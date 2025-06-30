Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Аутентичный региональный рамэн в Токио: гид 2025 года

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Рамэн – блюдо изначально заимствованное с материка – сегодня стал неотъемлемой частью японской гастрономической культуры. Региональных вариаций этой лапши бесконечное множество, но вам вовсе не обязательно объезжать всю Японию, чтобы их попробовать. В этом обзоре мы расскажем о классических региональных стилях рамэна, которые можно отведать прямо в Токио. Отправляйтесь в гастрономическое путешествие, не покидая столицу!
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Настоящий региональный характер рамэна

История различных региональных вариаций рамэна в Японии – это не только кулинарное путешествие, но и взгляд в историю местной жизни. Например, жители сурового Хоккайдо начали добавлять в рамэн густую мисо-пасту и свиное сало, чтобы согреться в холода. А на Кюсю, где развито свиноводство, родился знаменитый бульон тонкоцу на свиных костях, насыщенный и наваристый. Где бы вы ни пробовали рамэн, настоящая его прелесть – в разнообразии ингредиентов и изобретательности, с которой каждая местность адаптировала рецепт под себя.

Разновидностей рамэна в Японии так много, что всех не перечесть. Ниже мы расскажем о самых известных стилях. Раньше ценителям приходилось ехать в каждый регион, чтобы отведать локальный рамэн. Сегодня, в 2025 году, всё куда проще: Токио предлагает широчайший выбор аутентичных заведений, где подают рамэн, приготовленный по региональным рецептам. В этом обзоре вы найдёте несколько лучших ресторанов, проверенных самими местными жителями.

Рамэн из Хоккайдо/Тохоку

  • Мисо-рамэн из Саппоро, рамэн из Асахикавы (Хоккайдо)
  •  Нибоси-рамэн (Аомори)
  •  Карамисо-рамэн (Акита)
  •  Рамэн из Китакаты, рамэн из Сиракавы (Фукусима)

Мисо-рамэн в стиле Саппоро: Осима (Фунабори, Эдогава); Нибоси-рамэн в стиле Аомори: Нагао Тюкасоба (Канда Огавамати, Тиёда); Фукусимский рамэн в стиле Сиракавы: Мэнсоан Сунада (Сугамо, Тосима) (© Yamakawa Daisuke)
Мисо-рамэн в стиле Саппоро: Осима (Фунабори, Эдогава); Нибоси-рамэн в стиле Аомори: Нагао Тюкасоба (Канда Огавамати, Тиёда); Фукусимский рамэн в стиле Сиракавы: Мэнсоан Сунада (Сугамо, Тосима) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из Канто/Тюбу

  • Рамэн сёга-дзёю с имбирём и соевым соусом из Нагаоки, рамэн из Цубамэ-Сандзё (Ниигата)
  • Чёрный рамэн (Тояма)
  • Рамэн из Сано (Тотиги)
  • Тантанмэн из Кацууры, Рамэн Такэока-сики (Тиба)
  • Иэкэй-рамэн (Йокогама)
  • Рамэн в тайваньском стиле (Нагоя)

Рамэн сёга-дзёю в стиле Ниигаты: Аосима Сёкудо (Канда Сакуматё, Тиёда); иэкэй-рамэн в стиле Йокогамы: Канцуя (Ниси-Камата, Ота); тайваньский рамэн в стиле Нагои: Каку Масаёси Мисэн (Ути-Канда, Тиёда, и Синбаси, Минато) (© Yamakawa Daisuke)
Рамэн сёга-дзёю в стиле Ниигаты: Аосима Сёкудо (Канда Сакуматё, Тиёда); иэкэй-рамэн в стиле Йокогамы: Канцуя (Ниси-Камата, Ота); тайваньский рамэн в стиле Нагои: Каку Масаёси Мисэн (Ути-Канда, Тиёда, и Синбаси, Минато) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из регионов Кансай и Тюгоку

  • Рамэн из Такаида (Осака)
  • Рамэн из Тэнри (Нара)
  • Киотский рамэн (Киото)
  • Вакаямский рамэн (Вакаяма)
  • Сирунаси тантанмэн, рамэн из Ономити (Хиросима)

    Сёю-рамэн в киотском стиле: Хонкэ Дайити Асахи (Синдзюку, Синдзюку и Канда Дзимботё, Тиёда); сирунаси тантаммэн в хиросимском стиле: Кинг-кэн (Кадзитё, Тиёда) (© Yamakawa Daisuke)
    Сёю-рамэн в киотском стиле: Хонкэ Дайити Асахи (Синдзюку, Синдзюку и Канда Дзимботё, Тиёда); сирунаси тантаммэн в хиросимском стиле: Кинг-кэн (Кадзитё, Тиёда) (© Yamakawa Daisuke)

Рамэн из Сикоку/Кюсю/Окинавы

  • Токусимский рамэн (Токусима)
  • Рамэн из Хакаты, рамэн из Курумэ (Фукуока)
  • Кумамотский рамэн (Кумамото)
  • Миядзакский карамэн (Миядзаки)
  • Кагосимский рамэн (Кагосима)
  • Окинавская соба (Окинава)

Рамэн в токусимском стиле: «Харума» (Ниси-Синдзюку, Синдзюку); рамэн в стиле Хакаты: «Танака сётэн» (Хитоцуя, Адати) (© Yamakawa Daisuke)
Рамэн в токусимском стиле: «Харума» (Ниси-Синдзюку, Синдзюку); рамэн в стиле Хакаты: «Танака сётэн» (Хитоцуя, Адати) (© Yamakawa Daisuke)

Фотография к заголовку: Тщательно отобранные разновидности региональных рамэнов, которые можно попробовать в Токио (© Yamakawa Daisuke)

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