Вяленая рыба в Японии: подсушивание позволяет лучше хранить и транспортировать морепродукты, а также меняет их вкус

Японские способы вяления рыбы являются наследием древней культуры, они помогают нам сохранять вкус скоропортящихся морепродуктов.

Япония – островная страна, и в каждом регионе Японии есть своя культура потребления рыбы. Вяленые продукты хосимоно изготавливаются путём подсушивания скоропортящихся морепродуктов. Этот способ обработки не только увеличивает срок хранения, но также позволяет ощутить особый вкус и текстуру вяленого продукта.

Вяление рыбы имеет долгую историю, свидетельства использования этой технологии обнаружены на памятниках периода Дзёмон (13 000 лет до н. э. – 300 лет н. э.). Впервые вяленая рыба упоминается в литературе в числе подношений богам в период Нара (710-794), а также как закуска для аристократов в период Хэйан (794-1192). В период Эдо (1603-1868) при поддержке сёгуната ее активно производили по всей стране, и она стала доступна широким массам населения. Во времена, когда не существовало рефрижераторов, вяленая рыба, которую привозили из рыбацких городов, была ценным источником белка во внутренних районах страны.



Если в качестве сырья используется молодая рыба, её промывают и сушат как есть, относительно мелкую рыбу тоже сушат целиком, не вскрывая. У более крупной рыбы удаляют внутренние органы, после чего её раскрывают, чтобы облегчить просушивание. Обычно рыбу разделывают через брюхо, но длинную рыбу или рыбу с твёрдой головой вскрывают со спины, оставляя голову целой. Этот метод называется одавара-бираки, «разделка по-одаварски» – город Одавара (совр. префектура Канагава) долгое время был процветающим центром производства вяленой рыбы, и там было сильно влияние самурайской культуры периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), а самураи считали плохой приметой вскрывать брюхо (это напоминало сэппуку) и отрубать голову.



Традиционный метод заключается в подсушивании на открытом воздухе на ветру под солнцем, но этот метод зависит от погоды и требует специальных навыков, а кроме того, при такой сушке сложно контролировать санитарные качества продукта. После периода быстрого экономического роста широкое распространение получила механическая сушка.

Вяленая рыба выпускается в самых разнообразных формах в зависимости от вида и формы морепродуктов, а также от метода обработки – бывает обычная сушка, вяление с солью, после маринования с приправами, после варки, вяление на гриле.

Многие виды вяленой рыбы замачивают в воде, варят или жарят на огне, а затем используют в качестве гарнира к рису или как закуску к сакэ. Бульон, в котором варили молодые сардины, можно использовать для приготовления супа. Вяленая рыба – неотъемлемая часть богатства японской кухни.

