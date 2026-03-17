Kirimen Sōhonten: уникальный подход к лапше в районе Ёдогава, Осака

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

В районе Ёдогава в Осаке находится лапшичная, предлагающая уникальную минималистичную интерпретацию классического рамэна. Порцию лапши здесь подают слегка приправленной и без привычного бульона. Всё продумано так, чтобы вкус лапши говорил сам за себя.

У большинства людей словосочетание «лапша без бульона», вероятно, вызовет ассоциации со щедро заправленной маслом абурасоба, или же с мадзэсоба с её бесконечным спектром разнообразных топпингов. Однако флагманский рамэн заведения Kirimen Sōhonten, «Киримэн», устроен иначе. Это совершенно уникальная интерпретация рамэна, состоящая исключительно из лапши, заправленной соленым соусом, а в версии «Киритама» дополненной сырым яйцом. Лапшу готовят прямо в заведении из смеси местных сортов пшеницы – это даёт возможность в полной мере раскрыть её насыщенный вкус. Её упругая текстура во многом напоминает плотный удон. Такой стиль, не встречающийся больше нигде в Японии, служит лучшим доказательством уверенности шеф-повара в качестве своего продукта. Эта лапша наглядно демонстрирует огромный потенциал рамэна как отдельного гастрономического жанра.

Адрес: 2-1-6 Jūsōhonmachi, Yodogawa-ku, Osaka, Osaka Prefecture

Фотография к заголовку: Рамэн «Киритама» от Chūkasoba Kirimen Sōhonten, 1000 йен (© Ямакава Дайсукэ)