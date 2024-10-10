Путеводитель по пяти лучшим кварталам раменных «Рамэн Ёкотё» в Токио и Йокогаме

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

В Токио и окрестностях так много раменных, что туристы часто не знают, какую из них предпочесть. Если хотите отведать тарелку вкусной лапши, рекомендуем посетить один из кварталов «Рамэн Ёкотё», где собраны знаменитые раменные со всех уголков Японии. Статья посвящена пяти основным кварталам «Рамэн Ёкотё» Токио и Йокогамы, от пионера отрасли – Музея рамэн в Син-Йокогаме, до недавно появившегося «Токио Рамэн Ёкотё».

В Токио и его окрестностях так много известных ресторанов рамэн, что туристам или людям, не сведущим в рамэн, очень трудно определиться с выбором подходящего заведения. Рекомендуем посетить один из кварталов «Рамэн Ёкотё», где представлены лучшие региональные специалитеты.

«Рамэн Ёкотё» – это тематический квартал, под одной крышей которого собраны известные раменные из разных уголков Японии, поэтому вы обязательно найдёте рамэн на свой вкус. Сейчас такие кварталы называют «Комплексом раменных», но я предпочитаю старое доброе название «Рамэн Ёкотё».

Музей рамэн Син-Йокогама – пионер «Рамэн Ёкотё»

В 1994 году в Йокогаме открылся первый в мире тематический парк, посвящённый рамэн – Музей рамэн Син-Йокогама (сокращённо «Ра-Хаку»). Именно он стал отправной точкой для появления кварталов раменных по всей стране. Музей пользуется огромной популярностью и в наши дни.

На улочках расположенного под землёй городка в стиле эпохи Сёва (1926-1989) представлены известные раменные со всей Японии, от северного Хоккайдо до южной Окинавы, а также дышащие меланхолией ретро-кафе и магазины традиционных сладостей. Каждый уголок квартала пронизан атмосферой эпохи Сёва, поэтому вы сможете не только отведать тарелку вкусной лапши, но и погрузиться в атмосферу Японии прошлого века. В выходные дни квартал переполнен посетителями всех возрастов. Музей находится в пяти минутах ходьбы от станции Син-Йокогама. Сюда можно добраться за 25 минут на поезде от станции Сибуя или за 17 минут на суперэкспрессе синкансэн от станции Токио. Раменные Музея регулярно меняются. По состоянию на июль 2024 года здесь было 8 раменных, включая подающую мисо-рамэн «Рю-Шанхай» из горячих источников Акаю в городе Нанъё (префектура Ямагата), а также известная длинными очередями «Хаката-Иссо» из Фукуоки.

Рекомендую обратить внимание на «Проект возрождения Райрайкэн», воссоздающий вкус рамэн из открытой в 1910 году раменной «Асакуса Райрайкэн». «Райрайкан» – это легендарное заведение, ставшее колыбелью японских раменных. Он закрылся в 1976 году, а в 2020 году появилась раменная, воссоздающая вкус первой в Японии лапши рамэн с соевым соусом из Райрайкэна».



Тарелка рамэн (980 йен) в «Асакуса Райрайкэн» Музея рамэн Син-Йокогама (фото Ямакавы Дайсукэ)

Бульон приготовлен из японской свинины, курятины, овощей и сушёных сардин нибоси. Его долго варили на медленном огне, поэтому он пропитался вкусом начинки. Лапша сделана из сорта пшеницы «Сатоносора», унаследовавшего ДНК пшеницы эпохи Мэйдзи. В «Асакуса Райрайкэн» можно заказать два вида лапши – лапшу, раскатанную зелёным бамбуком по рецепту 1910 года (лимит 100 порций в день) и лапшу, нарезаемую механическим способом (подаётся с 1935 года).

Для приготовления маринованного бамбука менма используют сушёный полуфабрикат из Тайваня. Его замачивают и маринуют в теченйенедели. Свинину чашао сначала приправляют, а затем обжаривают на открытом огне. Не упустите возможность угоститься тарелкой изготовленной лапши, изготовленной вручную по старинному трудоёмкому рецепту.

