Унсю микан: японский цитрус «мандарин Вэньчжоу», известный во всём мире как «сацумский апельсин»

Мандарины «унсю микан» легко чистить, они сладкие, без косточек и удобны в употреблении. Это типичный японский фрукт, который можно купить по доступной цене.

«Мандарин Вэньчжоу» на самом деле появился в японском княжестве Сацума

Микан, «мандарин» – общее японское название небольших цитрусовых плодов, которые легко очищаются и имеют сладкий вкус. Это же слово используют и для обозначения мандарина унсю микан, который дает самый высокий урожай.

Цитрусовые были завезены в Японию из Китая около 400 лет назад, а унсю микан – это сорт, полученный случайно в Нагасиме, в княжестве Сацума (совр. префектура Кагосима). Хотя он не имеет прямого отношения к мандаринам Вэньчжоу из китайской провинции Чжэцзян, славящейся своими цитрусовыми, считается, что название они получили потому, что вкусом не уступают вэньчжоуским. Научное название этого сорта – Citrus unshiu.

Унсю микан известны во всем мире как «сацумские апельсины», или же просто «мандарины». По-видимому, они получили своё название в связи с тем, что американский посланник, служивший в Японии в годы Мэйдзи (1868-1912), отправил саженцы мандарина из Сацумы во Флориду. Интересно, что название места их происхождения, забытое в Японии, остаётся распространённым за рубежом. Говорят, что они популярны также в Великобритании и США, поскольку их легко чистить, они сладкие и вкусные.



(Фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

В период Эдо были распространены мандарины кисю микан, небольшие по размеру и с большим количеством семян. Высоко ценилась возможность разведения, поэтому унсю микан, не имеющие семян, не пользовались особой популярностью. И наоборот, именно отсутствие семян, а также удобство употребления и размер способствовали расцвету их популярности в период Мэйдзи, и их производство процветало в более тёплых регионах. Сегодня тремя основными регионами производства являются префектуры Вакаяма, Сидзуока и Эхимэ. Они известны своими брендами, названными в честь мест их происхождения: «Арита», «Миккаби» и «Увадзима». На эти три префектуры приходится более 50% урожая унсю микан в стране.



(Фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Слегка голубоватые по цвету очень ранние сорта начинают появляться на рынке примерно в сентябре, а пик сезона приходится на период с октября по декабрь.

Мандарины богаты витамином С, в трёх мандаринах содержится его суточная норма для человека, и они являются эффективным средством профилактики простуды. Белые прожилки внутри плода также богаты клетчаткой и витаминами, но если вам не нравится их текстура, их легко удалить, очищая со стороны стебля.

Японская сладость дайфуку с мандарином

Кондитерское изделие дайфуку из сладких рисовых лепёшек моти существовали с давних времён, а клубничные дайфуку с целой клубникой внутри впервые появились в конце годов Сёва (1926-1989). Потом появились прочие фруктовые дайфуку, в том числе и из мандаринов. Разрезанный напополам дайфуку красиво выглядит на фотографиях, поэтому бум таких сладостей возобновился в эпоху социальных сетей.



(PIXTA)

Фруктовый сэндвич

Среди молодёжи популярны и фруктовые сэндзвичи, которые красочно выглядят после разрезания. Появившиеся в Японии сэндвичи, которые готовят, помещая между двумя ломтиками хлеба фрукты и взбитые сливки, могут быть как снэком, чтобы перекусить между едой, так и десертом. В последние годы их полюбили приезжающие в страну туристы.



(PIXTA)

Ситими тогараси – смесь специй со жгучим перцем

Помимо плодов, используют и кожуру мандарина. Сушёная кожура называется тимпи и используется в традиционной китайской медицине. Она также является основным ингредиентом особой японской смеси специй ситими тогараси. Её освежающий аромат и лёгкая горьковатый вкус придают блюдам пикантность.



(PIXTA)

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку: PIXTA