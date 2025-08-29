Китагава Утамаро, мастер женских портретов, и его дружба с Цутая Дзюдзабуро

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Одним из мастеров укиё-э, которых Цутая Дзюдзабуро представил миру, был Китагава Утамаро. Он работал художником в издательстве Цутая и создал множество иллюстраций для книг и иллюстрированных альбомов, оттачивая своё мастерство. В сотрудничестве с издателем Утамаро добился признания, выработав свой стиль «портретов красавиц», но потом стал работать самостоятельно.

История псевдонима «Утамаро»

Китагава Утамаро сейчас известен во всём мире как мастер, работавший в стиле бидзинга, «изображения красавиц», при этом мы почти ничего не знаем о его происхождении, и сохранилось очень мало точных записей о его жизни.

В книге записей смертей монастыря Сэнкодзи в Асакусе, где похоронен Утамаро (сам монастырь был разрушен во время Великого землетрясения Канто и перенесён в район Сэтагая), указано, что он умер в 20-й день девятой луны 3 года Бунка (1806). Принято считать, что на момент смерти ему было 54 года, поэтому можно предположить, что он родился в 3 году Хорэки (1753).

Существуют различные теории относительно места его рождения – по разным версиям, он мог родиться в Киото, Эдо или Кавагоэ. При этом есть свидетельства того, что с юных лет его обучал рисованию Торияма Сэкиэн, художник, работавший в Эдо с середины XVIII века, поэтому можно с уверенностью предположить, что он жил в Эдо с детства. Одним из учеников Сэкиэна был Коикава Харумати, известный как «отец книг в жёлтых обложках (кибёси)», то есть основатель жанра развлекательных книг с большим количеством иллюстраций.



Торияма Сэкиэн, постскриптум к книге «Иллюстрированная книга выбранных насекомых» (Эхон муси эрами). Красным выделена фраза «Эти живые изображения жизни насекомых созданы моим учеником Утамаро, которого я хорошо знаю с его юных лет», что указывает на близкое знакомство и ученичество. Красным слева выделена подпись Сэкиэна (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Его настоящая фамилия – Китагава, в детстве он носил имена Ититаро и Юсукэ. Около 7 года Мэйва (1770) в «новогодней тетради» сайтантё, озаглавленной «Весна на тысячу лет» (Тиё-но хару), которую иллюстрировал Сэкиэн, есть изображение баклажана с подписью «Живопись юного Сякуё», которое считается дебютной работой Китагавы.

В 4 году Анъэй (1775) Китагава начал иллюстрировать обложки к партитурам театра Дзёрури и взял псевдоним «Китагава Тоёаки». В этот период он также работал над иллюстрациями для книг кибёси.



Слева – изображение баклажана в издании «Весна на тысячу лет» с подписью «Живопись юного Сякуё» (библиотека Токийского университета, коллекция Сятику; источник: Национальная книжная база данных). Справа – кибёси «Божественное руководство по стилю и обхождению» (Минари дайцу синряку энги), изданная издательством Цутая, с указанием имени художника «Синобугаока Утамаро» (Центральная библиотека Токио, собрание специальных коллекций)



Кибёси «Проделки бродячего кота» (Каёикэри нэко-но вадзакурэ) периода, когда художник использовал псевдоним «Китагава Тоёаки», 7 год Анъэй (1778) (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Первой работой, которую он выпустил после смены имени с Тоёаки на Утамаро, было «Божественное руководство по стилю и обхождению» (Минари дайцу синряку энги), вышедшее в первом году Тэммэй (1781) – кибёси издательства Цутая. Это произошло через семь лет после того, как Цутая открыл собственное издательство.

В конце тома указано: «Иллюстратор – Синобугаока Утамаро». «Синобугаока» – это прежнее название части территории монастыря Канъэйдзи в Уэно, около нынешнего парка Уэно. Вероятно, Утамаро там жил в своё время.

