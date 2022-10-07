Убежать от «скучного» имиджа: Toyota покоряет сердца автолюбителей

Производство автомобилей Toyota, которое еще десять лет назад насмешливо называли «скучным», в последние годы претерпело кардинальные изменения. Имидж бренда улучшился, и в финансовом году, закончившемся в марте 2022 года, компания отчиталась о рекордной прибыли. А всё началось с размышлений нынешнего президента компании Тоёды Акио.

Большие перемены

В 2007 году из линейки Toyota полностью исчезли спортивные автомобили. Если принимать во внимание только статистические показатели, позиция бизнеса, что «спортивные автомобили не нужны» достаточно весома. Как бы подтверждая справедливость этого довода, Toyota в то время заняла первое место в мире по объему продаж. Однако, с другой стороны, компания потеряла репутацию среди поклонников автомобилей: они отвернулись от «скучной» компании, которая «не производит правильные машины».

Пятнадцать лет спустя Toyota изменилась. Несмотря на то, что автомобильная промышленность продолжает страдать из-за пандемии, резкого роста материально-технических затрат и дефицита полупроводников, в финансовом году, закончившемся в марте 2022 года, компания продемонстрировала рекордные показатели продаж, операционного дохода и чистого дохода. Кроме того, в продаже появились такие модели, как GR Supra, GR Yaris, GR86 и GR Corolla, усилившие до максимума глубину линейку спортивных автомобилей Toyota по сравнению с другими производителями. Чтобы упрочить свою позицию в области разработки серийных автомобилей, Toyota также активно участвует в спортивных мероприятиях от базовой до высшей категории. В какой-то момент репутация компании в глазах энтузиастов также изменилась, и сегодня Toyota рассматривается как уверенный производитель автомобилей, которые нравятся покупателям.

В чем суть преобразований Toyota? Ответ заключается не в технологических новшествах, капиталовложениях или увеличении людских ресурсов, а в «изменении образа мыслей» сотрудников. Перемены стали возможны благодаря желанию президента и генерального директора компании Тоёды Акио сделать автомобили еще лучше-вернуться к энергии драйва, вдохновлявшей создателей Toyota.

Предшественник Toyota, компания Toyota Automatic Loom Works Automotive Division, была основана в 1933 году. С тех пор компания продолжает накапливать собственные технологии, опыт и ноу-хау в производстве автомобилей, используя метод постоянных проб и ошибок. А лучший способ для этого — конкуренция с соперниками, то есть испытания автомобилей Toyota на международных гонках.

Ралли стало первым видом автогонок, в котором Toyota приняла участие. В 1958 году на ралли Mobilgas Around Australia Trial, считавшееся в то время самой сложной и продолжительной автогонкой в мире с трассой, длина которой достигала 16 000 километров, фирма заявила автомобиль Toyopet Crown. Несмотря на то, что 50 из 102 автомобилей-участников сошли с дистанции, Toyota удалось завершить гонку, продемонстрировав миру совершенство своих технологий.

Первой кольцевой гонкой для Toyota стала Suzuka Circuit в 1963 году. Это была автогонка этапа Гран-при Японии — первое признанное на международном уровне спортивное соревнование в стране. В гонках принимало участие множество отечественных и иностранных автомобилей, но Toyota выиграла все соревнования, доказав свою высочайшую результативность.

В те годы все японские производители автомобилей активно участвовали в автоспорте, руководствуясь единым и понятным для всех принципом: победа в соревнованиях означала завоевание доверия пользователей, признание в качестве производителя высокоскоростных автомобилей и, следовательно, рост продаж. Однако новые нормы выбросов выхлопных газов, принятые в 1970-х годах, и последовавшая череда нефтяных кризисов заставили автопроизводителей временно уйти из автоспорта. Возрождение стало возможным лишь в 1980-х годах. Выжив в атмосфере всеобщего регулирования выбросов выхлопных газов, производители автомобилей со своим неуемным стремлением к достижению все более высоких показателей для своих автомобилей, казалось, воспряли из летаргического сна. Автоспорт с его стремлением к высоким скоростям был идеальной площадкой, где можно было доказать свою состоятельность.

