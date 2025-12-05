Коллекция блюд из натто: ферментированные соевые бобы прекрасно дополнят многие блюда!

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Натто – традиционный ферментированный продукт, глубоко укоренившийся в японской кухне. Он вкусен сам по себе, но также может прекрасно дополнить современные блюда.

Натто гохан – рис с натто

Хорошо перемешайте натто с соусом и горчицей, которые входят в комплект с натто, выложите на горячий рис и наслаждайтесь! Это блюдо часто дополняют нарезанным зелёным луком, тёртым имбирем и зелёные нори. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить немного майонеза, уксуса или кунжутного масла. Также его часто сочетают с кимчи или сырыми яйцами. В некоторых регионах Северной Японии добавляют сахар.

Натто тяхан – жареный рис с натто

Весь секрет в том, чтобы жарить рис с натто до тех пор, пока оно не утратит липкость.



(PIXTA)

Натто-маки – роллы с натто

Это очень распространённый вариант недорогих суси, которые можно сравнить с каппа-маки, роллами с огурцом. Они часто продаются в супермаркетах и ​минимаркетах комбини.



(PIXTA)

Нэба-нэба дон – рис с клейкими ингредиентами

В сочетании с другими клейкими ингредиентами, такими как бамия (окра), ямс ямаимо и водоросли вакамэ, рис становится очень сытным и полным клетчатки блюдом.



(PIXTA)

Натто соба, удон, паста, моти

Натто прекрасно сочетается и с другими гарнирами, помимо риса! Попробуйте добавить к нему любимые приправы.



Паста с натто (PIXTA)

Натто кицунэ

Жареный во фритюре тофу разламывают так, чтобы получилась оболочка, наполняют натто и запекают. Это сочетание соевых продуктов отлично подходит в качестве гарнира или закуски.



(PIXTA)

Здесь возможно множество вариаций, отвечающих современным пищевым привычкам – например, завернув натто в яичницу, можно сделать натто-омлет, используя карри, можно приготовить натто-карри, или сделать натто-тост, выложив натто на поджаренный хлеб.

Далее мы познакомим вас с некоторыми традиционными блюдами.

Натто-дзиру – суп с натто

В префектурах Акита и Ямагата традиционно добавляют в суп мисо измельчённый натто. Для более быстрого приготовления можно использовать продающийся уже измельчённым натто, или даже обычное натто, которое при этом сохранит свой насыщенный вкус.



Суп с натто из префектуры Акита (фото предоставлено Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, раздел «Наша местная кухня»)

Гото натто

Это местное блюдо из префектуры Ямагата, которое готовят, добавляя соль и рисовую закваску кодзи к измельчённому натто и подвергая его вторичной ферментации. По внешнему виду и солёности оно напоминает мисо. Его также называют юкивари натто или кодзи натто.



Юкивари натто из префектуры Ямагата (фото предоставлено «Иллюстрированным руководством по традиционной японской кухне» Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства)

Соборо натто

В префектуре Ибараки, которая является крупнейшим производителем натто, начали мариновать его в соли вместе с сушёной редькой дайкон, если натто получалось недостаточно клейким. Соборо натто (или сёборо натто) и сейчас является обычным местным блюдом, которое можно долго хранить.



Соборо натто из префектуры Ибараки (фото предоставлено Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, раздел «Наша местная кухня»)

Кстати, есть японские сладости ама-натто, которые готовят путём отваривания бобов в сладком соусе и последующей сушки. Своё название они получили из-за внешнего вида, напоминающего сиокара-натто, ферментированный с помощью закваски кодзи. Эти сладости не имеют ни запаха, ни липкости натто.

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: рис с натто (PIXTA)