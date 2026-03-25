На-но хана: цветы рапса, собранные перед цветением, – питательная весенняя зелень

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Многие овощи можно купить круглый год, но цветы рапса – зелень, которой можно полакомиться только весной.

Что такое на-но хана?

На-но хана – бутоны цветов рапса, которые употребляют в пищу. Если многие овощи можно готовить круглый год благодаря выращиванию в теплицах, то цветы рапса можно приобрести только в течение ограниченного времени, примерно с конца года до марта, так что этот продукт на вашем столе привносит чувство скорого прихода весны.

На самом деле, строго говоря, не существует такого понятия, как «овощ на-но хана». Растение, цветущее в это время года и раскрашивающее парки и берега рек в жёлтый цвет, называется совсем не так. На-но хана буквально – сокращение от наппа-но хана, то есть «цветы листовых овощей», и является общим термином для цветков растений семейства крестоцветных (Brassicaceae), к которым относятся китайская капуста, редис, репа, белокочанная капуста, комацуна, брокколи, бок-чой, мидзуна, руккола и многие другие. Цветки всех этих растений называются на-но хана, но эти овощи обычно собирают до появления цветочных почек, так что их бутоны не продаются под этим названием.

Считается, что японский сорт рапса был завезён с континента в период Яёй (300 г. до н. э. – 300 г. н. э.). Как следует из его японского названия абурана (油菜, «масличная зелень»), из его семян можно извлекать масло, и его начали широко культивировать начиная с периода Эдо (1603-1868) с целью производства рапсового масла. В настоящее время основными сортами являются Brassica napus и Brassica juncea, которые были завезены с Запада в середине периода Мэйдзи (1868-1912). Brassica napus выращивается для производства рапсового масла, а Brassica juncea – для пищевых целей. Эти растения естественным образом распространились вдоль берегов рек и в других местах, а в последние годы используются в качестве живописного туристического ресурса.



Рапсовое поле (предоставлено Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тиба)

И декоративные, и съедобные сорта происходят от одного и того же вида, но съедобный сорт был выведен путём селекции с целью уменьшения горечи и терпкости, а также для придания стеблям достаточной мягкости для употребления в пищу. Префектура Тиба является крупнейшим производителем съедобного рапса в Японии, на ее долю приходится около 50% всего урожая. Рапс является также символическим растением префектуры Тиба.

Поскольку бутоны собирают непосредственно перед цветением, они очень питательны, особенно по содержанию витамина С – оно одно из самых высоких среди всех овощей. Они также богаты минералами, такими как железо.



Цветы рапса в сезон сбора урожая (предоставлено городом Минамибосо, префектура Тиба)



Цветы обрезают до одинаковой длины и отправляют в продажу до того, как раскроются бутоны (PhotoAC)

Блюда с использованием цветков рапса часто бывают простыми, в них используется слегка горьковатый вкус этого ингредиента.

О-хитаси – отварные цветы рапса

Быстро отварив, цветы приправляют соевым соусом и другими ингредиентами, макают в бульон даси, слегка отжимают лишнюю влагу и украшают хлопьями кацуобуси (стружкой ферментированного тунца), чтобы получился вкусный весенний гарнир.



Карасиаэ – цветы рапса с горчицей

Из отваренных цветков рапса отжимают лишнюю влагу, поливают бульоном даси с соевым соусом, в который добавлена горчичная паста. Острые нотки и лёгкая горчинка придают этому блюду изысканный вкус.



Тэмпура

Цветы рапса, обваленные в кляре и подваренные в масле превращаются в настоящее лакомство, которое очень вкусно есть, просто посыпав солью.



Суимоно – жидкий суп

3 марта, в Праздник девочек (Хина мацури), когда молятся о здоровом росте девочек, принято есть суп из моллюсков, символизирующий супружескую гармонию, долгий и счастливый брак. Для придания цвета в суп добавляют цветки рапса, которые созревают примерно в это же время.



Паста

Считается, что цветки рапса родом со средиземноморского побережья. В Италии их называют cima di rapa (кочаны репса) и употребляют в пищу как весенний деликатес. В японских ресторанах итальянской кухни ранней весной также можно найти пасту с цветками рапса в меню.



