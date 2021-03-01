Рискованный путь актёра Кабуки: Итикава Эбидзо и его подход к творчеству

В год, когда он должен был получить прославленное в истории Кабуки имя «Дандзюро» и стать тринадцатым в ряду носителей этого имени, разразилась пандемия нового коронавируса. Объявление имени отложили, сцена пустовала, однако Итикава Эбидзо XI не может сидеть сложа руки, считая своей миссией начинать что-то новое и следовать своим нелёгким путём.

Родился 6 декабря 1977 года. Старший сын Итикавы Дандзюро XII. Впервые вышел на сцену в 1983 году. В 2004 г. получил имя Итикава Эбидзо XI. Стремясь передать традиционное японское исполнительское искусство следующим поколениям, он с энтузиазмом работал над собственными постановками, такими как «Приглашение на классику», где выступал в качестве главного исполнителя, дважды выступал в Сингапуре, давал представления GRAND JAPAN THEATER в феврале 2016 года в Объединёенных Арабских Эмиратах, в марте – в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В 2014 году он получил 37-ю премию Японской киноакадемии за выдающуюся ведущую роль в фильме «Спроси об этом у Рикю».

«Я никогда ни в малейшей степени не стремился стать первопроходцем», – говорит Эбидзо, глава семейства актёров Кабуки Итикава. Однако искать новые пути его вынуждает чувство опасности, нависшей над Кабуки.

«Вероятность того, что театр Кабуки в его нынешнем виде придёт в упадок, не равна нулю. Когда здание Кабукидза в 2013 году отстроили заново, то говорили, что уж теперь Кабуки в безопасности на сотни лет вперёд – а один удар коронавируса загнал нас в угол. Мы живём, как на “Титанике”. Сказать, что всё хорошо, было бы очень безответственно».

Великое имя Дандзюро как пока недостижимая веха

2020 год должен был стать важной вехой для Эбидзо. В мае он получил великое имя Итикава Дандзюро, и в течение трёх месяцев, до июля, в Кабукидза были запланированы выступления, связанные с обретением имени. Не только весь род Итикава – весь мир Кабуки был в предвкушении праздника, многие связанные с этим люди ожидали, что поклонники будут осаждать театр.

Однако с конца февраля прошлого года стало распространяться заражение новым коронавирусом, все выступления Кабуки были отменены и официальное объявление имени пришлось отложить. Не определена пока даже примерная дата проведения церемонии.

Май, когда, по его словам, он «должен был быть занят делами, связанными с принятием имени, работать на сцене до изнеможения и кровавых слёз», Эбидзо неспешно провёл со своими двумя детьми. «Я бы не смог так провести это время, если бы не коронавирус. Про себя я даже подумал, что неплохо было бы пожить так до конца года». Однако у него, вероятно, совершенно неугомонный характер, и в то время, когда не только объявление имени, но вообще практически все мероприятия в сфере спорта и развлечений отменили или перенесли, он стал планировать тур по всей стране.

Сохранить свет театральной культуры

Сам Эбидзо зарабатывает на работе в кино, на телевидении и в рекламе, отмена представлений Кабуки для него не значит финансового краха, однако в мире Кабуки лишь немного людей может получать доход вне театра. Он позвонил всем ученикам с вопросом, всё ли у них в порядке, и некоторые говорили, что стараются выжить на государственное пособие, кто-то грустным голосом констатировал отсутствие помощи откуда-либо, был даже один, которому приходилось сводить концы с концами доставкой еды на Uber Eats.

Между тем Кабуки – это не только одни актёры. «Это и музыканты, и осветители, люди, которые занимаются крупным и малым реквизитом, париками, костюмами – все играют свои роли. Без спектаклей у них нет дохода, и им не на что жить. Для поддержания театральной культуры необходимо вернуть окружающих нас людей на уровень, когда они могут вести нормальную жизнь», – такие мысли одолевают Эбидзо.

Одно лишь стремление сберечь театральную культуру не обеспечит успех тура при коронавирусе. Гастроли, в ходе которых актёры и работники совместно взаимодействуют для представления, сопряжены с риском образования очага заражения, и только лишь раз ошибившись, можно создать опасность распространения вируса из Токио, где много инфицированных, в провинции. Отвечающая за организацию тура и инфекционный контроль компания Zen-A Corp. разработала подробный план инфекционного контроля как для исполнителей, так и для аудитории, и представила его организаторам в каждом регионе. Организаторы вначале проявляли настороженность, но в конце концов говорили: «Ну, раз господин Эбидзо так считает…», – и количество мест проведения тура увеличивалось на одно-два.

