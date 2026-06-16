Ясасий нихонго: «простой японский» помогает преодолеть языковой барьер

Обучение иностранцев японскому языку

Ёсикаи Акира возглавляет Сеть продвижения ясасий нихонго и выступает за распространение «упрошённого японского». В этой статье он рассказывает о проекте, цель которого – сделать японский язык более доступным для тех, кто не является носителем языка, а также о том, как эта инициатива постепенно распространяется по всей Японии.

Как снизить языковой барьер

В японском языке для разных целей используются три системы письма – слоговые хирагана и катакана и иероглифы кандзи. Поскольку в повседневной речи применяется более 2000 кандзи, изучение японского языка для иностранцев нередко оказывается непростой задачей. Ясасий нихонго («простой японский») помогает преодолеть трудности общения и сделать японский язык более понятным.

В рекомендациях по использованию ясасий нихонго для поддержки иностранных жителей, подготовленных Иммиграционным управлением и Агентством по делам культуры, этот подход описывается следующим образом: «Ясасий нихонго – это простая и понятная форма японского языка, ориентированная на собеседника и предполагающая, например, замену сложных слов более простыми. Цель такого подхода состоит не в том, чтобы упростить язык в ущерб его красоте и богатству, а в том, чтобы донести сообщение на японском языке до как можно большего числа людей, включая иностранцев, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями».

Например, отказ от использования слов, записываемых сложными сочетаниями иероглифов, делает предложение более понятным. Так, вместо слова 高台 (такадай – возвышенность) лучше использовать более простое выражение 高いところ (такай токоро – высокое место), а в призывах к эвакуации доходчивее сказать 逃げる (нигэру – убегать), а не 避難 (хинан – эвакуация). Точно так же, когда нужно попросить людей снять обувь, выражение 靴を脱いで (куцу о нуидэ – снимите обувь) понять проще, чем 土足厳禁 (досоку гэнкин – вход в обуви строго запрещён).

Примеры предложений:

Бегите на возвышенность! ❌ 高台に避難してください (Такадай ни хинан ситэ кудасай) ✔️ 高いところに逃げてください (Такаи токоро ни нигэтэ кудасаи)

Снимите обувь. ❌ 土足厳禁 (Досоку гэнкин) ✔️ ここで靴を脱いでください (Коко дэ куцу о нуидэ кудасай)

При использовании ясасий нихонго рекомендуется свести к минимуму почтительные формы речи (кэйго). Особенно следует избегать особенно сложных форм уважительной речи (сонкэйго) и речи, выражающей скромность (кэндзёго). Вместо этого лучше придерживаться простых вежливых форм дэсу и масу.

Примеры предложений:

Пожалуйста, покажите билет. ❌ チケットを拝見させていただきます (Тикэтто о хайкэн сасэтэ итадакимасу) ✔️ チケットを見せてください (Тикэтто о мисэтэ кудасай)

Пожалуйста, не курите. ❌ たばこはご遠慮いただいております (Табако ва го-энрё итадайтэ оримасу) ✔️ たばこを吸わないでください (Табако о суванайдэ кудасай)

Для продвижения ясасий нихонго я предлагаю так называемые правила хасами (ножницы). Название образовано из первых слогов трёх принципов, согласно которым речь должна быть чёткой (хаккири), достигать логического завершения (сайго мадэ) и быть краткой (мидзикаку). Соблюдая эти «правила ножниц», устную и письменную речь можно приблизить к той, что встречается в учебниках японского языка для иностранцев, и тем самым сделать её более понятной.

Язык, понятный многим

Идея ясасий нихонго возникла после Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года. Доля погибших и раненых среди иностранных граждан была выше, чем среди японцев, поскольку призывы к эвакуации и предупреждения о мерах безопасности не были им понятны.

Сато Кадзуюки, профессор социолингвистики Университета Хиросаки, возглавил исследовательскую группу, которая установила, что информацию о стихийных бедствиях, передаваемую во время катастроф, легче понять на простом японском языке, чем на английском или китайском. Сато считает, что ясасий нихонго – упрощённый язык, понятный 80% иностранных жителей, – помогает минимизировать потери в чрезвычайных ситуациях.

