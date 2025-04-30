Тамати (JY27): «посёлок рисовых полей» благодаря тракту Токайдо превращается в город

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать третьей статье мы расскажем о станции Тамати – примерно там в бурные годы войны Босин встретились Сайго Такамори и Кацу Кайсю. Станции присвоен кодовый номер JY27, и она находится в ведении компании JR East.

Место встречи Сайго Такамори и Кацу Кайсю

В третью луну 4 года Кэйо (1868), в разгар войны Босин, состоялась встреча между Сайго Такамори и Кацу Кайсю: они встретились для переговоров о бескровной сдаче Эдо. Поскольку предварительные переговоры уже были завершены, соглашение было достигнуто всего за два дня, и после обсуждений в 13-й и 14-й день третьей луны сёгунат согласился сдать замок Эдо.

В различных документах указывается, что местом встречи была «резиденция княжества Сацума» или «усадьба». У рода Сацума была «верхняя», то есть главная усадьба ками-ясики в Эдо в районе, где сейчас находится здание штаб-квартиры NEC около станции Тамати, «складская усадьба» кура-ясики примерно на месте башни Тамати перед станцией Тамати и «нижняя усадьба» симо-ясики перед нынешней станцией Синагава. Однако, поскольку «верхняя усадьба» сгорела за год до этой встречи, предполагают, что переговоры состоялись либо в симо-ясики, либо в кура-ясики.

Наиболее вероятным местом считают «складскую усадьбу», и рядом с башней Тамати находится памятник с надписью: «Место, где Сайго Нансю (Такамори) встретился с Кацу Кайсю».



Памятник с надписью «Место, где Сайго Нансю встретился с Кацу Кайсю». Надпись сделал внук Сайго Такамори, Ёсиносукэ (PIXTA)

Во время встречи рядом со «складской усадьбой» был берег моря. Если взглянуть на «Иллюстрированную карту окрестностей Сиба и Таканава из карт Эдо для вырезания» (Эдо кириэ дзу сиба таканава хэн эдзу), созданную между 2 годом Каэй и 2 годом Бункю (1849-1862), можно увидеть, что море находилось совсем рядом.



Современная станция Тамати (жёлтый круг), «складская усадьба» и «верхняя усадьба» княжества Сацума на карте периода Эдо (Эдо кириэ дзу сиба таканава хэн эдзу; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

После Реставрации Мэйдзи прибрежную зону моря засыпали, в 1872 году введена в эксплуатацию первая в Японии железная дорога, а четыре года спустя, в 1876 году, напротив бывшей «складской усадьбы» княжества Сацума была построена временная пассажирская платформа, которая стала предшественницей станции Тамати.

В рамках подготовки к полномасштабному открытию станции в 1907 году начались строительные работы. На фотографиях того времени видно море, простирающееся вдоль железнодорожных путей, и парусные суда вдалеке. После завершения строительства16 декабря 1909 года была открыта надземная линия между Симбаси и Синагавой.



Окрестности станции Тамати в 1907 году, когда началось строительство. В белой зоне справа была построена платформа (открытка из коллекции автора)

Всего четыре года спустя, в 1913 году, вокруг станции появились заводы по производству машин, стали, табака и другой продукции (фотография к заголовку). Быстрыми темпами шла отсыпка морских территорий, и здесь возникла промышленная зона. Этот район развивался с поразительной скоростью.

В 1926 году на станции был открыт новый выходной турникет Сибаура, чтобы упростить рабочим дорогу к заводам.

В период Мэйдзи (1868-1912) эта местность называлась Сибата-тё, и станция Тамати располагалась по адресу Сибата-тё 1-тёмэ. После принятия закона об адресах (1962) вместо Сибата-тё появились Сиба, Мита и Сибаура, а «Тамати» как административное название квартала исчезло и сохранилось только в названии станции.

Преобразование сельской местности у тракта Токайдо в период Эдо

Говорят, что название «Тамати», «посёлок рисовых полей», появилось потому, что сельская местность со множеством рисовых полей превратилась в посёлок.

В исследовании географических названий «Доклад о посёлках» (Матиката какиагэ), которое было проведено сёгунатом, говорится, что «Заливные и суходольные поля окружали появившиеся усадьбы, и появился Тамати», а в топографическом справочнике «Справочные материалы по столице» (Гофунай бико), также составленном сёгунатом, говорится, что «В одной части деревни Таканава среди множества заливных и суходольных полей построили городские дома и усадьбы торговцев». В точности неизвестно, но предполагают, что это географическое название возникло в начале 1600-х годов.

Топонимы такого типа из-за своей простоты возникали повсеместно, и в одном только Эдо были Хонго-Тамати и Асакуса-Тамати (ныне исчезнувшие), и эти названия до сих пор сохранилось в названии улицы Тамати в Акасака и Итигая-Тамати в токийском районе Синдзюку. По всей стране насчитывается около 50 таких мест.

Однако Тамати, в честь которого получила своё название станция на линии Яманотэ, отличается от других тем, что здесь история урбанизации связана с развитием тракта Токайдо – крупной транспортной артерии периода Эдо.

Около 18 года Тэнсё (1590), когда Токугава Иэясу получил во владение Эдо, отправной точкой Токайдо была Сиба, а не Нихомбаси, как впоследствии. Нихомбаси стал отправной точкой в 6 году Кэйтё (1604). Таким образом, ещё до Иэясу это было стратегическое место на дороге и важная часть развития Эдо.