«Кораку Рамэн Мэйтэнгай» на Хоккайдо – прообраз кварталов раменных

История «Рамэн Ёкотё» началась в 1951 году, когда в торговом квартале Сусукино в центральном районе города Саппоро на острове Хоккайдо появилась улочка раменных «Кораку Рамэн Мэйтэнгай». Семь раменных квартала работали до рассвета и очень ценились посетителями баров, стремящимися утолить голод после возлияний. В 1971 году раменные переехали в другой район и открылись под названием квартал «Гансо Саппоро Рамэн Ёкотё». Сейчас эта улочка с 17 раменными – одна из достопримечательностей Саппоро.



Раменная в квартале «Гансо Саппоро Рамэн Ёкотё» (фото PIXTA)

Успех квартала раменных в Музее рамэн Син-Йокогамы способствовал их распространению по всей стране. Однако многие кварталы представляли собой сосредоточение обычных раменных, продажи шли плохо, и они постепенно закрывались. До наших дней сохранились исключительно кварталы, способные удовлетворить вкус любого гурмана.

«Рамэн Кокугикан Маи» – одна из популярнейших раменных в Токио

«Рамэн Кокугикан Маи» – один из известных кварталов раменных в Токио. Он расположен на территории открывшегося в 2005 году комплекса «Аквасити Одайба». Одайба – одно из любимых мест приезжающих в Японию туристов, поэтому местные раменные переполнены не только в обеденные часы. В хорошую погоду можно воспользоваться столиком на террасе, откуда виден мост Рэйнбоу Бридж. По состоянию на июль 2024 года квартал состоит из 6 раменных, включая «Гандзя» для любителей густого цукэмэн, и «Гёку», предлагающий приготовленную вручную китайскую лапшу. Ещё одна достойная внимания раменная – «Сандаймэ Хаката Дарума», унаследовавшая рецепты и традиции «Дарумы», открытой в 1963 году в городе Фукуока. Если вы затрудняетесь с выбором лапши, заказывайте «Гёку-рамэн» – особое блюдо квартала «Рамэн Кокугикан Маи».



«Гёку-рамэн» (1530 йен) в раменной «Сандаймэ Хаката Дарума» в квартале «Рамэн Кокугикан Маи» (фото Ямакавы Дайсукэ)

Наваристый бульон, щедро наливаемый в тарелку с учётом последующей добавочной порции, приготовлен на свиных костях, отвариваемых в течение 16 часов. В сочетании с ультратонкой лапшой блюдо кажется наваристым, но не жирным, к тому же отличается роскошной начинкой – чашао из переднего окорока свинины, приготовленные вручную вонтон, элитная тушёная свинина из Кюсю и желток элитного яйца.

Не упустите возможность отведать предлагаемую исключительно в обеденное время лапшу «Хиругао» в «Сэтагая» – одной из лучших токийских раменных, готовящих сио-рамэн (рамэн в солёном бульоне). В меню «Сэтагая» особого упоминания заслуживает рамэн «Пайтан-мэн тясю с элитной говядиной вагю».



«Пайтан-мэн тясю с элитной говядиной вагю» из обеденного меню «Сэтагая» в «Рамэн Кокугикан Маи» (фото Ямакавы Дайсукэ)

Мягкое чашао из лопатки мраморной говядины вагю, приготовленное в низкотемпературном режиме, буквально тает во рту. Бульон пайтан с привкусом курятины наваристый, но не жирный. Это настоящее элитное блюдо, доступное в ограниченном количестве.

«Токио Рамэн Стрит» на станции Токио

Три из пяти известных кварталов раменных находятся в окрестностях станции Токио. Пионером среди них является «Токио Рамэн Стрит», открывшийся в 2009 году. Он расположен на Первой авеню подземного квартала, напрямую соединённого с выходом Яэсу станции Токио. Здесь до сих пор выстраиваются очереди любителей рамэн.

По состоянию на июль 2024 года в «Токио Рамэн Стрит» представлено 8 раменных, в том числе обладатель многочисленных премий «Икаруга» и раменная сети «Сора-но Иро Ниппон», главный ресторан которой упомянут в гиде «Мишлен». Квартал напрямую соединён со станцией Токио, поэтому здесь постоянные очереди. Самая длинная очередь выстраивается в знаменитую «Рокуринся», с которой начался бум на цукэмэн – разновидность рамэн с отдельно лежащей лапшой, которую едят, обмакивая в наваристый бульон.



