Многоликий японский «фу»: познавательное знакомство

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Рассмотрим разнообразные виды фу и способы применения этого продукта в японской кухне.

По-настоящему универсальный ингредиент фу делается из пшеничного глютена и встречается в бесчисленном множестве японских блюд. Он способен как обогатить трапезу, так и добавить ярких акцентов привычным кушаньям, а порой – стать самостоятельным сытным перекусом. Ниже приведены лишь некоторые из множества видов и способов использования фу в японской гастрономии.

Тэмари-фу



Эта разновидность яки-фу (запечённого или обжаренного фу), выполненная в форме традиционных вышитых мячей тэмари, является настоящим украшением сезонных и праздничных блюд, особенно супов (© Pixta)

Ава-фу



Разновидность нама-фу (отварного или приготовленного на пару фу) с добавлением просовой муки (© Pixta)

Нама-фу дэнгаку



Нама-фу, как и ава-фу, а также другие виды фу с добавлением моти и различных разновидностей муки с высоким содержанием крахмала, обычно подают с глазурью из подслащённой пасты мисо (© Pixta)

Фу-мандзю



Эти паровые пирожки готовят из нама-фу с ароматной ёмоги (полынью) и начиняют пастой адзуки или другими сладкими наполнителями (© Pixta)

Комати-фу



Маленькие яки-фу, которые добавляют в супы, рагу или используют в качестве украшения блюд (© Pixta)



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Хана-фу

Яки-фу в форме разноцветных цветов часто используют для украшения блюд или чтобы придать им сезонный акцент



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Курума-фу

Курума-фу – это яки-фу в форме колёсика, сохраняющий свою упругость даже в жидких блюдах, поэтому его часто добавляют в супы и рагу, а также маринуют в сладких или солёных соусах. Одна из популярных вариаций напоминает французские тосты: обжаренный курума-фу щедро поливают сиропом и подают со свежими фруктами или другими топпингами.



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Ита-фу

Эту плоскую разновидность яки-фу используют в супах, а также в качестве заменителя мяса в жареных и тушёных блюдах.



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Удзумаки-фу

Небольшой, свернутый рулетиком яки-фу добавляют в супы, бульоны и другие блюда, чтобы придать им декоративность и дополнить упругой текстурой



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Тёдзи-фу

Толстый, прямоугольный яки-фу из префектуры Сига часто выступает как основной или дополнительный ингредиент в самых разных блюдах, включая сёдзин рёри – буддийскую вегетарианскую кухню



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Абура-фу

Продолговатый, обжаренный во фритюре фу, характерный для северной части префектуры Мияги, используют в блюде абура-фу-дон, где этот вид фу тушится в бульоне с другими ингредиентами, а затем подаётся на рисе



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