Уникальная японская смесь специй «семь вкусов» ситими: старинные рецепты и история пряностей в японской кухне

Уникальная японская смесь специй «семь вкусов» ситими: старинные рецепты и история пряностей в японской кухнеКультура История Еда и напитки
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Говорят, что смесь ситими тогараси, «семь острых вкусов», появилась во втором году Канъэй (1625), когда живший в Ягэмбори у моста Рёгоку в Эдо (сейчас – квартал Хигаси Нихомбаси) продавец перца Токуэмон, вдохновляясь методами китайской фармацевтики, смешал различные ингредиенты с острым перцем, создав особую японскую пряную смесь.
Название местности «Ягэмбори» буквально означает «ров в виде ягэн», а ягэн – это инструмент для измельчения ингредиентов лекарств и прочих веществ, который имеет продолговатую форму и дно V-образной формы. Как говорят, в тех местах тогда жили лекари и оптовые торговцы лекарствами.
Во время создания смеси её продавали возле храмов и святилищ как лечебное средство, а со временем она стала популярной во всей Японии по мере распространения эдоской культуры питания. В Японии знамениты три главных производителя ситими, стоявшие у истоков создания этой приправы – «Ягэмбори» из Эдо, «Яватая Исогоро» в землях Синано (совр. преф. Нагано) и «Ситимия хомпо» в Киото.
Разные производители по-разному комбинируют ингредиенты ситими для подчёркивания остроты или вкуса, но стандартными ингредиентами являются острый красный перец (тогараси), японский перец (сансё) и кунжут (гома). Есть специализированные магазины, которые готовят смесь тут же в соответствии с предпочтениями клиентов, и магазины, предлагающие ассортимент оригинальных продуктов – например, с использованием таких трав, как базилик и тмин, а также с очень острым красным перцем.
Состав ситими у трёх основных производителей
|«Ягэмбори»
|«Яватая»
|«Ситимия»
|Красный перец
|〇
|〇
|〇
|Японский перец
|〇
|〇
|〇
|Обжаренный красный перец
|〇
|Чёрный кунжут
|〇
|〇
|〇
|Белый кунжут
|〇
|Тимпи (сушёная кожура мандарина)
|〇
|〇
|Мак
|〇
|Конопляное семя
|〇
|〇
|〇
|Водоросли аонори
|〇
|Перилла (сисо)
|〇
|〇
|Имбирь
|〇
Красный перец
Происходит из Центральной и Южной Америки. Считается, что в Испанию красный перец привёз Колумб в эпоху географических открытий, после чего он распространился по всему миру. Есть разные теории о том, как перец попал в Японию: одни говорят, что семена перца завезли португальские миссионеры, другие – что перец с континента привёз Тоётоми Хидэёси во времена военных действий на Корейском полуострове. Содержащийся в перце острый ингредиент капсаицин усиливает аппетит, улучшает кровообращение и помогает уменьшить количество жира за счёт усиления потоотделения.
Японский перец
Сансё (Zanthoxylum piperitum) – листопадное дерево семейства Рутовые. Его также называют сибикара, он отличается характерной остротой, от которой немеет язык. С древних времён его использовали как обезболивающее и как лекарство для желудка. Порошок сансё хорошо известен как приправа к блюдам из угря, но он также является необходимым ингредиентом для ситими.
Кунжут (гома)
Кунжут содержит хорошо сбалансированное количество питательных веществ, таких как ненасыщенные жирные кислоты, витамины, белок, кальций и железо, и с древних времён он был популярен в качестве ингредиента для здорового питания. Он придаёт ситими характерный аромат, а также помогает смягчить остроту приправы.
Семена конопли
В качестве одной из злаковых культур конопля была пищевым ингредиентом, известным в Японии и во всём мире с древних времён. В составе ситими это самые крупные зёрна, они отличаются хрустящей текстурой и ароматным вкусом при раскусывании. Семена богаты белком и минералами, и в последние годы они привлекают общественное внимание как прекрасный компонент здорового питания.
Семена мака
Все знают эти маленькие зёрнышки на хлебобулочных изделиях. В обжаренном виде семена мака приобретают особый вкус и аромат и характерно хрустят на зубах. Семена мака характерны хорошим балансом минералов, витаминов и клетчатки.
Тимпи (сушёная кожура мандарина)
Сушёная цедра мандарина с древности использовалась в качестве лекарственного средства от кашля и для отделения мокроты, а также применялась для улучшения состояния желудка и кишечника. Характерный для цитрусовых освежающий аромат помогает улучшить вкус блюда.
Водоросли аонори
Ярко-зелёные водоросли, такие как судзу-аонори и усуба-аонори. Под торговым названием «аонори» продаётся зелёный порошок для такояки и окономияки, но на самом деле это другой вид морских водорослей, аосанори. Настоящие аонори ароматнее и дороже аосанори.
Перилла (сисо)
Перилла хорошо известна как приправа к охлаждённой лапше якко и сомэн. Это широко применяющаяся в японской кухне зелень. Она богата витаминами и каротином, а освежающий аромат сисо повышает аппетит.
Имбирь
Имбирь ценят как приправу за его пряный вкус и аромат. Помимо использования в качестве лекарства для желудочно-кишечного тракта и как средства от простуды, его также включают в различные китайские растительные лекарственные средства, такие как обезболивающие и противодиарейные лекарства.
Фотография к заголовку: PIXTA