Обучение иностранцев японскому языку

Ясасий нихонго: «простой японский» помогает преодолеть языковой барьер

Общество Японский язык

Ёсикаи Акира возглавляет Сеть продвижения ясасий нихонго и выступает за распространение «упрошённого японского». В этой статье он рассказывает о проекте, цель которого – сделать японский язык более доступным для тех, кто не является носителем языка, а также о том, как эта инициатива постепенно распространяется по всей Японии.
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Как снизить языковой барьер

В японском языке для разных целей используются три системы письма – слоговые хирагана и катакана и иероглифы кандзи. Поскольку в повседневной речи применяется более 2000 кандзи, изучение японского языка для иностранцев нередко оказывается непростой задачей. Ясасий нихонго («простой японский») помогает преодолеть трудности общения и сделать японский язык более понятным.

В рекомендациях по использованию ясасий нихонго для поддержки иностранных жителей, подготовленных Иммиграционным управлением и Агентством по делам культуры, этот подход описывается следующим образом: «Ясасий нихонго – это простая и понятная форма японского языка, ориентированная на собеседника и предполагающая, например, замену сложных слов более простыми. Цель такого подхода состоит не в том, чтобы упростить язык в ущерб его красоте и богатству, а в том, чтобы донести сообщение на японском языке до как можно большего числа людей, включая иностранцев, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями».

Например, отказ от использования слов, записываемых сложными сочетаниями иероглифов, делает предложение более понятным. Так, вместо слова 高台 (такадай – возвышенность) лучше использовать более простое выражение 高いところ (такай токоро – высокое место), а в призывах к эвакуации доходчивее сказать 逃げる (нигэру – убегать), а не 避難 (хинан – эвакуация). Точно так же, когда нужно попросить людей снять обувь, выражение 靴を脱いで (куцу о нуидэ – снимите обувь) понять проще, чем 土足厳禁 (досоку гэнкин – вход в обуви строго запрещён).

Примеры предложений:

Бегите на возвышенность!

❌ 高台に避難してください (Такадай ни хинан ситэ кудасай)

✔️ 高いところに逃げてください (Такаи токоро ни нигэтэ кудасаи)

Снимите обувь.

❌ 土足厳禁 (Досоку гэнкин)

✔️ ここで靴を脱いでください (Коко дэ куцу о нуидэ кудасай)

При использовании ясасий нихонго рекомендуется свести к минимуму почтительные формы речи (кэйго). Особенно следует избегать особенно сложных форм уважительной речи (сонкэйго) и речи, выражающей скромность (кэндзёго). Вместо этого лучше придерживаться простых вежливых форм дэсу и масу.

Примеры предложений:

Пожалуйста, покажите билет.

❌ チケットを拝見させていただきます (Тикэтто о хайкэн сасэтэ итадакимасу)

✔️ チケットを見せてください (Тикэтто о мисэтэ кудасай)

Пожалуйста, не курите.

❌ たばこはご遠慮いただいております (Табако ва го-энрё итадайтэ оримасу)

✔️ たばこを吸わないでください (Табако о суванайдэ кудасай)

Для продвижения ясасий нихонго я предлагаю так называемые правила хасами (ножницы). Название образовано из первых слогов трёх принципов, согласно которым речь должна быть чёткой (хаккири), достигать логического завершения (сайго мадэ) и быть краткой (мидзикаку). Соблюдая эти «правила ножниц», устную и письменную речь можно приблизить к той, что встречается в учебниках японского языка для иностранцев, и тем самым сделать её более понятной.

Язык, понятный многим

Идея ясасий нихонго возникла после Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года. Доля погибших и раненых среди иностранных граждан была выше, чем среди японцев, поскольку призывы к эвакуации и предупреждения о мерах безопасности не были им понятны.

Сато Кадзуюки, профессор социолингвистики Университета Хиросаки, возглавил исследовательскую группу, которая установила, что информацию о стихийных бедствиях, передаваемую во время катастроф, легче понять на простом японском языке, чем на английском или китайском. Сато считает, что ясасий нихонго – упрощённый язык, понятный 80% иностранных жителей, – помогает минимизировать потери в чрезвычайных ситуациях.

