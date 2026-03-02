Вяленая рыба в Японии: подсушивание позволяет лучше хранить и транспортировать морепродукты, а также меняет их вкус

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Вяленая рыба в Японии: подсушивание позволяет лучше хранить и транспортировать морепродукты, а также меняет их вкусКультура Еда и напитки
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Япония – островная страна, и в каждом регионе Японии есть своя культура потребления рыбы. Вяленые продукты хосимоно изготавливаются путём подсушивания скоропортящихся морепродуктов. Этот способ обработки не только увеличивает срок хранения, но также позволяет ощутить особый вкус и текстуру вяленого продукта.
Вяление рыбы имеет долгую историю, свидетельства использования этой технологии обнаружены на памятниках периода Дзёмон (13 000 лет до н. э. – 300 лет н. э.). Впервые вяленая рыба упоминается в литературе в числе подношений богам в период Нара (710-794), а также как закуска для аристократов в период Хэйан (794-1192). В период Эдо (1603-1868) при поддержке сёгуната ее активно производили по всей стране, и она стала доступна широким массам населения. Во времена, когда не существовало рефрижераторов, вяленая рыба, которую привозили из рыбацких городов, была ценным источником белка во внутренних районах страны.
Если в качестве сырья используется молодая рыба, её промывают и сушат как есть, относительно мелкую рыбу тоже сушат целиком, не вскрывая. У более крупной рыбы удаляют внутренние органы, после чего её раскрывают, чтобы облегчить просушивание. Обычно рыбу разделывают через брюхо, но длинную рыбу или рыбу с твёрдой головой вскрывают со спины, оставляя голову целой. Этот метод называется одавара-бираки, «разделка по-одаварски» – город Одавара (совр. префектура Канагава) долгое время был процветающим центром производства вяленой рыбы, и там было сильно влияние самурайской культуры периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), а самураи считали плохой приметой вскрывать брюхо (это напоминало сэппуку) и отрубать голову.
Традиционный метод заключается в подсушивании на открытом воздухе на ветру под солнцем, но этот метод зависит от погоды и требует специальных навыков, а кроме того, при такой сушке сложно контролировать санитарные качества продукта. После периода быстрого экономического роста широкое распространение получила механическая сушка.
Вяленая рыба выпускается в самых разнообразных формах в зависимости от вида и формы морепродуктов, а также от метода обработки – бывает обычная сушка, вяление с солью, после маринования с приправами, после варки, вяление на гриле.
Многие виды вяленой рыбы замачивают в воде, варят или жарят на огне, а затем используют в качестве гарнира к рису или как закуску к сакэ. Бульон, в котором варили молодые сардины, можно использовать для приготовления супа. Вяленая рыба – неотъемлемая часть богатства японской кухни.
Материалы
- Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, Обзор японской традиционной кухни: Вяленые продукты (на японском языке)
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: ФотоAC