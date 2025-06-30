Аутентичный региональный рамэн в Токио: гид 2025 года

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Рамэн – блюдо изначально заимствованное с материка – сегодня стал неотъемлемой частью японской гастрономической культуры. Региональных вариаций этой лапши бесконечное множество, но вам вовсе не обязательно объезжать всю Японию, чтобы их попробовать. В этом обзоре мы расскажем о классических региональных стилях рамэна, которые можно отведать прямо в Токио. Отправляйтесь в гастрономическое путешествие, не покидая столицу!

Настоящий региональный характер рамэна

История различных региональных вариаций рамэна в Японии – это не только кулинарное путешествие, но и взгляд в историю местной жизни. Например, жители сурового Хоккайдо начали добавлять в рамэн густую мисо-пасту и свиное сало, чтобы согреться в холода. А на Кюсю, где развито свиноводство, родился знаменитый бульон тонкоцу на свиных костях, насыщенный и наваристый. Где бы вы ни пробовали рамэн, настоящая его прелесть – в разнообразии ингредиентов и изобретательности, с которой каждая местность адаптировала рецепт под себя.

Разновидностей рамэна в Японии так много, что всех не перечесть. Ниже мы расскажем о самых известных стилях. Раньше ценителям приходилось ехать в каждый регион, чтобы отведать локальный рамэн. Сегодня, в 2025 году, всё куда проще: Токио предлагает широчайший выбор аутентичных заведений, где подают рамэн, приготовленный по региональным рецептам. В этом обзоре вы найдёте несколько лучших ресторанов, проверенных самими местными жителями.

Рамэн из Хоккайдо/Тохоку

Мисо-рамэн из Саппоро, рамэн из Асахикавы (Хоккайдо)

Нибоси-рамэн (Аомори)

Карамисо-рамэн (Акита)

Рамэн из Китакаты, рамэн из Сиракавы (Фукусима)



Мисо-рамэн в стиле Саппоро: Осима (Фунабори, Эдогава); Нибоси-рамэн в стиле Аомори: Нагао Тюкасоба (Канда Огавамати, Тиёда); Фукусимский рамэн в стиле Сиракавы: Мэнсоан Сунада (Сугамо, Тосима) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из Канто/Тюбу

Рамэн сёга-дзёю с имбирём и соевым соусом из Нагаоки, рамэн из Цубамэ-Сандзё (Ниигата)

Чёрный рамэн (Тояма)

Рамэн из Сано (Тотиги)

Тантанмэн из Кацууры, Рамэн Такэока-сики (Тиба)

Иэкэй-рамэн (Йокогама)

Рамэн в тайваньском стиле (Нагоя)



Рамэн сёга-дзёю в стиле Ниигаты: Аосима Сёкудо (Канда Сакуматё, Тиёда); иэкэй-рамэн в стиле Йокогамы: Канцуя (Ниси-Камата, Ота); тайваньский рамэн в стиле Нагои: Каку Масаёси Мисэн (Ути-Канда, Тиёда, и Синбаси, Минато) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из регионов Кансай и Тюгоку

Рамэн из Такаида (Осака)

Рамэн из Тэнри (Нара)

Киотский рамэн (Киото)

Вакаямский рамэн (Вакаяма)

Сирунаси тантанмэн, рамэн из Ономити (Хиросима)



Сёю-рамэн в киотском стиле: Хонкэ Дайити Асахи (Синдзюку, Синдзюку и Канда Дзимботё, Тиёда); сирунаси тантаммэн в хиросимском стиле: Кинг-кэн (Кадзитё, Тиёда) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из Сикоку/Кюсю/Окинавы

Токусимский рамэн (Токусима)

Рамэн из Хакаты, рамэн из Курумэ (Фукуока)

Кумамотский рамэн (Кумамото)

Миядзакский карамэн (Миядзаки)

Кагосимский рамэн (Кагосима)

Окинавская соба (Окинава)



Рамэн в токусимском стиле: «Харума» (Ниси-Синдзюку, Синдзюку); рамэн в стиле Хакаты: «Танака сётэн» (Хитоцуя, Адати) (© Yamakawa Daisuke)

Фотография к заголовку: Тщательно отобранные разновидности региональных рамэнов, которые можно попробовать в Токио (© Yamakawa Daisuke)