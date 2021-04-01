В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
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ТОКИО (Рейтер). Представители производителя бренда роскошных автомобилей Lexus, принадлежащего Toyota Motor Corp, 30 марта объявили, что планируют представить к 2025 году 20 новых или улучшенных моделей, из которых более десяти будут электрическими.
В заявлении компании говорится, что будут представлены электрифицированные модели, такие как аккумуляторные электромобили (BEV), подключаемые гибриды и гибридные электромобили.
Lexus также представил концептуальный автомобиль BEV, «LF-Z Electrified», который будет иметь такие функции, как управление движущей силой всех четырёх колёс по новой технологии.
Две новые модели будут запущены в этом году, заявил президент Lexus International Сато Кодзи на онлайн-пресс-конференции 30 марта.
Он также сказал, что Lexus откроет в марте 2024 года бизнес-центр и технический центр в техническом центре Toyota Shimoyama в префектуре Айти в Японии.
В прошлом году Toyota представила полностью аккумуляторный электрический автомобиль Lexus. Автопроизводители во всем мире переходят на автомобили с батарейным питанием в условиях ужесточения правил выбросов и растущей конкуренции за разработку автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
(Репортаж Ямамицу Эйми; редактирование Кирстен Донован, перевод Nippon.com)
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