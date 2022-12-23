Знакомство с доисторической японской культурой Дзёмон на археологическом памятнике Саннай-Маруяма в Аомори

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Доисторическое поселение Саннай-Маруяма в префектуре Аомори позволяет узнать о жизни древних жителей Японии. Посетители этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО могут осмотреть реконструированные жилища периода Дзёмон и другие постройки, а также увидеть артефакты из древнего прошлого Японии в культурном центре Саннай-Маруяма Дзёмон.

Окно в прошлое

В 2021 году ЮНЕСКО внесла поселение Саннай-Маруяма вместе с 16 другими доисторическими памятниками Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку в список Всемирного наследия. Территория поселения раскинулась на 42 гектарах в городе Аомори в префектуре Аомори вдоль реки Окидатэ. Эти места, по оценкам, были заселены примерно от 5900 до 4200 лет назад. Реликвии прошлого, обнаруженные здесь, включают руины жилищ и других построек, мусорные кучи и могилы.

Период Дзёмон начался около 16 500 лет назад и продолжался примерно до 300 г. до н. э. Люди, населявшие Японию в то время, занимались охотой, собирательством, рыболовством и земледелием, у них не было организованного сельского хозяйства или животноводства, как во многих культурах того времени в других регионах мира. Люди Дзёмон использовали глиняную посуду, каменные орудия и оружие, в том числе луки и стрелы, они создавали небольшие поселения и даже торговали с другими общинами, расположенными на больших расстояниях. Керамика и другие предметы, обнаруженные здесь, также показывают наличие у них развитой духовной культуры.



Памятник Саннай-Маруяма периода Дзёмон



Высокое сооружение на колоннах слева и реконструированное жилище, углублённое в землю стали символом поселения Саннай Маруяма

Раскопки в Саннай-Маруяме начались в 1992 году и в значительной степени способствовали пониманию культуры Дзёмон. Это место было обнаружено случайно во время земляных работ на новом бейсбольном поле. Расположенное примерно в трёх километрах к юго-западу от станции JR Аомори место стало популярной туристической достопримечательностью. Посещение Саннай-Маруяма даёт посетителям возможность познакомиться с древним прошлым Японии на примере реконструированных жилищ-полуземлянок и других построек, экспонатов артефактов в музее Саммару и в ходе практических занятий.



Главный вход на поселение Саннай-Маруяма



У входа в культурный центр Саннай-Маруяма Дзёмон расположена диорама поселения

Сокровищница древних артефактов

Ещё несколько веков назад писали о глиняной посуде и других артефактах, обнаруженных на месте Саннай-Маруяма. В работе 1565 года «Дневник годов Эйроку» (Эйроку никки), например, отмечается, что в деревне Саннай были обнаружены глиняная посуда и глиняные фигурки. Однако современные археологи уделяли этому месту мало внимания, пока планы по расширению спортивного парка префектуры не показали наличие крупного поселения Дзёмон на этом месте.

Раскопки Саннай-Маруямы принесли новые поразительные открытия о людях периода Дзёмон. Суровый северный климат определял многие особенности жизни жителей, в том числе время и места охоты. Однако многие находки, в том числе свидетельства выращивания каштанов и приготовления алкогольных напитков из фруктов, а также обнаружение большого разнообразия рыбьих костей, показали, что жившие здесь люди смогли воспользоваться богатым природным окружением, чтобы надолго поселиться на этом месте.



Выставка в музее Саммару воссоздаёт сцены жизни в период Дзёмон



Мусорные кучи Китанотани. Холодная и влажная почва способствовала сохранности артефактов. При раскопках мусорных куч были обнаружены отходы домашнего быта, такие как лаковая посуда, деревянная утварь, орехи и семена, кости животных и рыб



В экспозиции показаны артефакты в разных слоях почвы

На этом участке были обнаружены следы около 650 полуземляночных жилищ, самое большое из которых имело размеры 32 метра в длину и 9,8 метра в ширину. По оценкам экспертов, в этом древнем поселении могло проживать до 500 человек. Также была обнаружена протянувшаяся на 420 метров через деревню дорога шириной 12 метров, которая, как полагают, связывала Саннай-Маруяму с побережьем. При раскопках многочисленных могил вдоль этой дороги были обнаружены предметы погребального культа, в том числе наконечники стрел и изготовленные жителями подвески.

Обнаружение предметов из обсидиана с Хоккайдо и острова Садо, а также из нефрита из Итоигавы в префектуре Ниигата и янтаря из Кудзи в префектуре Иватэ показывает, что поселение не было изолированным и являлось частью обширной торговой сети.



Реконструированное земляное жилище. В таких хижинах в центре располагался очаг



Остатки большой углублённой в землю постройки. Предполагают, что эти большие строения также служили местами для встреч и совместной работы



Группа реконструированных свайных построек в Саннай-Маруяма



Происхождение многих предметов, найденных на поселении Саннай-Маруяма, показывает, что оно было частью широкой торговой сети, охватывающей северную Японию и Хоккайдо

Самой необычной находкой на поселении стало открытие отверстий для столбов огромного сооружения, высота которого оценивается в 20 метров. Шесть отверстий расположены параллельно в два ряда по три на расстоянии 4,2 метра друг от друга, что свидетельствует о том, что строители конструкции использовали сложные методы проектирования. В нескольких ямах обнаружены остатки столбов, сделанных из стволов каштанового дерева диаметром один метр, которые были намеренно обожжены у основания для защиты от влажной почвы, что также помогло им сохраниться до наших дней. Неясно, для чего служила эта постройка, но высказываются предположения, что она имела ритуальное значение. В любом случае масштаб сооружения свидетельствует о техническом мастерстве строителей периода Дзёмон.