Слово ясасий здесь отсылает сразу к двум японским словам с одинаковым произношением, поэтому оно означает не только «простой», но и «добрый» или «заботливый».

Ясасий нихонго в школах и работе местных властей

В 2000-х годах, по мере того как всё больше бразильцев и перуанцев японского происхождения обосновывались в Японии, местные органы власти всё чаще стали использовать ясасий нихонго – информация на простом японском размещалась вместе с переводами инструкций по административным и бытовым вопросам на другие языки. Во второй половине этого десятилетия профессор Иори Исао из Университета Хитоцубаси входил в число исследователей, которые совместно с администрацией города Иокогама и другими организациями занимались изучением и практическим применением ясасий нихонго в повседневной жизни.

Эту инициативу можно рассматривать как попытку сделать упрощённый японский языком общения для местных сообществ. Исследователи призывали местные органы власти использовать его при распространении информации и отметили необходимость обеспечить иностранным жителям базовое знание японского языка. Ясасий нихонго стал распространяться через волонтёров - носителей японского языка и начал применяться на языковых занятиях для работающих взрослых, у которых мало времени на учёбу, а также для семей и детей.

Некоммерческая организация Eboard, поддерживающая доступ к образовательным возможностям, с 2020 года продвигает использование субтитров на ясасий нихонго в образовательных видео. Сначала они предназначались для детей с нарушениями слуха, однако со временем стали применяться и для детей из семей иностранцев. Эти субтитры можно автоматически переводить на разные языки с помощью стандартной функции YouTube. По состоянию на март 2024 года видео с субтитрами на упрощённом японском использовались более чем в 100 образовательных учреждениях и набрали свыше 1,5 млн просмотров. По словам представителей Eboard, пользователи оставляли такие комментарии: «С субтитрами я могу понять слова, которые на слух я бы не разобрал», и «Благодаря автоматическому переводу я могу понимать видео и на родном языке, и на японском».

Видео о дыхании с субтитрами на ясасий нихонго (© Eboard) https://www.eboard.jp/content/501/v/1/
Видео о дыхании с субтитрами на ясасий нихонго (© Eboard)
https://www.eboard.jp/content/501/v/1/

Муниципальные власти Хамамацу в префектуре Сидзуока, где живёт много бразильцев японского происхождения, подготовили руководство по ясасий нихонго для школ, где упрощённый японский используется в общении с родителями: в объявлениях, домашних заданиях и табелях успеваемости. Тем временем Международный фонд Кумамото составил сборник примеров фраз для использования в школьных объявлениях и распространил его во всех школах города.

Сборник примеров фраз на простом японском для начальных школ города Кумамото (Предоставлено Международным фондом Кумамото)
Сборник примеров фраз на простом японском для начальных школ города Кумамото (Предоставлено Международным фондом Кумамото)

Туризм, медицина и интеграция снизу вверх

Число иностранных жителей в Японии достигло 4 млн человек, и упрощённый японский используется всё чаще.

В 2016 году в Янагаве, префектура Фукуока, был запущен проект ясасий нихонго, который я задумал, когда работал в «Дэнцу». В городе было много частых гостей из Тайваня и Южной Кореи, которые изучали японский язык. Проект был направлен на то, чтобы побудить туристов говорить по-японски, а местных жителей – отвечать простым языком, чтобы облегчить общение.

Университет Дзюнтэндо и администрация Токио вместе проводят исследования и ищут методы более эффективной коммуникации с иностранными пациентами.

Ямаваки Кэйдзо, профессор Университета Мэйдзи, специализирующийся на мультикультурных сообществах, называет это «интеграционной инициативой местных властей, идущей снизу». Поскольку японское правительство долгое время придерживалось позиции, что у страны нет иммиграционной политики, именно местные органы власти первыми начали продвигать эти инициативы. Позднее, на фоне роста числа иностранных работников, японское правительство сделало продвижение ясасий нихонго частью государственной политики.

