Сладкие и сытные каштаны: коллекция рецептов с японскими каштанами

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Сладкие и сытные каштаны: коллекция рецептов с японскими каштанамиКультура Еда и напитки
Кури гохан / кури о-кова – обычный или клейкий рис с каштанами
Когда вам удастся купить сезонные свежие каштаны, первым делом приготовьте рис с каштанами. Их немного сложно чистить, но результат того стоит. Если использовать клейкий рис, из которого также готовят лепёшки моти, получится вкусное блюдо с упругой текстурой. Добавление грибов и других сезонных ингредиентов позволит ещё лучше ощутить осеннее настроение.
Кури кинтон – традиционное сладкое блюдо кинтон с каштанами
Золотистый цвет блюда ассоциируется с финансовым успехом, это незаменимое благопожелательное блюдо в новогодней кухне о-сэти. Обычно его готовят, смешивая пасту из пропаренного сладкого картофеля с засахаренными каштанами. Добавление каштанов придаёт блюду особую изысканность.
В городе Накацугава в префектуре Гифу, известном производством каштанов, готовят местный деликатес, который тоже назвается кури кинтон. Это простое и вкусное лакомство, приготовленное путём смешивания пропаренных каштанов с сахаром и формовки смеси в ткани.
Сибукава ни – отварные каштаны с кожицей
Отваренные в сладком сиропе каштаны с кожурой – изысканная закуска к чаю.
Куримуси ёкан – желе ёкан из пропаренных каштанов
Эта японская сладость готовится путем пропаривания теста, содержащего подслащённые каштаны, пшеничную муку и другие ингредиенты, до состояния пасты. Она имеет плотную текстуру, а хрустящие каштаны добавляют приятный акцент.
Кури мандзю – пирожные мандзю с каштанами
Чтобы получить напоминающие каштаны мандзю тёмно-коричневого цвета, их часто выпекают, обмазав яичным желтком. Некоторые японские кондитеры стремятся добавить сходства, придавая им слегка заострённую форму или украшая нижнюю часть зёрнами мака.
Существует множество других японских сладостей с добавлением каштанов, таких как дораяки, кинцуба, каноко с каштанами. Добавление каштанов улучшает вкус и внешний вид, поэтому эти сладости также популярны в качестве подарков.
Монблан
Это пирожное, украшенное каштановым кремом, нанесённым сверху в виде тонких нитей, на самом деле появилось в Японии. Это был фирменный продукт кондитерской, названной в честь горы Монблан, самой высокой вершины европейских Альп, и он стал настолько популярным, что его стали готовить по всей стране.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: Кури гохан, рис с каштанами (PIXTA)