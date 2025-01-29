Ёсивара, родина Цутая Дзюдзабуро: изменчивый мир проституции и развлечений

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Новый исторический сериал NHK «Чудак: сны Цутая Дзюдзабуро о процветании» представляет историю жизни Цутая Дзюдзабуро, издателя, который впоследствии прославился как медиамагнат эпохи Эдо. Ключом к пониманию его жизненного пути являются реалии квартала проституции Ёсивара, где он родился и вырос…

Город, где никогда не спят

Ёсивара был единственным кварталом проституции в Эдо, официально признанным сёгунатом. Во время его основания он располагался возле квартала Нихомбаси Фукиятё (сейчас – Нихомбаси Нингётё, токийский район Тюо). И сейчас там стоит мемориальная доска с надписью «Мото-Ёсивара», «первоначальная Ёсивара».

Когда Токугава Иэясу получил во владение Эдо в 18 году Тэнсё (1590), он занялся его развитием. Строительные работы требовали большого количества рабочей силы, поэтому со всей страны приезжали мужчины, и повсюду появлялись бордели, обслуживающие мужское население города.

Сёгунат указал, что безудержный рост проституции разрушает общественный порядок. Владельцы публичных домов, посовещавшись, обратились к правительству с просьбой создать в одном месте лицензированный квартал борделей. В 3 году Гэнна (1617) они получили такое разрешение, и уже в следующем году в Эдо появился квартал красных фонарей. Это происходило, когда страной правил второй сёгун, Токугава Хидэтада.



План первой Ёсивары из сборника эссе (дзуйхицу) «Сад слов о покоях куртизанок» (Хобо гоэн). Тогда уже сложилась структура квартала, которая будет воспроизведена в Новой Ёсиваре позднее (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В Эдо было много заболоченных местностей, где после работ по осушению строили новые городские кварталы. Район, где был построен квартал красных фонарей, назывался Ёсивара как «Тростниковое поле» (葭原) из-за обилия зарослей тростника. Согласно бытующей в народе версии, местность переименовали в «Счастливое поле» (吉原, Ёсивара) для привлечения удачи.

Однако потом правительство решило, что квартал проституции в центре Эдо не соответствует их представлениям о порядке. Поэтому во 2 году Мэйрэки (1656) заведения приказали переместить примерно на 6 километров к северу, и в следующем году работа возобновилась на новом месте. Оно было расположено в районе позади нынешнего святилища Оотори в Асакуса (сейчас – Сэндзоку, район Тайто), где в настоящее время проводится «рынок Петуха». Сёгунат выделил 15 000 рё на расходы по переселению и разрешил работать в ночное время – в районе Нингётё это было запрещено. В тихой сельской местности внезапно возник квартал красных фонарей, похожий на сказочный замок, где никогда не спят. На иллюстрированной карте «Обзор новой Ёсивары в Восточной столице» (Тото син ёсивара итиран) она описана в таком стихотворении:

闇の夜は よし原ばかり 月夜かな Ями-но ё ва // ёсивара бакари // цукиё кана Тёмной ночью // лишь в Ёсиваре // полная луна

Планировка Ёсивары

Мото-Ёсивара, первая Ёсивара, занимала площадь, примерно равную квадрату со стороной 2 тё, или около 220 метров. Новая Ёсивара была в 1,5 раза больше, она была прямоугольной со сторонами с 2 и 3 тё. Можно представить это как два стадиона Токио доум.



«Схема Новой Ёсивары» (Син ёсивара-но дзу, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Публичные дома строго классифицировались в зависимости от их размера и уровня проституток на оомисэ, накамисэ и комисэ, соответственно «большие», «средние» и «малые» заведения. Само собой разумеется, в зависимости от класса различались и расценки. «Схема Новой Ёсивары» даёт представление о планировке Ёсивары – дата создания схемы неизвестна, но она считается очень достоверным источником. На схеме указаны:

1) Годзиккэнмити, «Дорога в 50 кэн» – дорога, ведущая к Ёсиваре. Цутая Дзюдзабуро открыл магазин аренды книг посередине с левой стороны этой дороги во 2 году Анъэй (1773);

2) Оомон, «Великие ворота». Справа от ворот находился частный контрольный пост, который содержали хозяева Ёсивары, а слева – государственный от городского магистрата, где стояли охранники, следившие за тем, чтобы проститутки не сбегали.

