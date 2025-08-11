Рисовые бунты годов Тэммэй и смена правительства – влияние политической ситуации на издательскую работу Цутая Дзюдзабуро

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Как мы видим, урожай риса и цены на рис оказывают серьёзное влияние на политику и в наши дни. В годы Тэммэй (1781-1789), когда работал Цутая Дзюдзабуро, также происходили подобные события – неурожаи, рост цен и вмешательство сёгуната в торговлю продовольствием.

«Цветок сливы как зерцало Поднебесной» – политическая сатира Цутая Дзюдзабуро

Опубликованная в 1 году Кансэй (1789) книга «Цветок сливы как зерцало Поднебесной» (Тэнка итимэн кагами-но умэбати) представляла собой японскую повесть в стиле «записок» кусадзоси. В ней рассказывается о сильном извержении вулкана Асама в 3 году Тэммэй (1783), плохом урожае риса, вызванном извержением, и об испытяниях постигших людей из-за голода. Упоминание в названии цветущей сливы – семейного герба старшего государственного советника Мацудайры Саданобу, тогдашнего старшего советника, намекает на неспособность правительства найти эффективные решения общественных проблем.

В книге есть юмористическая иллюстрация, изображающая людей, которые лихорадочно подбирают деньги, падающие с неба при извержении вулкана Асама.

На изображении к заголовку мы видим людей, которые выламывают двери домов – дескать, в мире, где так спокойно и деньги падают с неба, нет нужды запирать двери. Это намёк на постоянно происходившие погромы рисовых лавок в те годы.

Таким образом, произведение выражает тревогу и недовольство людей разрастающейся катастрофой, связанной с вулканическим пеплом, ростом цен на рис и вызванными этим разрушениями. Однако сёгунат воспринял книгу как крайне неуместное издание, высмеивающее сложную общественно-политическую ситуацию, поэтому её запретили печатать и распространять.



Юмористическая иллюстрация в книге «Цветок сливы как зерцало Поднебесной» – извергается вулкан Асама, и с неба падают золотые монеты, которые подбирают люди (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)



«Картины великого извержения горы Асама в третьем году Тэммэй» (Тэммэй саннэн асама сан дайсё эдзу), изображение извержения горы Асама (источник: ColBase)

В конце книги упомянуто только имя художника: «Иллюстрировал Тёки», но не упомянуты автор и издатель. Однако более поздние исследования показали, что книгу издало издательство «Косёдо», которым руководил Цутая Дзюдзабуро, а автором был популярный художник Тораи Санна.

Наводнение, вызванное извержением вулкана

Годы Тэммэй ознаменовались чередой катастроф. Мощное извержение вулкана Асама привело к выходу лавы в реки, а скопление вулканического пепла привело в свою очередь к повышению уровня рек, и как следствие частым наводнениям по всей стране. Всё это вызвало неурожай, и от голода умерло предположительно около 920 000 человек, в основном в северных регионах Канто и Тохоку. Эта катастрофа, опустошившая сельские районы, получила название «Великий голод годов Тэммэй».

Сильнее всего пострадало княжество Хиросаки (совр. преф. Аомори), где, как сообщается, от голода умерло 80 000 человек, но давайте рассмотрим другой регион, также понёсший огромный ущерб во время голода. Княжество Оотавара (совр. уезд Насу, префектура Тотиги) было небольшим владением на границе с регионом Тохоку, его доход составлял всего 11 416 коку риса, то есть в рейтинге экономического могущества феодалов оно стояло совсем невысоко. На протяжении пяти лет, со второго по шестой годы Тэммэй (1782-1786), продолжались аномальные погодные условия, в том числе холода, штормы и затяжные дожди, а пепел от извержения вулкана Асама в 3 году Тэммэй не дал урожаю вырасти, что привело к гибели многих людей от голода.

Власти княжества оказали помощь голодающим, предоставив 1000 коку риса, хранившегося в замке, но даже в такой ситуации нашлись торговцы, которые попытались скупить весь рис и получить прибыль, из-за чего крестьяне всех деревень подняли бунт. Восстание в княжестве было серьёзной проблемой для его правителей, поскольку, если бы сёгунат об этом узнал, их бы заклеймили как непригодных для управления и наказали. Сам правитель княжества встретился с представителями крестьян и выслушал их жалобы на бедственное положение.

Многие беженцы в провинциях не могли свести концы с концами и шли в Эдо в поисках убежища. Сёгунат открыл «хижины помощи» (о-сукуигоя), чтобы разместить их, но это было невозможно, и по городу бродило множество голодающих скитальцев.

Более того, даже горожане Эдо были полностью истощены, страдая от резкого роста цен на различные товары, особенно на рис.