В эпоху экономики «мыльного пузыря» автоспорту в Японии уделялось самое пристальное внимание. Популярность Формулы-1 достигла апогея, и производители, участвовавшие в соревнованиях, рассматривали гонки не только как «лабораторию» для испытания новых технологий, но и как способ продвижения своих брендов. В автоспорт инвестировались огромные бюджеты, разрабатывались специальные болиды и технические средства, помогавшие достичь победы. Однако в итоге многие стали считать несопоставимыми спортивные и массовые авто, из-за чего обычные автолюбители практически утратили интерес к гонкам.

Кроме того, такие события как крах экономики “мыльного пузыря” и глобальный финансовый кризис 2007–2008 годов привели к неоднократным попыткам ухода представителей автопрома из гоночного спорта. И, несмотря на их столь же регулярные возвращения, традиция передачи спортивных технологий в массовое производство прервалась, а значит исчезла и причина участия в автоспорте производителей автомобилей.

Президент на гоночной трассе

Тоёда Акио, который в то время еще не был президентом, и Нарусэ Хироси, главный пилот-испытатель, считавшийся лучшим из лучших в команде Toyota, не захотели мириться с такой ситуацией. Нарусэ учил Тоёду вождению. Они исповедовали общую идею «упрочить связь человека и автомобиля посредством автоспорта, чтобы делать самые лучшие автомобили». Это означало возвращение к философии основателя компании Тоёды Киитиро.

Нарусэ однажды сказал Тоёде: «Люди, которые ни разу не садились за руль, вечно рассказывают о машинах разную ерунду. Они должны хотя бы научиться водить, прежде чем что-то говорить». Это побудило Тоёду пройти обучение вождению, после чего он сам сел за руль и участвовал в гонках под псевдонимом «Моризё».



Акио Тоёда (слева) разговаривает со своими товарищами по команде во время 24-часовой гонки на выносливость в Нюрбургринге. Под псевдонимом Моризё он участвует в соревнованиях за рулем гоночного болида. Германия, 22 мая 2009 г. (© Kyōdō)

В 2007 году они запустили бренд Gazoo Racing и решили принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга». Участвуя в 24-часовых гонках на одной из самых сложных трасс в мире, они обучали людей и испытывали автомобили, накапливая знания и ноу-хау для создания еще более качественных автомобилей для массового рынка. Профессиональные пилоты, участвующие в этих соревнованиях, являются ведущими водителями Toyota. Это экстремальная форма использования человеческих ресурсов, с помощью которой компания получает возможность увидеть свои автомобили во всей полноте.

Изначально Gazoo Racing не считался официальным проектом Toyota; к нему относились скорее как к клубу. В первой гонке Нюрбургринга приняли участие два подержанных автомобиля Altezza. Большинство механиков были обычными сотрудниками Toyota, и первая 24-часовая гонка стала для них шоком. Участники команды говорили, что «то, что гонка вообще завершилась, было настоящим чудом».

В 2009 году Тоёда стал президентом компании, однако ему не разрешили использовать название Toyota для гоночной команды. Но по мере того, как деятельность команды находила понимание в компании, масштаб их взаимодействия из года в год расширялся. В 2015 году, через восемь лет после первых соревнований, команда Toyota Gazoo Racing наконец получила официальный статус. С 2017 года GR Company представляет Toyota в области автоспорта.

Хотя GR Company остается самой маленькой фирмой в группе Toyota, компания занимается полноценным производством авто; в то же время, ее «гоночный цех» участвует в чемпионате мира по ралли и чемпионате мира по гонкам на выносливость “24 часа Нюрбургринга” в качестве “заводской команды”. Участие в соревнованиях по автоспорту позиционируется как площадка для испытания разработок, а не как инструмент пиара. Компания располагает полностью укомплектованными командами инженеров и механиков в каждой категории гонок. В системе, созданной Toyota, приобретенные в процессе состязаний ноу-хау, знания и человеческие ресурсы в дальнейшем используются при разработке серийных автомобилей.

