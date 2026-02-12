Сладкие и сытные каштаны: коллекция рецептов с японскими каштанами

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Каштаны чаще используются в осенних блюдах, но в качестве ингредиента кондитерских изделий засахаренные каштаны добавляют в любое время года. Мы приведём примеры нескольких блюд с каштанами.

Кури гохан / кури о-кова – обычный или клейкий рис с каштанами

Когда вам удастся купить сезонные свежие каштаны, первым делом приготовьте рис с каштанами. Их немного сложно чистить, но результат того стоит. Если использовать клейкий рис, из которого также готовят лепёшки моти, получится вкусное блюдо с упругой текстурой. Добавление грибов и других сезонных ингредиентов позволит ещё лучше ощутить осеннее настроение.



(PIXTA)

Кури кинтон – традиционное сладкое блюдо кинтон с каштанами

Золотистый цвет блюда ассоциируется с финансовым успехом, это незаменимое благопожелательное блюдо в новогодней кухне о-сэти. Обычно его готовят, смешивая пасту из пропаренного сладкого картофеля с засахаренными каштанами. Добавление каштанов придаёт блюду особую изысканность.



(PIXTA)

В городе Накацугава в префектуре Гифу, известном производством каштанов, готовят местный деликатес, который тоже назвается кури кинтон. Это простое и вкусное лакомство, приготовленное путём смешивания пропаренных каштанов с сахаром и формовки смеси в ткани.



(PIXTA)

Сибукава ни – отварные каштаны с кожицей

Отваренные в сладком сиропе каштаны с кожурой – изысканная закуска к чаю.



(PIXTA)

Куримуси ёкан – желе ёкан из пропаренных каштанов

Эта японская сладость готовится путем пропаривания теста, содержащего подслащённые каштаны, пшеничную муку и другие ингредиенты, до состояния пасты. Она имеет плотную текстуру, а хрустящие каштаны добавляют приятный акцент.



(PIXTA)

Кури мандзю – пирожные мандзю с каштанами

Чтобы получить напоминающие каштаны мандзю тёмно-коричневого цвета, их часто выпекают, обмазав яичным желтком. Некоторые японские кондитеры стремятся добавить сходства, придавая им слегка заострённую форму или украшая нижнюю часть зёрнами мака.



(PIXTA)

Существует множество других японских сладостей с добавлением каштанов, таких как дораяки, кинцуба, каноко с каштанами. Добавление каштанов улучшает вкус и внешний вид, поэтому эти сладости также популярны в качестве подарков.

Монблан

Это пирожное, украшенное каштановым кремом, нанесённым сверху в виде тонких нитей, на самом деле появилось в Японии. Это был фирменный продукт кондитерской, названной в честь горы Монблан, самой высокой вершины европейских Альп, и он стал настолько популярным, что его стали готовить по всей стране.



(PIXTA)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: Кури гохан, рис с каштанами (PIXTA)