Позднее в руководстве по живописи для художников укиё-э «Разные мысли об укиё-э» (Укиё-э руйко), которое написал Ота Нампо, говорится, что «(Утамаро) проживал в доме Цутая Дзюдзабуро, оптового торговца иллюстрированными книгами». Издатели часто таким образом монополизировали популярных художников, и то, что Утамаро жил у Цутая, может говорить о том, насколько часто издательство пользовалось его услугами.

Свою настоящую фамилию «Китагава» (北川) он начал указывать иероглифами 喜多川 (китагава) начиная с книги «Фонарь-каталог парчовых ночей весёлых домов» (Торо бандзукэ сэйро ёру-но нисики), опубликованной в третьем году Тэммэй (1783). В том же году он создал гравюру на двух листах «Народный обычай наслаждаться ароматами цветов: времена года в Таканаве» (Фурю хана-но ка асоби таканава-но кика). Эта великолепная полихромная гравюра (нисики-э), изображающая кварталы развлечений Таканавы возле станционного посёлка Синагава ознаменовала его становление как полноценного художника укиё-э.



Гравюра «Народный обычай наслаждаться ароматами цветов: времена года в Таканаве» (Фурю хана-но ка асоби таканава-но кика), которая показывает становление жанра «изображений красавиц» (бидзинга) в творчестве Утамаро (источник: ColBase)

Расцвет таланта Утамаро в иллюстрациях к сборникам «безумных стихов»

В 8 году Тэммэй (1788) Утамаро под руководством Цутая начал работать над созданием книг кёка эхон – иллюстрированных сборников «безумных стихов» кёка. Они создавались в период расцвета кёка в годы Тэммэй и включали стихи известных поэтов, напечатанные на многоцветных ксилографиях укиё-э. В эти годы вышли его знаковые работы, такие как «Иллюстрированная книга выбранных насекомых» (Эхон муси эрами) и «Книга картинок: дары отлива» (Эхон сиохи но цуто).

Он также опубликовал серию из трёх картин на темы «снега, луны и цветов» (сэцугэкука) – а «Снег в Фукагаве» (Фукагава-но юки), «Луна в Синагаве» (Синагава-но цуки) и «Цветы Ёсивары» (Ёсивара-но хана), а также «Иллюстрированную книгу всех птиц» (Эхон момотидори), расширив раздел «Птицы» из «Иллюстрированной книги выбранных насекомых».

Особого внимания заслуживает «Иллюстрированная книга выбранных насекомых» (Эхон муси эрами), которую многие считают величайшей иллюстрированной книгой жанра кёка эхон. Она содержит 15 иллюстраций, каждая из которых изображает два вида насекомых и включает два стихотворения в жанре «безумных стихов» кёка. Стихотворения для сборника написали тридцать известных поэтов, связанных с Цутая, и один из них, Ядоя Мэсимори, написал предисловие. Имя Утамаро, таким образом, оказалось связанным с рядом знаменитых деятелей литературы того времени.



Цикада и паук из «Иллюстрированной книги выбранных насекомых» (Эхон муси эрами; коллекция Национальной парламентской библиотеки)

С началом годов Кансэй (1789-1801) ситуация вокруг Цутая стала нестабильной. В третьем году Кансэй (1791) книги кибёси Санто Кёдэн, популярного автора издательства «Косёдо», попали под цензурные ограничения сёгуната и были запрещены. Кёдэна заковали в кандалы на 50 дней, а Цутая наказали конфискацией половины имущества. В связи с этим прекратили издавать кибёси, высмеивающие социальные условия, и вместо них требовались новые типы издательской продукции.

Цутая заметил в Утамаро редкий талант к изображению женщин. Он убедил Утамаро присоединиться к «Ёсивара рэн» – группе поэтов кёка, сотрудничавшей с владельцами публичных домов в Ёсиваре, что позволяло ему увидеть женщин Ёсивары вблизи. Этот опыт помог Утамаро в создании его знаменитых женских портретов бидзинга.

Разрыв отношений между художником и издателем

Тип гравюр оокуби-э, «изображения больших голов», композиционно является бюстовым портретом в современной терминологии. Так часто изображали актёров, но портреты женщин требовали особого мастерства для изображения деталей причёски и лица. Утамаро оказалось это по силам.

