Torisoba Zagin: изысканная подача, меняющая представление о рамэне, в районе Ниси, Осака

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

За совершенно новым визуальным воплощением рамэна стоит отправиться в Torisoba Zagin. Здесь вам предложат эффектные ломтики обжаренного корня лопуха гобо на подушке из бульона, взбитого в пену – по-настоящему изысканное и креативное блюдо.

Меню в Torisoba Zagin, по мнению многих, «меняет представление о рамэне», очаровывая гостей своей художественной эстетикой и элегантным вкусом. Фирменный рамэн заведения, «Торисоба», украшается аккуратно выложенными полосками жареного корня лопуха, превращающими каждую порцию в произведение искусства. Бульон максимально раскрывает вкус умами курицы, но, несмотря на всю свою насыщенность, оставляет чистое послевкусие. Перед подачей суп взбивают до состояния пены: это придает ему нежную текстуру и делает общий вкус более мягким. Посещение этого заведения действительно способно перевернуть привычное восприятие рамэна.

Адрес: 1-19-2 Edobori, Nishi-ku, Osaka, Osaka Prefecture

Фотография к заголовку: Рамэн «Торисоба» от Torisoba Zagin, 990 йен (© Ямакава Дайсукэ)