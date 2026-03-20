Mugi to Mensuke: магия «Мишлен» в каждой порции рамэна из района Кита, Осака

Постоянное развитие культуры лапши рамэн в Японии
Mugi to Mensuke: магия «Мишлен» в каждой порции рамэна из района Кита, ОсакаЕда и напитки Туризм
Не будет преувеличением назвать Mugi to Mensuke одной из самых заметных на сегодняшний день лапшичных на гастрономической карте Осаки. На первый взгляд, местный сёю-рамэн кажется простым, однако уровень его совершенства не имеет равных. Основой для супа служит богатый по вкусу насыщенный бульон, бережно приготовленный на курице породы хинайдзидори и цесарке. Бульон деликатно сбалансирован лапшой собственного приготовления, отличающейся средней толщиной и гладкой, шелковистой текстурой, которая удивительно легко ощущается на языке. Mugi to Mensuke служит наглядным доказательством того, что рамэн из Осаки действительно достоин своей всемирной славы.
- Адрес: 3-4-12 Toyosaki, Kita-ku, Osaka, Osaka Prefecture
- Официальный аккаунт в соцсетях: https://x.com/mugitomensuke (только на японском языке)
Фотография к заголовку: Рамэн «Курадаси сёю-соба» от заведения Mugi to Mensuke, 1250 йен. Примечание: меню регулярно обновляется (© Ямакава Дайсукэ)