Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей

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Токио, 17 января (Jiji Press). Япония отстаёт от других стран в распространении электромобилей, несмотря на поставленную правительством цель по отказу от автомобилей, работающих только на бензине.

Электромобили считаются труднодоступными для японских потребителей по ряду причин – из-за отсутствия зарядных станций, дороговизны и некоторых функциональных проблем. Однако переход на электромобили необходим Японии для достижения цели по декарбонизации, и отечественные автопроизводители выпускают новые безбензиновые модели, чтобы стимулировать спрос.

В прошлом году правительство разработало план по прекращению продажи новых автомобилей, работающих только на бензине, к середине 2030-х годов, то есть из новых автомобилей будут допущены к продаже только электромобили и машины на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов, а также гибридными моделями, работающими на бензине и электричестве.

В ответ на призыв правительства компания Nissan Motor этим летом выпустит на рынок новый электромобиль Ariya. Компания Honda Motor выпустила свой первый серийный электромобиль Honda e в прошлом году, а Toyota Motor полностью обновила свой автомобиль на топливных элементах Mirai в конце прошлого года, впервые за шесть лет.

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