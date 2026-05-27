Лук-батун (нэги): коллекция рецептов

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

В меню ресторанов якитори шашлычок нэгима из курятины, перемежающейся зелёным луком, – одно из стандартных блюд. Однако изначально его готовили вовсе не из курицы.

Якуми – зелень как приправа

Лук-батун – основная вкусовая добавка к лапше удон и соба. В зависимости от региона могут предпочитать белый или зелёный лук, такие предпочтения различаются в регионах Канто и Кансай.



Нэгима набэ – набэмоно с луком

Иероглифами название этого блюда пишется как 葱鮪鍋, то есть «набэ из лука и тунца». В Японии начали есть тунца в конце периода Эдо (1603-1868). Поскольку тогда не было холодильников, его консервировали, маринуя в соевом соусе. Жирная часть тунца, которая не впитывает соевый соус, быстро портилась, и её использовали лишь в качестве удобрения. Однако потом оказалось, что если сварить её с зелёным луком, получается вкусное и питательное блюдо.



Нэгима – якитори из курятины с луком

Это блюдо является одним из основных в меню ресторанов якитори. Существует ошибочное представление, что ма здесь – «промежуток», и название связано с тем, что лук нанизан в промежутках между кусочками курицы. В действительности же на волне популярности нэгима набэ лук с тунцом стали подавать и в виде шашлычков нэги-магуро-куси, буквально «шашлычок из зелёного лука и тунца». Однако из-за того, что жирная часть тунца (торо) стала дорогим деликатесом, в качестве заменителя стали использовать более доступную курятину.



Камо намбан / камо набэ – жаркое в стиле намбан или набэмоно из утки

Утка прекрасно сочетается с нэги. Лук нэги на гриле приобретает пикантный вкус и становится ещё вкуснее. Уток относительно легко поймать, поэтому людей, которые легко становятся жертвами мошенничества и других афёр, называют камо, «утка». Существует также выражение Камо нэги, «Утка (несёт) лук» – такое сочетание позволяет сразу же приготовить вкусный суп, и выражение обозначает редко выпадающую удачу.



Нэги тясю рамэн – рамэн с зелёным луком и свининой

В этом рамэне нэги – не просто приправа, а важный ингредиент. Его освежающий вкус помогает восстановить вкусовые рецепторы после насыщенного вкуса томлёной свинины тясю, и он оттеняет её своей хрустящей текстурой.



Нэгиторо – суси-рулеты с фаршем тунца и луком

Мелко нарезанное брюшко тунца смешивают с измельчённым зелёным луком и используют для приготовления роллов нори-маки и гункан-маки. В ресторанах с конвейерной подачей суси (кайтэн-дзуси) рулеты с такой начинкой пользуются популярностью в том числе у детей.



Нэги-яки – окономияки с луком

Жители региона Канто считают неотъемлемым ингредиентом окономияки капусту. В регионах же Кансай и Тюгоку очень популярен нэгияки – это окономияки с большим количеством зелёного лука.