3) Наканотё, «Срединный квартал» – главная улица;

4) Эдомати 1-тёмэ и Эдомати 2-тёмэ, соответственно справа и слева – там расположены дорогие дома оомисэ, вокруг которых сосредоточены заведения попроще, накамисэ и комисэ;

5) Сумитё – квартал домов накамисэ и комисэ;

6) Агэямати, квартал ресторанов и бань, где также жили торговцы и артисты, часто посещавшие Ёсивару;

7) Кёмати 2-тёмэ – квартал дешёвых борделей;

8) Кёмати 1-тёмэ – квартал дорогих заведений, подобный Эдомати;

9) Омотэ-доори, «Наружная улица» – с Наканотё через проходы с деревянными дверьми можно пройти в переулки между кварталами, где посетители через зарешеченные окна могут осмотреть комнаты с проститутками и выбрать;

10), 11) Нисигаси и Расёмонгаси, соответственно справа и слева – проулки с самыми дешёвыми заведениями каси-мисэ;

12) Фусими-тё – сразу за главными воротами на улице слева располагались ряды борделей цубонэмисэ классом ниже комисэ;

13) Ров О-хагуро-добу огибал внешнюю часть стены, окружающей квартал красных фонарей. Описания в разных источниках различаются, но, вероятно, его глубина составляла примерно 2 метра, а ширина – от 3 до 9 метров. Он должен был не допустить побега проституток, и в нескольких местах были устроены разводные мосты, которые, вероятно, служили запасными выходами.



На гравюре «Син-Ёсивара» «Полный вид на цветы сакуры весенней порой в Готё-мати в Син-Ёсивара» серии «Знаменитые места Восточной столицы» (Тото мэйсё син ёсивара готёмати яёй ханадзакари дзэн дзу) можно увидеть подъёмный мост (обведено жёлтым) надо рвом О-хагуро добу (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

14) Святилище Куросукэ Инари. Святилища божества Инари располагались также по четырём углам Ёсивары, но святилище Куросукэ Инари проститутки особенно почитали.

Вид комнат харимисэ, в которые можно было заглянуть с улицы, различался в зависимости от ранга заведения. В оомисэ всё окно было забрано решёткой (со-магаки, «полное ограждение»), в накамисэ не было решётки в правой верхней четверти окна (хан-магаки, «половинное ограждение»), как на изображении к заголовку. В комисэ решётка закрывала только нижнюю половину окна (хан-со-магаки, «половина полного ограждения»).

В низкоранговых цубонэмисэ и каси-мисэ окон с решётками не было, и посетители могли понять, что заведение открыто, если открыта входная дверь.

Адские условия содержания женщин

Только за примерно столетний период с 5 года Мэйва (1768) до 2 года Кэйо (1866) постройки заведений Ёсивары сгорали как минимум 18 раз, о чём можно узнать из исторических документов.

По меньшей мере в десяти случаях пожары были вызваны поджогами, которые совершали проститутки. Не было конца случаям, когда женщины поджигали дом, не в силах выдержать ужасных условий. Хотя поджог был серьёзным преступлением, наказуемым смертной казнью через сожжение на костре, нет никаких свидетельств о том, чтобы проституток приговорили к смертной казни. Все 10 поджигательниц были сосланы на отдалённые острова, такие как Миякэ и Хатидзё. Предполагают, что в этих случаях судьи принимали во внимание смягчающие обстоятельства, такие как невыносимые условия.

В «Хронике пожаров Ёсивары» (Ёсивара руйсё нэмпу) есть запись о полном выгорании Ёсивары. В тот раз пожар не был вызван поджогом проститутки, это была широкомасштабная катастрофа – один из Трёх великих пожаров Эдо, Великий пожар годов Мэйва (1772), который начался в Мэгуро и распространился до Асакуса и Сэндзю. Цутая Дзюдзабуро, который родился и вырос в Ёсиваре, также, должно быть, пострадал от этой катастрофы.



