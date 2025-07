Лауреат премии Акутагавы Кудан Риэ рассказывает о своём «соавторстве» с ИИ, интересу к словам и ритму текста

В 2024 году Кудан Риэ получила премию Акутагавы за роман «Токийская Башня сочувствия». Её заявление об использовании в том числе текста, сгенерированного ИИ, привлекло большое внимание. Мы спросили её об истории написания этого романа, который был переведён и опубликован за рубежом, и об особом отношении к словам.

Романы начинающей писательницы переводятся на другие языки

«Примерно 5 процентов всего текста написано при помощи ИИ» – это заявление, которое Кудан Риэ сделала на пресс-конференции после получения премии Акутагавы за свою работу «Токийская Башня сочувствия» (далее – «Башня сочувствия»), вызвало огромный резонанс.

Действие романа разворачивается в альтернативной Японии после завершения строительства Нового национального стадиона по проекту Захи Хадид, от которого в реальности отказались, а Олимпийские игры в Токио проходят в 2020 году (на самом деле из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год). Архитектор Сара Макина участвует в проектировании новой тюрьмы Sympathy Tower Tokyo в обществе, где широко распространилась крайняя толерантность к преступникам. Несмотря на все усилия, вложенные в работу, она испытывает дискомфорт от названия и концепции башни. Сюжет построен вокруг строительства башни, которую Макина описывает как «реконструкция Вавилонской башни», и описывает мир, где всё шире распространяются записываемые азбукой катакана «неорганические» слова, продуцируемые генеративным искусственным интеллектом, поднимая различные вопросы о японском языке и японском обществе.

Сразу после получения награды книга обрела популярность за рубежом: она уже переведена и издана в Южной Корее, Тайване, Франции, Италии и Германии. В августе её планируют опубликовать в Великобритании, а в сентябре – в США. Также планируется публикация ещё в шести странах, включая Россию.

Что, если ИИ напишет 95% текста романа?

Комментарий об использовании ИИ зажил собственной жизнью, и «Башня сочувствия» вызвала такую реакцию, на которую не рассчитывала сама писательница. При этом Кудан сказала: «С самого начала я не планировала использовать ИИ стратегически. Я просто решила, что речь пойдёт об архитектуре и языке. Я всегда начинаю писать, не думая о сюжете, а затем связываю его со своей жизнью по мере написания».

«Как раз тогда, когда два года назад я начала писать “Башню сочувствия”, ChatGPT начал привлекать внимание, и я попробовала его использовать в частном порядке. Всё началось с того, что я раздумывала о своём писательском будущем и решила посоветоваться с ChatGPT».

«Я начала с обычного простого вопроса: “Как можно прийти в себя, когда тебе плохо?”. Ответ превзошёл все мои ожидания, а полученные советы были сопоставимы с советами психиатров и других экспертов. Меня это очень заинтересовало».

По словам Кудан, продолжая взаимодействовать с ChatGPT, она начала всё чаще ощущать разницу между общением с людьми и чувствовать ограничения ИИ. Ей подумалось, что если выразить это чувство дискомфорта в романе, то можно получить интересные химические реакции, что и подтолкнуло к написанию этого романа.

На самом деле на тексте ChatGPT основывалась лишь малая часть ответов ИИ на вопросы персонажей, а цифру «5%» Кудан просто выдала во время пресс-конференции сгоряча.

По её словам, в течение года после получения награды ей в ходе различных интервью задавали такие вопросы, как, например «Где именно в романе эти 5%?» и «Как вам понравилось, когда вы попробовали использовать ИИ для 5% текста?», и она не уверена, что ей удалось хорошо на них ответить. Она сама в душе не может себе объяснить это чувство дистанцирования от ИИ.

Как раз тогда она и получила предложение от редакции журнала «Кококу» о сотрудничестве с ИИ. Суть заключалась в том, что Кудан напишет 5% текста, а остальные 95% попробуют поручить ИИ. Ей показалось, что сравнение «Башни сочувствия» и этого текста даст гораздо более ясное представление о сотрудничестве с ИИ и ей самой, и обществу, чем попытки объяснений во время интервью. Писательница решила так и сделать.

Рассказ «Теневой дождь», написанный ИИ в сотрудничестве с Кудан Риэ, вместе с постановкой задачи с её стороны (промпт, запрос), сейчас можно почитать онлайн (на японском языке). Эти тексты дают нам хорошее представление о том, что на данном этапе означает для ИИ «написание романа». «ИИ не предложил никаких идей, значительно превосходящих возможности человеческого интеллекта», – отметила Кудан в интервью, которое проводилось, в связи с этим экспериментом.

Вначале было слово

Каждый из четырёх романов, начиная от «Плохой музыки», выпущенной в 2021 году, до «Башни сочувствия», по-своему уникален.

Кудан говорит, что, каждый раз, когда приступает к написанию романа, вначале думает о том, какие слова нужны и какой стиль изложения будет уместен, и если она для себя с этим не разобралась, то чувствует себя некомфортно. Слова, таким образом, предшествуют написанию романа.

В чём причина такой одержимости словами?

«Я живу уже 34 года, и с самого детства сам факт, что я живу, всегда казался мне непостижимым. Именно это чувство побуждает меня писать романы, и я, наверное, воспринимаю слова как способ доказать, что я живу. Потому что я могу выразить свою жизнь словами и оформить в виде мысли».

