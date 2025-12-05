Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Коллекция блюд из натто: ферментированные соевые бобы прекрасно дополнят многие блюда!Культура Еда и напитки
Натто гохан – рис с натто
Хорошо перемешайте натто с соусом и горчицей, которые входят в комплект с натто, выложите на горячий рис и наслаждайтесь! Это блюдо часто дополняют нарезанным зелёным луком, тёртым имбирем и зелёные нори. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить немного майонеза, уксуса или кунжутного масла. Также его часто сочетают с кимчи или сырыми яйцами. В некоторых регионах Северной Японии добавляют сахар.
Натто тяхан – жареный рис с натто
Весь секрет в том, чтобы жарить рис с натто до тех пор, пока оно не утратит липкость.
Натто-маки – роллы с натто
Это очень распространённый вариант недорогих суси, которые можно сравнить с каппа-маки, роллами с огурцом. Они часто продаются в супермаркетах и минимаркетах комбини.
Нэба-нэба дон – рис с клейкими ингредиентами
В сочетании с другими клейкими ингредиентами, такими как бамия (окра), ямс ямаимо и водоросли вакамэ, рис становится очень сытным и полным клетчатки блюдом.
Натто соба, удон, паста, моти
Натто прекрасно сочетается и с другими гарнирами, помимо риса! Попробуйте добавить к нему любимые приправы.
Натто кицунэ
Жареный во фритюре тофу разламывают так, чтобы получилась оболочка, наполняют натто и запекают. Это сочетание соевых продуктов отлично подходит в качестве гарнира или закуски.
Здесь возможно множество вариаций, отвечающих современным пищевым привычкам – например, завернув натто в яичницу, можно сделать натто-омлет, используя карри, можно приготовить натто-карри, или сделать натто-тост, выложив натто на поджаренный хлеб.
Далее мы познакомим вас с некоторыми традиционными блюдами.
Натто-дзиру – суп с натто
В префектурах Акита и Ямагата традиционно добавляют в суп мисо измельчённый натто. Для более быстрого приготовления можно использовать продающийся уже измельчённым натто, или даже обычное натто, которое при этом сохранит свой насыщенный вкус.
Гото натто
Это местное блюдо из префектуры Ямагата, которое готовят, добавляя соль и рисовую закваску кодзи к измельчённому натто и подвергая его вторичной ферментации. По внешнему виду и солёности оно напоминает мисо. Его также называют юкивари натто или кодзи натто.
Соборо натто
В префектуре Ибараки, которая является крупнейшим производителем натто, начали мариновать его в соли вместе с сушёной редькой дайкон, если натто получалось недостаточно клейким. Соборо натто (или сёборо натто) и сейчас является обычным местным блюдом, которое можно долго хранить.
Кстати, есть японские сладости ама-натто, которые готовят путём отваривания бобов в сладком соусе и последующей сушки. Своё название они получили из-за внешнего вида, напоминающего сиокара-натто, ферментированный с помощью закваски кодзи. Эти сладости не имеют ни запаха, ни липкости натто.
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: рис с натто (PIXTA)