«Токусэй Цукэмэн» в «Рокуринся» на «Токио Рамэн Стрит» (1150 йен) (фото Ямакавы Дайсукэ)

Супер-наваристый бульон, ставший визитной карточкой «Рокуринся», сделан на свиных и куриных костях, морепродуктах, овощах и других продуктах, отвариваемых в течение длительного времени. Используемая в «Рокуринся» лапша – эксклюзивный продукт от знаменитой лапшевни «Асакуса Кайкаро». Лапша отличается упругостью и пахнет пшеницей. После погружения в наваристый бульон она приобретает удивительно яркий вкус.

«Рамэн Гэкисэнку»: рамэн по последней моде

До недавнего времени «Токио Рамэн Стрит» был единственным кварталом раменных в окрестностях станции Токио, однако в 2019 году в торговом комплексе «КИТТЭ Маруноути» состоялось шумное открытие конкурента – «Рамэн Гэкисэнку». По состоянию на июль 2024 года он состоит из 5 раменных. Здесь представлены «До Мисо» – токийская раменная, предлагающая лапшу в бульоне с пастой мисо, и «Канэта», где изготовлением китайской лапши занимается шеф-повар французской кухни. Изюминка квартала – «Мацудо Томита Мэмбан» – первый в Токио филиал компании «Тюка-соба Томита» из города Мацудо (префектура Тиба). Здесь предлагают цукэмэн с наваристым бульоном из свиных костей и морепродуктов и ароматной лапшой домашнего производства. Именно это блюдо обеспечило компании популярность. Возможность отведать чашку лапши в одной из лучших раменных страны – одно из достоинств таких кварталов.



Порция наваристого цукэмэна (1000 йен) в раменной «Мацудо Томита Мэмбан» в квартале «Рамэн Гэкисэнку» (фото Ямакавы Дайсукэ)

«Токио Рамэн Ёкотё»

В 2022 году в подземном квартале Яэсу станции Токио открылся третий квартал раменных – «Токио Рамэн Ёкотё». Здесь представлено семь раменных, в том числе «Рамэн Бутаяма» с обильной овощной начинкой и «Нагаока Сёкудо» - одна из пяти лучших раменных Ниигаты, предлагающая лапшу с имбирным корнем и соевым соусом. Особого упоминания заслуживает «Фуундзи», цукэмэн которой не уступает по известности блюдам «Рокуринся» и «Томита». В отличие от обычного цукэмэна на бульоне из морепродуктов и свиных костей, «Фуундзи» использует куриный бульон, и именно это заставляет множество поклонников рамэн выстраиваться в длинную очередь. Кроме того, «Фуундзи» известна не только цукэмэном, но и обычной рамэн. При приготовлении бульона для рамэн курятину японского производства варят до тех пор, пока бульон не помутнеет, чтобы придать ему насыщенный вкус, и щедро добавляют туда сушёные сардины нибоси и стружку из сушеного тунца-бонито кацуобуси. Благодаря этому бульон приобретает сливочную консистенцию, отлично гармонирующую с прямой упругой лапшой средней толщины.



«Токусэй рамэн» (1150 йен) в раменной «Фуундзи» в квартале «Токио Рамэн Ёкотё» (фото Ямакавы Дайсукэ)

Посещение одного из пяти кварталов, которым посвящена эта статья, гарантирует встречу с тарелкой вкусного рамэн. Однако эти кварталы настолько популярны, что стояние в длинной очереди неизбежно не только в выходные, но и в будние дни. Многие хотят съесть две чашки лапши за один день – в таком случае рекомендуем прийти пораньше, чтобы попасть в первую раменную сразу после открытия. Желаем успеха!

Фотография к заголовку: Музей рамэн Син-Йокогама с ностальгической атмосферой эпохи Сёва. Музей расположен в пяти минутах ходьбы от станции Син-Йокогама. Цена входного билета 450 йен (фото Ямакавы Дайсукэ)