«Хроника пожаров Ёсивары» (Ёсивара руйсё нэмпу), опубликованная в 1890 году. Красной рамкой отмечена запись о пожаре, который начался в Гёниндзака в Мэгуро (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



«Живописный свиток пожара в Гёниндзака в Мэгуро» (Мэгуро гёниндзака кадзи эмаки). Изображена не Ёсивара, но видна ситуация того времени и работа городских пожарных (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В «Хронике пожаров Ёсивары» говорится, что публичные дома переместились в «съёмные дома» (каритаку). Эти «съёмные дома» представляли собой помещения, которые арендовали для заведений, когда они не могли продолжать работать в Ёсиваре и им приходилось перемещаться в Имадо, Хасиба, Санъя, Яманосюку (совр. район Тайто), Рёгоку (район Сумида) и Фукагава Эйтайдзимондзэн Цукудатё (район Кото).

Удобнее всего были Имадо и Санъя, находившиеся недалеко от Ёсивары, район Рёгоку находился примерно в 4 км, а Фукагава – примерно в 9 км оттуда. Выбор именно этих районов был связан с тем, что там находились окабасё, то есть неофициальные кварталы публичных домов, где легко было разместить проституток из Ёсивары. На самом деле при каждом крупном пожаре заведения Ёсивары перемещались в каритаку в этих районах, и после пожара годов Мэйва такие окабасё процветали.

Проработав несколько месяцев в таком «съёмном доме», Цутая Дзюдзабуро принял участие в восстановлении сгоревшей Ёсивары.

Иерархическое общество мира публичных домов

Практически все проститутки были девочками из бедных семей, их продавали в публичные дома примерно в десятилетнем возрасте. Торговля людьми как таковая была запрещена, поэтому продажу оформляли как устройство на службу, и родители как бы получали заранее будущую зарплату детей. Сделку оформляли соответствующими документами, так что у детей не было возможности сбежать.

Вербовщик дзэгэн обходил бедные крестьянские деревни и покупал девушек. Есть разные версии относительно цены, но в сборнике эссе дзуйхицу «Записи о виденных и слышанных мирских делах» (Сэдзи кэмбун року, 1816) отмечается, что в деревнях холодных регионов Хокурику и Тохоку она составляла от 3 до 5 рё за человека. Исходя из того, что 1 рё в пересчёте на современные деньги составлял около 100 000 йен, девочек покупали по цене от 300 000 до 500 000 йен. Затем сэгэн перепродавал их в публичные дома по более высокой цене.

Девочки становились камуро – ученицами, и с этого начиналась их карьера. По мере роста профессиональных качеств они росли в ранге и соответственно больше зарабатывали.

Классы проституток в Эдо

«Девушка за 3 бу по особому вызову», ёбидаси тюсан Высший разряд среди лучших куртизанок ойран, их не выставляют на обозрение в комнатах с решётчатыми окнами харимисэ, а связываются с ними через «посреднические чайные дома» хикитэ дзяя. Плата за услуги – около 125 000 йен. «Девушка за 3 бу», тюсан Куртизанка ойран второго класса, то же, что дзасики-моти (см. ниже), но пользующаяся особым успехом у клиентов. Плата за услуги – 3 бу (около 75 000 йен), откуда и название. «Девушка с гостиной», дзасики моти Помимо своей комнаты имели гостиную дзасики, где принимали клиентов. Плата за услуги – 2 бу (около 50 000 йен). «Девушка с комнатой», кёсицу моти Имели собственную комнату для приёма клиентов. Плата за услуги – 1 бу (около 25 000 йен). «Новая девушка в фурисодэ», фурисодэ синдзо В 15-16 лет, после церемонии поступления на взрослую работу девушки получали первый опыт. Плата за услуги – 2 сю (около 12 500 йен). Камуро Девочки до 15-16 лет, которые учатся, но сами не принимают клиентов.