Посетители могут увидеть отверстия для столбов, которые сохраняют под защитным куполом



Рядом с первоначальным местом постройки с колоннами стоит её реконструкция

Открытие ям для столбов в 1994 году привлекло внимание общественности и вызвало всеобщий интерес к культуре Дзёмон. В связи с этим губернатор Аомори Китамура Масая вскоре отменил планы устройства бейсбольного поля и вместо этого занялся сохранением и изучением этого места. В 2000 году японское правительство присвоило поселению Саннай-Маруяма статус исторического памятника особого значения, и в течение следующих трёх лет около 2000 артефактов, найденных здесь, были признаны важными культурными ценностями, а позднее они послужили обоснованием для внесения поселения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



В экспозиции «Сердце народа Дзёмон» музея Саммару представлено множество артефактов, признанных важными культурными ценностями



Большая плоская глиняная фигурка, найденная на поселении Саннай-Маруяма. Она признана важным культурным достоянием и является одним из самых узнаваемых артефактов этого места

Увидеть культуру Дзёмон своими глазами

Посетители Саннай-Маруями могут осмотреть это место самостоятельно, но чтобы лучше понять значение этого места, всё же стоит заказать бесплатную экскурсию, в том числе и на английском языке. Туры продолжительностью около часа проводят гиды-добровольцы, которые предоставляют информацию о том, как жили люди Дзёмон, о начале раскопок и другие интересные подробности.

Специалисты работают над тем, чтобы составить полную картину жизни в обширном поселении. Продолжаются раскопки, которые постоянно приносят новые открытия, помогающие расширить понимание культуры Дзёмон.



Участники экскурсии. Многие гиды также являются участниками раскопок, благодаря чему обладают уникальными знаниями об истории этого места



В ходе экскурсии можно осмотреть реконструированное жилище и другие постройки изнутри, благодаря чему участники могут ближе познакомиться с жизнью в период Дзёмон

После экскурсии по территории посетители могут зайти в культурный центр Саннай-Маруяма Дзёмон, чтобы осмотреть экспонаты, выставленные в музее Саммару, в том числе около 500 археологических находок, которые зарегистрированы как важные культурные ценности. Помимо самих экспонатов здесь есть большие панели и модели в натуральную величину, подробно описывающие повседневную деятельность людей Дзёмон, которые помогают оживить древнее прошлое Японии.

Напротив музея находится мастерская со стеклянными стенами, где посетители могут наблюдать, как рабочие восстанавливают и реконструируют найденные в ходе раскопок артефакты. Рядом находится копия поперечного среза одного из холмов памятника, содержащая более 5000 керамических изделий из разных слоёв.



QR-коды в экспозиции позволяют посетителям получать доступ к звуковым и визуальным объяснениям экспонатов через смартфоны и другие устройства



Впечатляющая экспозиция со множеством глиняных горшков



На выставке представлены каменные ножи, иглы и другие инструменты из камня



В мастерской со стеклянными стенами можно увидеть, как работники восстанавливают артефакты. На панелях есть описание процесса работы



На поперечном срезе холма видно множество осколков глиняной посуды

В магазине музея можно приобрести сувениры, в том числе копии экспонатов, а в мастерской поселения посетители также могут попробовать свои силы в воссоздании артефактов, таких как миниатюрные глиняные фигурки или изогнутые бусины. Здесь есть и ресторан, где подают блюда из продуктов, характерных для периода Дзёмон, таких как каштаны, жёлуди и древние сорта риса.

Экскурсию по Саннай-Маруяме можно совместить с поездкой к каменным кругам в Комакино, также являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они расположены примерно в 20 минутах езды на машине и там вы можете ознакомиться с ещё одним увлекательным аспектом жизни в период Дзёмон.



В магазине музея предлагают копии артефактов, а также товары марки Саннай-Маруяма, такие как футболки и канцелярские принадлежности



Древняя кухня: «удон Дзёмон», приготовленный из каштанов, желудей и ямса, а также рисовый шарик с красным рисом, морскими гребешками и дикорастущей зеленью



Каменные круги Комакино неподалёку от поселения

Археологический памятник Саннай-Маруяма

Адрес: 305 Aza Maruyama, Sannai, Aomori, Aomori Prefecture

Часы работы: с 9:00 до 17:00 с октября по май; с 9:00 до 18:00 во время праздников Золотой недели и с 1 июня по 30 сентября

Закрыто в четвёртый понедельник каждого месяца и с 30 декабря по 1 января

Вход: взрослые 410 йен, школьники и студенты 200 йен, ученики школы младшей ступени и младше бесплатно

Как добраться: около 30 минут от станции Аомори пешком или на городском автобусе (с остановкой Саннай Маруяма); 15 минут на маршрутном автобусе «Нэбутан-го»

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

Фотография к заголовку: Реконструкция здания на месте археологических раскопок Саннай-Маруяма

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