слева – гравюра «Чайный дом с местными деликатесами в Маруко» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (коллекция публичной библиотеки Нью-Йорка); справа – магазин «Тёдзия» у подножья моста Маруко в городе Сидзуока, основанный в 1596 году и изображённый на картине Хиросигэ (PIXTA)

На гравюрах серии изображены и товары, которыми знамениты разные регионы.

На станции Наруми, располагавшейся на территории современного района Мидори города Нагоя, открылся магазин по продаже знаменитых крашеных тканей аримацу сибори. За занавеской норэн cложены разноцветные ткани, и какой-то человек – вероятно, владелец лавки – ведёт деловые переговоры с покупателем. Перед магазином женщина в элегантном кимоно едет в паланкине вниз по склону. Может быть, она возвращается, сделав покупки в этом магазине? Можно сказать, что в этом произведении ярко проявилась истинная суть реализма Хиросигэ, позволяющего каждому зрителю представить разворачивающуюся историю.

По словам Инагаки, серия «Пятьдесят три станции Токайдо» имела в том числе и функцию путеводителя, что, вероятно, стало главной причиной огромной популярности серии.



Утагава Хиросигэ, «Наруми – знаменитые ткани аримацу сибори» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (1833-1834) (Художественный музей Окада; экспонируется в первой половине выставки)

Разнообразие выставки: школа Римпа из Эдо, Окё и Дзякутю из Киото

Помимо того, что на выставке экспонируются все 55 гравюр серии «Пятьдесят три станции Токайдо», там также представлено множество других шедевров, связанных с Токайдо, главным образом созданных художниками и писателями из Эдо и Киото.

Выставку дополнит керамика, которую делал Огата Кэндзан, младший брат звезды художественной школы Римпа Огата Корин, работы Сакаи Хоицу из эдоской ветви школы Римпа и его ученика Судзуки Киити, шедевры популярных художников из Киото Ито Дзякутю и Маруямы Окё.

Кроме того, в здании музея будет особо экспонироваться монохромная картина «Священный пик в виде иероглифа “один”» (Рэйхо итимондзи), которую создал мастер современного японского искусства Ёкояма Тайкан. Высота картины составляет примерно 1 метр, а длина – около 9 метров. Вы сможете увидеть величественный вид священной горы Фудзи, появляющейся из тёмных облаков.

Выставка действительно даёт ощущение путешествия по тракту Токайдо, и этим летом в горах Хаконэ вы можете в полной мере ощутить атмосферу странствий периода Эдо.



Ёкояма Тайкан, «Священный пик в виде иероглифа “один”» (Рэйхо итимондзи, фрагмент), 1926 г. (коллекция Художественного музея Окада)



Слева – Художественный музей Окада, открывшийся в октябре 2013 года в районе Ковакудани. Крытая выставочная площадь около 5000 квадратных метров на 5 этажах является одной из крупнейших в Хаконэ, и здесь всегда выставлено около 450 произведений искусства, в основном из Японии и других странах Востока. Справа – после осмотра музея вы можете полюбоваться большой фреской, изображающей богов ветра и грома, отдыхая в кафе с ванной для ног с натуральной водой из горячего источника (фотография предоставлена ​​Художественным музеем Окада)

Примечание: все 55 произведений серии «53 станций Токайдо» будут экспонироваться в два этапа, в первой половине (с 9 июня по 12 сентября) и второй половине (с 13 сентября по 8 декабря) выставки. Не представленные на выставке работы будут показаны в виде репродукций. 27 июля директор Художественного музея Окада Кобаяси Тадаси прочитает лекцию «Хокусай и Хиросигэ», а 5 октября куратор Инагаки Томоко прочитает лекцию «Радость чтения картин: “Пятьдесят три станции Токайдо” как путеводитель».

Фотография к заголовку: Утагава Хиросигэ, «Столица – мост Сандзё оохаси» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо», период Эдо, 4-5 гг. Тэмпо (1833-1834) (Художественный музей Окада, будет экспонироваться во второй половине выставки)