В период 4-5 годов Кансэй (1792-1793) он за короткое время опубликовал серии картин оокуби-э, в том числе «Десять типов женского характера» (Фудзин нинсо дзюппон) и «Десять типов женской физиогномики» (Фудзин согаку дзюттай), а затем выпустил «Избранные стихотворения, стихи о любви» (Касэн кои-но бу). Широко обсуждалось обнаружение в мае 2025 года редкой гравюры «Женщина, дующая в поппин (стеклянная игрушка, издающая звук)» из серии «Десять типов женского характера», считающейся одним из ранних экземпляров. Ранее она была продана с аукциона в 1981 году, и её следы затерялись, но, говорят, она и сейчас сохранилась в хорошем состоянии.

«Десять типов женской физиогномики» показывают Утамаро с новой стороны – как знатока японской физиогномики, использовавшейся для описания характера и предсказания судьбы женщин. Он изображает разные выражения лиц с комментариями: «Женщина с такой мимикой склонна к измене», или «У этой женщины приятный характер».

«Избранные стихотворения, стихи о любви» (Касэн кои-но бу) – сборник из пяти работ, посвящённых теме красоты женщин, которая расцветёт благодаря тому, что они влюблены. Если ранее женские портреты были яркими и броскими, то работы Утамаро, раскрывающие глубины души, стали новаторскими.

Публика хорошо приняла и серию «Три красавицы Эдо» (Эдо сан бидзин), изображающую обычных городских девушек. На этих картинах показаны три женщины: Окита, «зазывающая девушка» чайного дома «Нанивая», Охиса, девушка из магазина рисового печенья сэмбэй «Такасимая», и Томимото Тоёхина, мастер кукольного театра Дзёрури. У Окиты слегка крючковатый нос, у Охисы – маленькие глаза и рот, а Томимото Тоёхина отличается изяществом жестов.

Очень быстро разошлось известие о том, что моделями послужили обычные девушки, и мужчины-покупатели толпами устремлялись в эти магазины, чтобы посмотреть на них. Сёгунат счёл это «нарушением общественной морали» и запретил указывать имена женщин, изображённых на портретах укиё-э.

В ответ на запрет Утамаро стал использовать шарады – например, в серии «Шесть избранных знаменитых красавиц». На портрете Томимото Тоёхины, к примеру, в правом верхнем углу изображены лотерея (томи), «водоросли» (мо), «точильный камень» (то), «дверь» и «фонарь» (то и ё), и бумажная кукла хина, что складывается в имя «Томимото Тоёхина». Такие изощрённые ухищрения показывают решимость Утамаро не склоняться перед авторитетом властей. Однако такие методы также попали под запрет в 8 году Кансэй (1796).



Слева – «Три красавицы Эдо» (Эдо сан бидзин), справа – «Шесть избранных знаменитых красавиц: Томимото Тоёхина» (Комэй бидзин роккасэн томимото тоёхина) (источник: ColBase)

На самом деле «Три красавицы» были опубликованы издательством «Косёдо», а «Шесть избранных знаменитых красавиц» – другим издательством. В это время пути Цутая и Утамаро разошлись.

Существуют различные версии того, что произошло. Одни предполагают, что Цутая был вынужден соблюдать строгие правила сёгуната, другие – что Утамаро был недоволен тем, что Цутая увлёкся распространением работ Тосюсая Сяраку. Однако в точности нам ничего не известно.

Цутая умер в 9 году Кансэй (1797). Утамаро скончался семь лет спустя, в третьем году Бунка (1806), через шесть месяцев после того, как его приговорили к 50 дням содержания в кандалах – так цензура сёгуната наказала его за крупноформатную гравюру нисики-э, изображающую Тоётоми Хидэёси. Жизни этих двух деятелей в чём-то похожи – они оба в своём творчестве не могли удержаться в рамках предписанных государством правил.

Изображения к заголовку: слева – подпись «Утамаро», справа – «Десять типов женской физиогномики: женщина, играющая в поппинг» (оба из ColBase)