Слово ясасий здесь отсылает сразу к двум японским словам с одинаковым произношением, поэтому оно означает не только «простой», но и «добрый» или «заботливый».

Ясасий нихонго в школах и работе местных властей

В 2000-х годах, по мере того как всё больше бразильцев и перуанцев японского происхождения обосновывались в Японии, местные органы власти всё чаще стали использовать ясасий нихонго – информация на простом японском размещалась вместе с переводами инструкций по административным и бытовым вопросам на другие языки. Во второй половине этого десятилетия профессор Иори Исао из Университета Хитоцубаси входил в число исследователей, которые совместно с администрацией города Иокогама и другими организациями занимались изучением и практическим применением ясасий нихонго в повседневной жизни.

Эту инициативу можно рассматривать как попытку сделать упрощённый японский языком общения для местных сообществ. Исследователи призывали местные органы власти использовать его при распространении информации и отметили необходимость обеспечить иностранным жителям базовое знание японского языка. Ясасий нихонго стал распространяться через волонтёров - носителей японского языка и начал применяться на языковых занятиях для работающих взрослых, у которых мало времени на учёбу, а также для семей и детей.

Некоммерческая организация Eboard, поддерживающая доступ к образовательным возможностям, с 2020 года продвигает использование субтитров на ясасий нихонго в образовательных видео. Сначала они предназначались для детей с нарушениями слуха, однако со временем стали применяться и для детей из семей иностранцев. Эти субтитры можно автоматически переводить на разные языки с помощью стандартной функции YouTube. По состоянию на март 2024 года видео с субтитрами на упрощённом японском использовались более чем в 100 образовательных учреждениях и набрали свыше 1,5 млн просмотров. По словам представителей Eboard, пользователи оставляли такие комментарии: «С субтитрами я могу понять слова, которые на слух я бы не разобрал», и «Благодаря автоматическому переводу я могу понимать видео и на родном языке, и на японском».



Видео о дыхании с субтитрами на ясасий нихонго (© Eboard)

https://www.eboard.jp/content/501/v/1/

Муниципальные власти Хамамацу в префектуре Сидзуока, где живёт много бразильцев японского происхождения, подготовили руководство по ясасий нихонго для школ, где упрощённый японский используется в общении с родителями: в объявлениях, домашних заданиях и табелях успеваемости. Тем временем Международный фонд Кумамото составил сборник примеров фраз для использования в школьных объявлениях и распространил его во всех школах города.



Сборник примеров фраз на простом японском для начальных школ города Кумамото (Предоставлено Международным фондом Кумамото)

Туризм, медицина и интеграция снизу вверх

Число иностранных жителей в Японии достигло 4 млн человек, и упрощённый японский используется всё чаще.

В 2016 году в Янагаве, префектура Фукуока, был запущен проект ясасий нихонго, который я задумал, когда работал в «Дэнцу». В городе было много частых гостей из Тайваня и Южной Кореи, которые изучали японский язык. Проект был направлен на то, чтобы побудить туристов говорить по-японски, а местных жителей – отвечать простым языком, чтобы облегчить общение.

Университет Дзюнтэндо и администрация Токио вместе проводят исследования и ищут методы более эффективной коммуникации с иностранными пациентами.

Ямаваки Кэйдзо, профессор Университета Мэйдзи, специализирующийся на мультикультурных сообществах, называет это «интеграционной инициативой местных властей, идущей снизу». Поскольку японское правительство долгое время придерживалось позиции, что у страны нет иммиграционной политики, именно местные органы власти первыми начали продвигать эти инициативы. Позднее, на фоне роста числа иностранных работников, японское правительство сделало продвижение ясасий нихонго частью государственной политики.

В 2020 году Иммиграционное управление и Агентство по делам культуры подготовили свои рекомендации, после чего началось обучение государственных служащих и волонтёров, преподающих японский язык. Согласно опросу, проведённому администрацией Токио в 2024 году, 48% жителей были хотя бы что-то знали о продвижении ясасий нихонго – на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее, – а 65% сообщили, что использовали его. Опрос среди иностранцев показал, что 92% слышали о нём, а 80% хотели бы получать информацию на упрощённом японском языке.