Результатом всего этого стал тур «Приглашение в классику», который открылся выступлением в театре «Ятиёдза» в префектуре Кумамото 11 сентября и посетил 12 площадок по всей стране. Чтобы в условиях эпидемии ни за что не допустить распространения инфекции при планировании тура всем 70 актёрам и сотрудникам в течение этого периода сделали ПЦР-тестирование дважды, количество зрительских мест сократили на 50%, стремясь снизить риск заражения даже в ущерб рентабельности. Вплоть до выступления 29 октября в зале «Сэнсюраку» в Городском холле Одавара в префектуре Канагава не было ни одного случая заражения среди исполнителей и персонала, о случаях заражения среди аудитории не сообщалось.



Танец «Котобуки-сики самбасо» традиционно исполняли для молитвы о спокойствии в стране и хорошем урожае; Эбидзо включил его в программу для выражения пожеланий восстановления после эпидемии

«Если кто-то не начнёт гастролировать, то не только Кабуки – весь мир развлечений в Японии прекратит туры. У друзей, связанных с музыкой, также отменились турне, они сидят и киснут дома. Если одним примером будет больше, будет проще начать и другим».

Ясной перспективы окончания пандемии пока нет, но всё равно нужно двигаться вперёд.

«В первые дни распространения инфекции это был “какой-то неизвестный вирус“. Теперь же заразиться может любой, и кроме того, в Японии по сравнению с западными странами меньше инфицированных и меньше риск серьёзного заболевания. Нам придётся мыслить позитивно. Не бездействовать в страхе перед инфекцией, а радоваться жизни, уделяя внимание мерам предотвращения заражения. Работать, принимая меры против инфекции. Нам нужно переключить наше внимание именно на это».

Резонанс артистов и публики

Представления в Кабукидза возобновили в августе 2020 года, но при этом принимают различные меры противодействия заражению, такие как уменьшение количества зрительских мест на 50%, по запросу правительства запретили приветственные выкрики из зала.

Во время тура «Приглашение в классику» Эбидзо также предпринимал все возможные меры против заражения, при этом в середине выступления были слышны выкрики «Наритая!» и «Эбидзо-сан!».

Дело было не в том, что публика не соблюдала меры против инфекции – на самом деле молодым актёрам поручили кричать из-за кулис.

Уже менее чем через год после начала эпидемии ощущалось, что публика полностью привыкла к тому, что театр – место, где люди тихо и спокойно смотрят представление. Однако когда слышится возглас «Наритая!», в зрительском пространстве возникает атмосфера оживления, публика чувствует нормальное для театра возбуждение. «Аплодисменты публики – это другое. Это как более живые аплодисменты». Ощущения публики передаются исполнителям, вдохновляя их играть ещё с большей отдачей. Сценическое представление создают не только исполнители, а взаимодействие между ними и публикой.

Эбидзо говорит: «Традиционное японское исполнительское искусство в своём несовершенстве воплощает красоту».

«В западной классической музыке при смещении одной звуковой шкалы возникают большие ошибки. Японские же инструменты – например, барабан – у них звук меняется в зависимости от влажности и температуры. Из-за этого возникает небольшая разница в звуках. Звучание сямисэна заметно меняется. В самом творении из несовершенных элементов и заключается эстетика ваби-саби. Это и игровой элемент японской культуры. Мне кажется, что для японского мира развлечений нужно, чтобы сами японцы понимали японскую игровую культуру, вырастали в ней».

Миссия созидания

«Кабуки со временем, наверное, вернётся к своим истокам, а “кабуки” происходит от “кабуку”, “отклоняться (от привычного)”», – говорит Эбидзо.

«Конечно, важно защитить старые добрые вещи, но не стоит приучать думать, что Кабуки – это то, что нужно запереть в коробке и смотреть тихо, не подавая голоса. Мне кажется, в пути нас ждут бурные волны. И делать эти волны, вероятно, буду я – не то, чтобы мне хотелось поднимать волну, но я считаю, что должен делать это для Кабуки».

«Родившись наследником дома Итикава я мог бы делать как все, выступать как обычно и это было бы наиболее безопасно. Я на самом деле хочу быть таким же, как все. Но если весь мир Кабуки рушится, кто встанет, чтобы его поддержать? Если я имею твёрдую почву под ногами в другом месте, когда все начинают падать – я здесь, а если падать буду я, то меня поддержат они. Разные люди разное говорят, но я лично ощущаю свою ответственность за свои действия, которые я предпринимаю с мыслями о будущем Кабуки».

В марте 2021 года Эбидзо надеется вновь провести тур «Приглашение на классику» на 14 площадках по всей стране с участием более 80 актёров и сотрудников.

Его отец, Итикава Дандзюро, умерший в 2013 году в возрасте 66 лет, научил его «быть не одиноким, а самостоятельным».

Итикава Эбидзо, актёр Кабуки, который решился выбрать непростой путь взамен безопасности, безусловно, самостоятелен и ни в коей мере не одинок.

Фотография к заголовку и фотографии в тексте: Хирамацу Махо

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