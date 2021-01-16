В Японии в 2020 году продажи новых автомобилей упали на 11,5%: сказались повышение налога на потребление и эпидемия

На последствия повышения налога на потребление до 10% в октябре 2019 года наложилось влияние эпидемии – количество приходивших в магазины покупателей упало из-за самоизоляции, а презентации некоторых новых моделей автопроизводители проводили онлайн, хотя обычно это масштабные многолюдные мероприятия.

По сообщениям Японской ассоциации продаж автомобилей и Национальной ассоциации малолитражных автомобилей, всего в Японии в 2020 году было продано 4 598 615 новых машин, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году. Спад превысил 10% впервые после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Количество продаж новых обычных автомобилей снизилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом до 2 885 527 единиц, малолитражных (с объёмом двигателя до 660 куб. см) – на 10,1% до 1 718 088 единиц. Доля малолитражных автомобилей в общем объёме продаж новых автомобилей составила 37,36%.

При сравнении с продажами предыдущего года по месяцам мы увидим, что после повышения налога на потребление спад наблюдался в течение 12 месяцев подряд с октября 2019 года. С февраля 2020 года количество посетителей магазинов по продаже автомобилей сократилось из-за опасений инфекции, особенно снизившись в период объявления чрезвычайного положения в апреле – на 28,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, и в мае – на 44,9%.

В октябре оно увеличилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом из-за ослабления стресса повышения потребительского налога в предыдущем году, в ноябре и декабре он также выросло по сравнению с предыдущим годом. Однако новый коронавирус снова распространяется, и перспективы остаются неопределёнными.

Фотография к заголовку: Nissan Motor объявил онлайн о выпуске новой модели Kix (Jiji Press, июнь 2020 г.)

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