Mugi to Mensuke: магия «Мишлен» в каждой порции рамэна из района Кита, Осака

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии

Mugi to Mensuke в осакском районе Кита пользуется бешеной популярностью: всякий раз перед открытием у дверей заведения выстраивается длинная очередь посетителй. Домашняя лапша и идеально сбалансированный бульон позволили этому ресторану с 2020 года ежегодно подтверждать своё место в списке Bib Gourmand ресторанного рейтинга «Мишлен».

Не будет преувеличением назвать Mugi to Mensuke одной из самых заметных на сегодняшний день лапшичных на гастрономической карте Осаки. На первый взгляд, местный сёю-рамэн кажется простым, однако уровень его совершенства не имеет равных. Основой для супа служит богатый по вкусу насыщенный бульон, бережно приготовленный на курице породы хинайдзидори и цесарке. Бульон деликатно сбалансирован лапшой собственного приготовления, отличающейся средней толщиной и гладкой, шелковистой текстурой, которая удивительно легко ощущается на языке. Mugi to Mensuke служит наглядным доказательством того, что рамэн из Осаки действительно достоин своей всемирной славы.

Адрес: 3-4-12 Toyosaki, Kita-ku, Osaka, Osaka Prefecture

Фотография к заголовку: Рамэн «Курадаси сёю-соба» от заведения Mugi to Mensuke, 1250 йен. Примечание: меню регулярно обновляется (© Ямакава Дайсукэ)