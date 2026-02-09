Сацумаимо (батат): сладкий картофель стал спасением в неурожайные годы

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Япония является ведущей страной в мире по производству сацумаимо (бататов, сладкого картофеля). Новые сорта бататов, ещё более вкусные и сладкие, обретают популярность за рубежом.

Сладкий картофель (батат, яп. сацумаимо) происходит из Центральной и Южной Америки. На острова Рюкю (префектура Окинава) его завезли из Китая около 1600 года, а в Сацуме (префектура Кагосима) начали выращивать примерно в 1700 году, после чего он распространился по всей стране. В регионе Кюсю его также называют караимо, «китайский картофель». В некоторых районах его также называют китайским названием кансё, «сладкий картофель».

Префектуры Кагосима и Ибараки являются двумя крупнейшими производителями сладкого картофеля, на каждую приходится около 30% от общего объёма производства, но в Кагосиме большая часть сладкого картофеля используется для переработки: 50% – в качестве ингредиента для алкогольного напитка сётю, и 20% – для производства крахмала. В Ибараки выращивают много сладкого картофеля в качестве пищевого продукта. Сладость увеличивается после сбора урожая при хранении и дозревании. Различные сорта сладкого картофеля, готовые к употреблению, поступают в продажу в основном осенью и зимой.



Выкапывание бататов – популярное осеннее развлечение (предоставлено префектурой Ибараки)

Сладкий картофель может расти на относительно бедной почве, и при этом обладает высокой питательной ценностью. Это привлекло внимание Аоки Конъё, занимавшегося «голландской наукой» в период Эдо. Когда случился Великий голод годов Кёхо (1732), он написал трактат «Размышления о чужеземном картофеле» (Бансёко), в котором рекомендовал выращивать бататы, и представил его сёгунату. Восьмой сёгун, Токугава Ёсимунэ, приказал ему заняться выращиванием, , и со второй попытки ему это удалось. Конъё распространил собранный урожай в виде семенного картофеля по всей стране и усердно работал над популяризацией этого растения, заслужив широкое признание как «учитель сладкого картофеля». Бататы также спасли страну от голода во время нехватки продовольствия, последовавшей за Второй мировой войной.



Рукописный список книги Аоки Конъё «Новое издание Записей о сладком картофеле» (Дзюкоку кансёки; из собрания Национальной парламентской библиотеки)

«Клейкий картофель» анноимо и новый бум печёных бататов

Сладкий картофель сацумаимо богат пищевыми волокнами и витаминами, и он очень популярен в печёном виде, когда его едят в качестве закуски. Продавцы запеченных бататов, появившиеся в период Эдо, после войны изменили способ продаж, перейдя на мобильную торговлю с помощью ручных тележек и грузовиков, которые курсировали по городу. Особенно вкусен сладкий картофель, медленно запечённый на раскалённых камнях.



(Предоставлено префектурой Ибараки)



(PIXTA)

В качестве основного сорта для запекания давно утвердился батат бэниадзума, но в 2000-х годах сорт» из Танэгасимы, префектура Кагосима, вызвал бум «липких» бататов. Кроме того, с развитием автоматических электрических машин для обжаривания батата появилась возможность покупать свежеиспеченный батат в супермаркетах, что еще больше укрепило его позиции как «здорового перекуса».

В 2010-х годах новые сорта, такие как бэнихарука, сладкий как десерт, и сируку суиито, который описывают как «влажный» и с шелковистой структурой, привлекли внимание потребителей, и рынок запечённых бататов расширился. Особые японские сорта также высоко ценятся за рубежом, и экспорт за последние 10 лет увеличился в 9,4 раза. Продажи переживают бум, особенно на азиатском рынке.

Репортаж и текст статьи: eCraft

Фотография к заголовку предоставлена ​​префектурой Ибараки