У неё возникают самые разные идеи, которые становятся поводом для написания романов. Второе произведение, Schoolgirl, основано на концепции переосмысления романа Дадзая Осаму «Ученица» 1939 года в реалиях 2022 года. В нём рассказывается о 14-летней девочке, которая рассказывает миру о проблемах окружающей среды и о своей матери на видеосайте, и раскрываются её отношения с матерью.

В третьем романе, «Си о каку ума» (что можно перевести как «Бессмертие лошади», – прим. перев.) изображена история взаимоотношений человечества и лошадей, и в нём важную роль играют скачки. В книге упоминаются знаменитые лошади и описания реальных событий. Писательница говорит, что фраза си о каку ума пришла ей в голову после пробуждения от дневного сна, и ей интуитивно захотелось использовать её как есть в качестве названия романа. Для написания романа она собрала много материала, в том числе о скачках, и провела немало исследований.

Что касается «Башни сочувствия», то ей как-то пришла на ум фраза «реконструкция Вавилонской башни», и она почувствовала, что должна использовать её в романе. Кроме того, когда она писала об архитектуре, то читала книги, на писанные архитекторами, а также на роман повлиял «Золотой храм» (Кинкакудзи) Мисимы Юкио.

«Мисима Юкио был моей первой любовью»

Мисима Юкио занимает в сердце писательницы особое место. Когда ей было 14 лет, она увидела в интернете видеозапись дебатов Мисимы со студентами Общеуниверситетского комитета борьбы (Дзэнкёто) в Токийском университете в 1969 году, и он её очаровал.

«Мисима был человеком, в которого я была по-настоящему влюблена, он был моей первой любовью. Меня очаровали его голос и внешность во время просмотра видео, а после прочтения его романов я полностью в них погрузилась. Мне нравится всё в Мисиме, включая его стиль письма, но поскольку меня с самого начала привлекли его голос и внешность, всякий раз, когда я перечитываю его произведения, я в мыслях слышу его голос».

В третьем классе средней школы она перестал ходить в школу. Причиной этому стал перевод в другую школу из-за развода родителей. Писательница анализирует свои эмоции и считает, что именно перемены обстановки привлекли её к Мисиме.

«Когда я увидела Мисиму, я была в отчаянии относительно своего будущего. Из-за пропусков у меня было недостаточное количество посещений, и я думала, что не смогу продолжить обучение в старшей школе».

Она говорит, что у неё не было друзей, на которых она могла бы положиться, и ей приходилось нести бремя, непосильное для 14-летнего подростка. Она совсем не общалась со сверстниками, и главными партнёрами для общения становились книги. Около десяти лет она жила, общаясь с теми, кто уже умер, главным образом с Мисимой Юкио.

Будучи ещё ребёнком, она отчаянно пыталась найти способы улучшить отношения между родителями, и воспоминания об этой неудаче всегда с ней. Она предполагает, что в этом может быть причина её страстного интереса к словам и разговорам.

В переводе ритм важнее смысла

Следуя по стопам Мисимы Юкио, начавшего заниматься бодибилдингом в 30 лет, она уже несколько лет занимается в тренажёрном зале. Писательница считает, что тело и стиль письма тесно связаны, и что тренировка тела меняет стиль письма. Она также любит музыку и слушает произведения самых разных жанров, от классики до хип-хопа. По её словам, в стиле письма, как и в музыке, важен ритм.

За рубежом один за другим выходят переводы «Токийской Башни сочувствия» – а что думает о переводе сама Кудан, которая столь щепетильна в отношении слов и стиля?

Она говорит, что когда в прошлом году встретилась с Джесси Кирквудом, который готовил английский перевод книги, то сказала ему, что ритм английского текста важнее, даже если это будет в ущерб смыслу текста оригинала.

«Меня не волнует точность. Важнее всего, чтобы было легко читать по-английски. Джесси уже перевёл мой рассказ (Planet Her, or the oldest female rapper in the world). Было невозможно перевести японские рифмы, и поэтому нельзя было перевести оригинал в точности, но я чувствую, что у него тонкое чувство ритма языка. Я знаю, что он бережно передаст звучание английского языка, поэтому я полностью доверяю ему как переводчику».



«Токийская Башня сочувствия» (слева) и британское издание, выход которого запланирован на август (предоставлено издательством «Синтёся»)

В последние годы японские писательницы привлекают внимание за рубежом. Поначалу Кудан думала, что «Башню сочувствия» много переводят и издают из-за сочетания «горячих тем», таких как «ИИ», «Премия Акутагавы» и «женщина-автор». Однако, поучаствовав в книжных ярмарках на Тайване и в Италии в этом году, она убедилась в искренности издателей.

«Например, итальянское издательство L’IPPOCAMPO в первую очередь выпускает визуальные книги и детские книги, а не романы. Естественно, это первый случай публикации японского романа. Когда я узнала, что решение опубликовать книгу было принято благодаря энтузиазму их собственных любителей японской культуры и литературы, я действительно ощутила, что именно серьёзное отношение к произведениям приводит к публикации переводов».

Какой ритм будет иметь «Токийская Башня сочувствия» в переводе на разные языки мира, и какие темы и стили письма будет использовать Кудан, чтобы удивить своих читателей в будущем? Мы будем с огромным интересом наблюдать за развитием событий.

Фотография к заголовку и интервью: Ханаи Томоко

Фотография к заголовку: На крыше издательства «Синтёся» в районе Синдзюку в Токио