В 2020 году Иммиграционное управление и Агентство по делам культуры подготовили свои рекомендации, после чего началось обучение государственных служащих и волонтёров, преподающих японский язык. Согласно опросу, проведённому администрацией Токио в 2024 году, 48% жителей были хотя бы что-то знали о продвижении ясасий нихонго – на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее, – а 65% сообщили, что использовали его. Опрос среди иностранцев показал, что 92% слышали о нём, а 80% хотели бы получать информацию на упрощённом японском языке.

Обучение и инструменты для написания простых текстов

Аналогичные усилия предпринимались и в других странах, например в США, где в 1978 году президент Джимми Картер издал указ, призывающий к использованию более понятного языка в государственных документах, а впоследствии эта политика получила развитие и на уровне отдельных штатов. В 2010 году в США был принят Закон о простом и понятном языке (Plain Writing Act), который обязал государственные органы использовать ясный язык при подготовке документов.

В Европе также усиливается тенденция к упрощению языка для поддержки людей с трудностями в обучении или нарушениями интеллектуального развития; во Франции, Германии и ряде других стран это стало частью социальной политики. Однако такие страны, как Южная Корея и Тайвань, пока не спешат активно внедрять подобные методы, вероятно, из-за большого внимания к изучению английского языка.

Кроме того, существует множество негосударственных инициатив по популяризации этой идеи. Я сотрудничаю с платформой японского языка Nihongo Plat с целью реализации программы по подготовке преподавателей и популяризации этого подхода. С момента запуска онлайн-курсов в 2020 году их завершили более 500 человек, которые теперь занимаются продвижением ясасий нихонго по всей стране.

Лекция по ясасий нихонго в Университете Цуда (© Ёсикаи Акира)
Лекция по ясасий нихонго в Университете Цуда (© Ёсикаи Акира)

В 2023 году была основана Сеть продвижения ясасий нихонго. Эта организация проводит различные мероприятия, включая конкурсы эссе для старшеклассников, а также кампанию за официальное признание 3 августа Днём ясасий нихонго.

Кацура Кайси, известный исполнитель ракуго на английском языке, сотрудничает со мной в подготовке и проведении выступлений на ясасий нихонго для изучающих японский язык, которые проходят по всей стране.

В 2021 году вместе с участниками семинара профессора Ямаваки в Университете Мэйдзи мы работали над рэп-видео для YouTube под названием «Более простой и добрый мир» (Ясасий сэкай), посвящённом переживаниям тех, для кого японский не родной.

Кроме того, есть и инструменты для преобразования текста. Tsutaeru Web может автоматически переводить веб-сайты на упрощённый японский язык. Между тем, Yasa-Nichi Checker и j-Readability, разработанные исследовательской группой профессора Университета Васэда Ли Джэ-хо, анализируют лексику, грамматику, использование кандзи и т.д., чтобы определить, насколько текст понятен.

Проще и добрее

Появление генеративного ИИ значительно упростило работу с текстами. Однако во время стихийных бедствий, когда важна оперативность, особое значение приобретает язык непосредственного общения, поэтому потребность в упрощённом японском остаётся.

В 2025 году ксенофобские взгляды в Японии стали всё заметнее, в том числе убеждение, что языковая адаптация для иностранцев не нужна. С другой стороны, в июле 2026 года, в ответ на быстрый рост числа иностранных работников, правительство опубликовало документ, в котором прямо говорилось о необходимости использования упрощённого японского при передаче информации.

Распространение ясасий нихонго позволяет легко доносить информацию до иностранцев и вместе с тем играет важную роль в поддержании социальной стабильности. Это своего рода проявление заботы – подобно тому, как устанавливают поручни для тех, кто в них нуждается, – и речь носителей языка от этого не становится беднее.

Слово ясасий в выражении ясасий нихонго может означать как «простой», так и «добрый», и этот проект превратился в общественную инициативу, которая давно вышла за лингвистические рамки. Мы надеемся, что эта инициатива станет известна во всём мире и слово ясасий войдёт в мировой обиход так же, как каваий.

Фотография к заголовку: на значках для туристов и местных жителей в Янагаве (префектура Фукуока) написано: слева – Ясасий нихонго, о-нэгаи симасу («Пожалуйста, говорите на простом японском»), справа – Ясасий нихонго но омотэнаси («Гостеприимство на простом японском»). Предоставлено администрацией города Янагава (© Jiji)

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