Во второй половине XVI века этой территорией правил род Го-Ходзё, живший в Одаваре. В устье реки Фурукава, которая протекает к северу от станции Тамати и впадает в Токийский залив, примерно в районе современного моста Канасуги, располагалась деревня Канасоги, где жили судовладельцы, поставлявшие суда во время войны. С наступлением эпохи Эдо они стали контролировать рыболовные угодья залива Эдо, способствуя развитию судоходства и рыболовной промышленности. В настоящее время это пункт отправления и прибытия прогулочных круизов по Токийскому заливу.



Территория вокруг моста Канасуги на гравюре «Мост Канасуги и Сибаура» из серии «Виды знаменитых мест тракта Токайдо» (Токайдо мэйсё фукэй канасугибаси сибаура), которую создал Цукиока Ёситоси. Справа находится Фурукава, видна процессия 14-го сёгуна Токугавы Иэмоти, направляющаяся в Киото. 3 год Бункю (1863; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

«Перекрёсток официальных объявлений» фуда-но цудзи у входа в Эдо

Сейчас тракт Токайдо превратился в Первую национальную автомагистраль Кэйхин (Киото-Йокогама). Место пересечения этой автомагистрали и улицы Мита-дори в годы Гэнна (1615-1624) называлось Фуда-но цудзи, «Перекрёсток официальных объявлений», и там вывешивали доски (фуда) с объявлениями, информирующими народ о законах и правилах.



Перекрёсток Фуданоцудзи расположен в 400 метрах к западу от станции Тамати, на Первой национальной автомагистрали Кэйхин (PIXTA)

Позднее, в 7 году Хоэй (1710), доски стали вывешивать в Таканава-Оокидо, это место расположено в 1,2 км к западу от станции Тамати по тракту Токайдо, но перекрёсток оставался пунктом, отмечающим границу Эдо, куда не разрешалось въезжать любому приговорённому к изгнанию жителю Эдо.

На месте объявлений в Таканаве была трёхметровая каменная стена по обеим сторонам дороги, перегороженной воротами, за которыми следили стражники. Ворота открывались перед восходом солнца, а закрывались вскоре после заката.



Ворота Таканава-Оокидо в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ). В правом верхнем углу видна каменная стена (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Остатки стены в Таканава-Оокидо (PIXTA)

Поскольку мирные времена продолжались, ворота, как полагают, перестали выполнять свою функцию в годы Кансэй (1789-1801), и наблюдение за проходящими, по-видимому, стало простой формальностью.

Парк, где разворачивается действие рассказа ракуго «Сибахама»

Поклонникам комических рассказов ракуго эта местность знакома как место действия рассказа «Сибахама» – трогательной истории о торговце-ботэфури по имени Кацугоро, который торговал рыбой вразнос, и его жене. На месте парка Хон-Сиба, в двух минутах ходьбы от нынешней станции, находился рыбный рынок, куда жена уговорила пойти и купить рыбы своего ленивого мужа, проводившего всё своё время в пьянстве.

В парке есть памятная стела и пояснительная надпись на месте рыбного рынка. По данным веб-сайта Ассоциации квартала Мото-Сиба, примерно до 1964 года сюда доходил залив, куда могли заходить рыболовецкие суда. Здесь выгружали множество морепродуктов эдомаэ, то есть выловленных в непосредственной близости от Эдо. Эта местность также известна как район производства продукта асакуса-нори из водорослей.

Примерно в 600 метрах к северо-востоку от парка Хон-Сиба находится буддийский храм Сайодзи. После прибытия «чёрных кораблей» американского флота сёгунат был вынужден открыть торговлю с другими странами, и в 5 году Ансэй (1858) были заключены договоры о дружбе и сотрудничестве с пятью странами: Соединёнными Штатами, Нидерландами, Россией, Великобританией и Францией. В то время в Сайодзи Нидерланды открыли своё посольство.

В 3 году Кэйо (1867), когда войска сёгуната, в основном из княжества Сёнай, сожгли «верхнюю усадьбу» княжества Сацума, пожар перекинулся на храм Сайодзи, который полностью сгорел. После восстановления храм столкнулся со многими трудностями, он вновь сгорел во время Второй мировой войны, но сейчас он вновь стоит на том же месте.

На месте бывшего посольства Нидерландов сейчас находится детский сад, которым управляет храм Сайодзи, и установлен памятник, отмечающий место, где находилось посольство.

Кроме того, в 11 минутах ходьбы к западу от станции находится спуск Сиомидзака, «спуск Любования морем». В эпоху Эдо это было известное место, расположенное примерно в 400 метрах по прямой от берега, и оттуда можно было увидеть море. Этот вид показан в «Картинах знаменитых мест Эдо». Сейчас, конечно же, океан оттуда не видно.

Согласно «Картинам знаменитых мест Эдо», «старое название (Сиомидзака) было Сиомидзаки (мыс Любования морем), и это был один из Семи мысов, наряду с Цуки-но мисаки, Содэгасаки, Оосаки, Араигасаки, Тиёгасаки и Тёнангасаки», то есть на холмах вдоль побережья Таканава было по меньшей мере несколько известных мест с красивыми пейзажами. В наши дни это даже сложно себе представить.



Слева – вид на спуск Сиомидзака из книги «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ, коллекция Национальной парламентской библиотеки). Справа – Сиомидзака в наши дни. Океан расположен вдали за жилым домом (фото редакции Nippon.com)

Общие сведения о станции Тамати

Введена в эксплуатацию 16 декабря 1909 г.

Среднее количество пассажиров в день: 109 296 (14-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линии метро Тоэй Асакуса и Мита, станция Мита (в 2 мин. пешком), соединение с линией JR Кэйхин Тохоку

Фотография к заголовку: Станция Тамати в 1913 году. Слева видно здание станции, а справа – промышленная зона, созданная путём отсыпки прибрежной зоны моря (коллекция Железнодорожного музея)