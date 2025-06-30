Аутентичный региональный рамэн в Токио: гид 2025 года

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Аутентичный региональный рамэн в Токио: гид 2025 годаКультура Еда и напитки Туризм
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Настоящий региональный характер рамэна
История различных региональных вариаций рамэна в Японии – это не только кулинарное путешествие, но и взгляд в историю местной жизни. Например, жители сурового Хоккайдо начали добавлять в рамэн густую мисо-пасту и свиное сало, чтобы согреться в холода. А на Кюсю, где развито свиноводство, родился знаменитый бульон тонкоцу на свиных костях, насыщенный и наваристый. Где бы вы ни пробовали рамэн, настоящая его прелесть – в разнообразии ингредиентов и изобретательности, с которой каждая местность адаптировала рецепт под себя.
Разновидностей рамэна в Японии так много, что всех не перечесть. Ниже мы расскажем о самых известных стилях. Раньше ценителям приходилось ехать в каждый регион, чтобы отведать локальный рамэн. Сегодня, в 2025 году, всё куда проще: Токио предлагает широчайший выбор аутентичных заведений, где подают рамэн, приготовленный по региональным рецептам. В этом обзоре вы найдёте несколько лучших ресторанов, проверенных самими местными жителями.
Рамэн из Хоккайдо/Тохоку
- Мисо-рамэн из Саппоро, рамэн из Асахикавы (Хоккайдо)
- Нибоси-рамэн (Аомори)
- Карамисо-рамэн (Акита)
- Рамэн из Китакаты, рамэн из Сиракавы (Фукусима)
Рамэн из Канто/Тюбу
- Рамэн сёга-дзёю с имбирём и соевым соусом из Нагаоки, рамэн из Цубамэ-Сандзё (Ниигата)
- Чёрный рамэн (Тояма)
- Рамэн из Сано (Тотиги)
- Тантанмэн из Кацууры, Рамэн Такэока-сики (Тиба)
- Иэкэй-рамэн (Йокогама)
- Рамэн в тайваньском стиле (Нагоя)
Рамэн из регионов Кансай и Тюгоку
- Рамэн из Такаида (Осака)
- Рамэн из Тэнри (Нара)
- Киотский рамэн (Киото)
- Вакаямский рамэн (Вакаяма)
- Сирунаси тантанмэн, рамэн из Ономити (Хиросима)
Рамэн из Сикоку/Кюсю/Окинавы
- Токусимский рамэн (Токусима)
- Рамэн из Хакаты, рамэн из Курумэ (Фукуока)
- Кумамотский рамэн (Кумамото)
- Миядзакский карамэн (Миядзаки)
- Кагосимский рамэн (Кагосима)
- Окинавская соба (Окинава)
Фотография к заголовку: Тщательно отобранные разновидности региональных рамэнов, которые можно попробовать в Токио (© Yamakawa Daisuke)