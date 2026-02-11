Японские каштаны: символ осени и традиционный деликатес

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Каштаны – неотъемлемая часть осени в Японии. Японские каштаны обладают особым вкусом и являются одним из деликатесов японской кухни.

Съедобные семена каштана

Сезон каштанов длится с сентября по октябрь. Каштаны – это плоды лиственных деревьев рода Каштан (Castanea). В мире существует множество сортов, которые можно условно разделить на четыре типа: японские каштаны (вагури), китайские, европейские и американские каштаны. Вагури – это результат селекции дикорастущих каштанов сибагури, их плоды отличаются крупными размерами и восхитительным вкусом.

Единственный их недостаток – сложность очистки. Если китайские каштаны, популярные также и в Японии, после запекания легко очищаются от кожуры, то японские каштаны трудно очистить даже после термической обработки.

Префектура Ибараки является ведущим производителем каштанов в Японии, и сорт «Цукуба», названный в честь местности в этой префектуре, является одним из наиболее известных брендов японских каштанов. Каштаны также издавна выращивают в районе Тамба в Киото, и «каштаны Тамба» – также хорошо известный бренд.



(PIXTA)

Важный продукт питания жителей Японии с древних времён

В наше время каштаны считаются «осенним деликатесом», но в древней Японии они были важным основным продуктом питания. Каштаны, возраст которых составляет приблизительно 13 000 лет, были обнаружены на археологическом памятнике раннего периода Дзёмон (13 000 лет до н. э. – 300 лет н.э.) в Агэмацу, префектура Нагано. На поселении Саннай-Маруяма в городе Аомори, относящемся к раннему и среднему периоду Дзёмон, обнаружены не только следы употребления каштанов, но столбы из каштановых деревьев, которые использовались в качестве опор для зданий.

В древнейших письменных текстах, «Записи о делах древности» (Кодзики) и «Анналы Японии» (Нихон сёки), написанных в начале VIII века, содержатся упоминания о каштанах, что свидетельствует о том, что государство поощряло их выращивание. Каштаны очень питательны, и в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590) самураи возили с собой сушёные каштаны в качестве провианта.



Перед приготовлением с каштанов нужно удалить горькую кожицу (PIXTA)

Свежие каштаны очень вкусны в запечённом виде или приготовленными на пару, а отварив их в сиропе вы увеличите срок их хранения и расширите спектр применения, их можно использовать как в обычных блюдах, так и для кондитерских изделий японской кухни или западного типа. Их золотистый цвет создаёт ощущение роскоши, и даже обычные сладости преображаются, если их украсить сверху одним каштаном. С приближением осени на рынке непременно появляются сладости с «сезонным каштановым вкусом». Каштаны – не просто пищевой ингредиент, это символ вкуса осени и неотъемлемая часть японской культуры.



Благодаря селекции появились также японские каштаны с легко очищающейся кожурой (PIXTA)

Следует отметить, что колючая кожура каштана – это оболочка плода, а мякоти плода соответствует твёрдая скорлупа (оникава), то есть съедобными являются не сами плоды, а семена.

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Запечённый сладкий картофель (предоставлено Туристической федерацией префектуры Кагосима)