Прочие

Управляющая, банто синдзо Женщины, которые по достижении примерно 30 лет и истечении оговоренного срока службы остаются в Ёсиваре и прислуживают ойран. Смотрительница, яритэ Пожилая женщина, отработавшая свой срок и оставшаяся в Ёсиваре, чтобы присматривать за проститутками. Часто были придирчивы и становились объектом ненависти проституток.



Фурисодэ синдзо во время о-хиромэ, церемонии представления новых проституток, на гравюре «Иллюстрированные рассказы о куртизанках – картина вывода новых куртизанок» (Сэйро эсё нэндзю гёдзи синдзодаси-но дзу). Четыре девушки справа – фурисодэ синдзо. Слева видна ойран, сопровождаемая двумя камуро (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Смотрительница яритэ поучает проституток. Фрагмент из развлекательной книги для чтения «Зерцало души гостей» (Кякусю кимо кагами) (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

В этом обществе с его строгой иерархией лишь очень немногие могли надеяться стать ёбидаси тюсан, куртизанкой высшего класса. Согласно отчёту городской магистратуры, число проституток в Ёсиваре в 3 году Кока (1846) составляло 4834 человека. Невероятно, что на площади в два стадиона Токио Доум жило столько женщин, обслуживавших сексуальные запросы мужчин.

Тяжёлые условия жизни, сифилис и аборты

Жизнь проституток была крайне суровой. Согласно правилам, срок контракта у них заканчивался в 27 лет, но сколько из них доживало до этого возраста? Точных данных о смертности не существует, но предполагают, что она была очень высокой, в частности оттого, что из-за плохих условий они были подвержены туберкулёзу и другим болезням.

Наибольшую проблему представляли венерические заболевания, особенно сифилис. По оценкам исследовавшего Ёсивару писателя Нагаи Ёсио, во времена, когда ещё не существовало презервативов, вероятность заражения составляла почти 100%.

При заражении сифилисом выпадали волосы, и о таких женщинах говорили, что они «удалились на линьку». Хотя птичьи перья вырастают вновь, мало кто из проституток смог восстановиться после болезни. Многие из них, превозмогая недуг, продолжали встречаться с клиентами, а по мере ухудшения состояния в конце концов умирали.

Когда проститутка умирала, её заворачивали в грубую ткань и хоронили в яме, вырытой на кладбище монастыря Дзёкандзи, который располагался на территории современного Минами-Сэндзю в токийском районе Аракава. По этой причине тот монастырь прозвали Нагэкоми-дэра, «Монастырь безродных тел».

Проститутки опасались и беременности. Надёжного метода контрацепции не существовало, и если женщина беременела, она не могла обслуживать клиентов, поэтому аборты были обычным явлением. В Эдо пользовались широким спросом услуги специалистов по абортам тюдзё-рю, и предполагают, что они широко практиковали и в Ёсиваре.



Человек с бритой головой справа – специалист по абортам тюдзё-рю. «Иллюстрированные притчи» (Эхон татоэбуси, коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Методы прерывания беременности были крайне грубыми и включали введение в тело женщины корня ядовитого растения лаконос, давали вагинальные таблетки, содержащие ртуть. Оба метода были чрезвычайно опасны. Нередко женщина заболевала и умирала даже после успешного аборта.

Если беременела успешная куртизанка ойран, ей предоставляли отпуск. Что касается ребёнка, то девочки становились камуро, а мальчики оставались служить в Ёсиваре на разных работах.

Исполненную несчастий жизнь проституток во времена, когда не существовало понятия о правах человека, называли буддийским словом кугай, «мир страданий». Цутая Дзюдзабуро вырос, каждый день видя этих женщин вокруг, и он впоследствии описал уроки, извлечённые из этого опыта, в своей книге.

Фотография к заголовку: Иллюстрация Китагавы Утамаро к книге Дзиппэнъя Икку «Иллюстрированные рассказы о куртизанках», изображающая зарешеченное окно дома разряда накамисэ (коллекция Национальной парламентской библиотеки)