На пути к углеродной нейтральности

С тех пор как GR стала независимой, она участвует в программе углеродной нейтральности в сотрудничестве с созданной президентом Тоёдой частной командой «Rookie Racing». В Toyota заявляют, что делают все возможное для достижения углеродной нейтральности, однако подчеркивают, что существует множество решений для силовых агрегатов, а значит не стоит сужать свои возможности, ведь единственно верного ответа не существует.

Когда на повестке дня возник вопрос о мобильности будущих поколений, газеты и экономические СМИ поддержали переход Европы на аккумуляторные электромобили, заклеймив методы Toyota как «половинчатые» и «устаревшие».



Президент Тоёда Акио рассказывает о стратегии компании в области электромобилей. Токио, 14 декабря 2021 г. (© Jiji)

Toyota решила ответить критикам на гоночном треке. Вооружившись слоганом «Выбирайте углеродную нейтральность» Toyota приняла участие в гонках серии Super Taikyū в Японии. Гоночная Corolla компании была оснащена водородным двигателем. К началу этапа гонок 2021 года Toyota была единственным участником с автомобилем подобного типа, а в 2022 году объявила о планируемом объединении с Subaru для разработки углеродно-нейтрального топлива. Инициативу поддержали и другие представители автопрома: Mazda, Nissan, Honda и прочие производители в настоящее время также принимают участие в гонках, чтобы помочь разработке углеродно-нейтральных видов топлива.

Ветер перемен

«Лучший автомобиль», о котором не устает говорить президент Тоёда, – это плод вдохновения творца, который «видит, что это хорошо». Стремясь воплотить свои идеи и чувства с помощью автомобиля, он в первую очередь думает о тех, кто сядет за его руль. В последнее время всё чаще звучат такие дежурные фразы как «нужно начинать с автоспорта». Творец хочет, чтобы люди из мира автогонок использовали в своей повседневной работе такие очевидные элементы как «ось скорости времени», «оперативные решения» и «непосредственная связь с результатами».



Автомобиль «GR Yaris RZ «High Performance MorizōSelection» был анонсирован в июне 2021 года. Это специальный автомобиль, доступ к которому осуществляется посредством подписки Toyota “KINTO” (предоставлено Toyota)

Что же стоит за стремительными действиями президента Тоёды?

«Всё потому, что я люблю гоночный спорт», - говорит он. «Иначе я бы не посвятил этому столько своего времени. Став президентом, я сказал себе: «Я хочу быть лидером на рабочих местах». Это традиция в семье Тоёда - приезжать на производственную площадку и разговаривать об автомобилях. Но что это за площадка? Это место, где живут технологии, где уже имеются факты, несмотря на временное отсутствие выводов. Прогресс в автопроме возможен лишь тогда, когда высшее руководство будет искренне и с воодушевлением исповедовать такой подход».

Его ответ, как и его страсть, поражают своей ясностью.



Фотография предоставлена Toyota HP (© Jiji) Тоёда Акио Родился в 1956 г. Окончил Университет Кэйо. Получил степень MBA в Babson College в Массачусетсе. Присоединился к Toyota Motor Corporation в 1984 году. После работы на различных должностях, в том числе в должности генерального директора штаб-квартиры в Азии, генерального директора и исполнительного вице-президента штаб-квартиры в Китае, в июне 2009 года занял должность президента и генерального директора компании. Является старшим сыном почетного председателя совета директоров Тоёды Сёитиро и внуком основателя компании Тоёды Киитиро. Был членом хоккейной команды своего университета, где его выбрали представлять Японию в составе сборной (фотография предоставлена Toyota Motor/Jiji)

Фотография к заголовку: Автомобиль GR Yaris принимает активное участие в сложнейших ралли-гонках – WRC. Toyota производит чемпионские авто уже три года подряд, начиная с 2019 года. Предоставлено Toyota Motor)

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