Обучение и инструменты для написания простых текстов

Аналогичные усилия предпринимались и в других странах, например в США, где в 1978 году президент Джимми Картер издал указ, призывающий к использованию более понятного языка в государственных документах, а впоследствии эта политика получила развитие и на уровне отдельных штатов. В 2010 году в США был принят Закон о простом и понятном языке (Plain Writing Act), который обязал государственные органы использовать ясный язык при подготовке документов.

В Европе также усиливается тенденция к упрощению языка для поддержки людей с трудностями в обучении или нарушениями интеллектуального развития; во Франции, Германии и ряде других стран это стало частью социальной политики. Однако такие страны, как Южная Корея и Тайвань, пока не спешат активно внедрять подобные методы, вероятно, из-за большого внимания к изучению английского языка.

Кроме того, существует множество негосударственных инициатив по популяризации этой идеи. Я сотрудничаю с платформой японского языка Nihongo Plat с целью реализации программы по подготовке преподавателей и популяризации этого подхода. С момента запуска онлайн-курсов в 2020 году их завершили более 500 человек, которые теперь занимаются продвижением ясасий нихонго по всей стране.



Лекция по ясасий нихонго в Университете Цуда (© Ёсикаи Акира)

В 2023 году была основана Сеть продвижения ясасий нихонго. Эта организация проводит различные мероприятия, включая конкурсы эссе для старшеклассников, а также кампанию за официальное признание 3 августа Днём ясасий нихонго.

Кацура Кайси, известный исполнитель ракуго на английском языке, сотрудничает со мной в подготовке и проведении выступлений на ясасий нихонго для изучающих японский язык, которые проходят по всей стране.

В 2021 году вместе с участниками семинара профессора Ямаваки в Университете Мэйдзи мы работали над рэп-видео для YouTube под названием «Более простой и добрый мир» (Ясасий сэкай), посвящённом переживаниям тех, для кого японский не родной.

Кроме того, есть и инструменты для преобразования текста. Tsutaeru Web может автоматически переводить веб-сайты на упрощённый японский язык. Между тем, Yasa-Nichi Checker и j-Readability, разработанные исследовательской группой профессора Университета Васэда Ли Джэ-хо, анализируют лексику, грамматику, использование кандзи и т.д., чтобы определить, насколько текст понятен.

Проще и добрее

Появление генеративного ИИ значительно упростило работу с текстами. Однако во время стихийных бедствий, когда важна оперативность, особое значение приобретает язык непосредственного общения, поэтому потребность в упрощённом японском остаётся.

В 2025 году ксенофобские взгляды в Японии стали всё заметнее, в том числе убеждение, что языковая адаптация для иностранцев не нужна. С другой стороны, в июле 2026 года, в ответ на быстрый рост числа иностранных работников, правительство опубликовало документ, в котором прямо говорилось о необходимости использования упрощённого японского при передаче информации.

Распространение ясасий нихонго позволяет легко доносить информацию до иностранцев и вместе с тем играет важную роль в поддержании социальной стабильности. Это своего рода проявление заботы – подобно тому, как устанавливают поручни для тех, кто в них нуждается, – и речь носителей языка от этого не становится беднее.

Слово ясасий в выражении ясасий нихонго может означать как «простой», так и «добрый», и этот проект превратился в общественную инициативу, которая давно вышла за лингвистические рамки. Мы надеемся, что эта инициатива станет известна во всём мире и слово ясасий войдёт в мировой обиход так же, как каваий.

Фотография к заголовку: на значках для туристов и местных жителей в Янагаве (префектура Фукуока) написано: слева – Ясасий нихонго, о-нэгаи симасу («Пожалуйста, говорите на простом японском»), справа – Ясасий нихонго но омотэнаси («Гостеприимство на простом японском»). Предоставлено администрацией города Янагава (© Jiji)