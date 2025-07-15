Многоликий японский «фу»: познавательное знакомство

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Многоликий японский «фу»: познавательное знакомствоОбщество Культура Еда и напитки
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По-настоящему универсальный ингредиент фу делается из пшеничного глютена и встречается в бесчисленном множестве японских блюд. Он способен как обогатить трапезу, так и добавить ярких акцентов привычным кушаньям, а порой – стать самостоятельным сытным перекусом. Ниже приведены лишь некоторые из множества видов и способов использования фу в японской гастрономии.
Тэмари-фу
Ава-фу
Нама-фу дэнгаку
Фу-мандзю
Комати-фу
Хана-фу
Яки-фу в форме разноцветных цветов часто используют для украшения блюд или чтобы придать им сезонный акцент
Курума-фу
Курума-фу – это яки-фу в форме колёсика, сохраняющий свою упругость даже в жидких блюдах, поэтому его часто добавляют в супы и рагу, а также маринуют в сладких или солёных соусах. Одна из популярных вариаций напоминает французские тосты: обжаренный курума-фу щедро поливают сиропом и подают со свежими фруктами или другими топпингами.
Ита-фу
Эту плоскую разновидность яки-фу используют в супах, а также в качестве заменителя мяса в жареных и тушёных блюдах.
Удзумаки-фу
Небольшой, свернутый рулетиком яки-фу добавляют в супы, бульоны и другие блюда, чтобы придать им декоративность и дополнить упругой текстурой
Тёдзи-фу
Толстый, прямоугольный яки-фу из префектуры Сига часто выступает как основной или дополнительный ингредиент в самых разных блюдах, включая сёдзин рёри – буддийскую вегетарианскую кухню
Абура-фу
Продолговатый, обжаренный во фритюре фу, характерный для северной части префектуры Мияги, используют в блюде абура-фу-дон, где этот вид фу тушится в бульоне с другими ингредиентами, а затем подаётся на рисе
Фотография к заголовку: © Pixta