Ватанабэ Кадзан, «Помощь беженцам в неурожайный год» (Косай рюмин кюсюцу дзу), 9 год Тэмпо (1838), показана «хижина помощи» (сукуигоя) для помощи и размещения голодающих (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



«Раздача варёного риса». Эта иллюстрация также относится к временам голода годов Тэмпо, длившегося с 1833 по 1839 гг., и изображает раздачу голодающим риса, который отобрали в разгромленной лавке и сварили тут же в котле (источник: Цифровой архив Синагавы)

Танума Окицугу, работавший над стабилизацией цен на рис

Старший советник (родзю) Танума Окицугу в первую луну 4 года Тэммэй (1784) издал «Указ о свободной торговле рисом» в качестве меры, призванной снизить цены на рис. Если ранее перевозкой и торговлей рисом имели право заниматься только акционерные общества, получившие лицензию, то этот смелый шаг позволял всем свободно продавать рис.

Однако этот план провалился. Новые участники рынка скупали рис в спекулятивных целях, что, в свою очередь, привело к новому росту цен. Тогда сёгунат использовал 200 000 рё на закупку риса у торговцев, чтобы продавать его напрямую населению по низким ценам и справиться с чрезвычайной ситуацией.

Казалось, что этот план увенчается успехом, но в восьмую луну 6 года Тэммэй (1786) умер 10-й сёгун, Токугава Иэхару, который поддерживал Окицугу. Потерявшего могущественного покровителя Окицугу отстранили от власти, и вместо него управление государством взял на себя Мацудайра Саданобу.

Смена правительства в период социальной нестабильности из-за катастроф и голода лишь усугубила хаос и задержала помощь голодающим. Цены на рис достигли пика в первой половине 7 года Тэммэй (1787), после отстранения Окицугу. Если ранее обычно за 100 мон можно было купить около 1 сё (около 1,8 л) риса, то в тот период на эту же сумму можно было приобрести 2 го 5 сяку (около 450 мл) риса. Таким образом, цена выросла примерно в четыре раза, и общественное недовольство достигло своего пика.

В пятую луну в Осаке люди стали громить рисовые лавки, и беспорядки быстро распространились по всей стране, положив начало событиям, которые позже получили название «бунты годов Тэнмэй».



Книга «Новый Тацуя Камэдзо» (Атарасику тацуя камэдзо) также описывает погромы лавок в годы Тэммэй. Эта книга издана другим издательством и не имела отношения к Цутая (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

В одном только Эдо за пятую луну было совершено более 1000 нападений на рисовые лавки. В упоминавшейся выше книге «Цветок сливы как зерцало Поднебесной» эта ситуация в обществе показана в сатирическом ключе.

Разгул насилия в Эдо был настолько сильным, что с ним не справлялись правительственные силы магистрата Эдо (бугёсё), отвечавшие за поддержание общественного порядка. В 22-й день пятой луны сёгунат послал для усмирения толп «Передовой отряд» О-сакитэ-гуми из охраны замка Эдо с приказом «Тех, кого не удастся усмирить, можно рубить без жалости» – то есть против толп, с которыми не справляются обычными средствами, можно применять оружие. Благодаря этим жёстким мерам беспорядки были подавлены к концу пятой луны.

В следующем месяце Мацудайра Саданобу возглавил государственный совет старейшин (родзю). В то время в О-сакитэ-гуми служил Хасэгава Хандзо, впоследствии – герой популярных романов серии «Записи преступлений, раскрытых «Демоном» Хасэгавой Хандзо» (Онихэй ханкатё) писателя Икэнами Сётаро. В знак признания заслуг в усмирении беспорядков годов Тэммэй Хасэгава Хэйдзо был повышен до должности командира отряда по борьбе с поджогами и кражами.

Танума Окицугу известен как политик, уделявший особое внимание торговле и стремившийся восстановить финансы сёгуната. Он пытался перейти от финансовой системы, основанной на рисе как основе торгового обмена, к системе, основанной на меркантилизме, но его критиковали за невнимание к проблемам сельских регионов и задержку с оказанием помощи голодающим. Он также не смог найти решение проблемы нехватки риса, что стало одной из причин его падения.

С другой стороны, Цутая Дзюдзабуро приобрёл известность благодаря своей новаторской издательской деятельности в период довольно свободной общественной обстановки при администрации Танумы, но когда тот лишился власти, а Мацудайра Саданобу начал вводить жёсткие экономические ограничения и контроль за моралью, бизнес Цутая тяжело пострадал от их последствий, ощутив строгость правительственной цензуры.

Фотография к заголовку: Изображение погрома рисовой лавки в книге «Цветок сливы как зерцало Поднебесной» (Тэнка итимэн кагами-но умэбати, предоставлено Национальной парламентской библиотекой)