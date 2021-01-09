За 2020 год зафиксировано рекордно низкое количество смертей в ДТП: повлиял ли коронавирус?

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2020 году достигло рекордно низкого уровня, хотя цель правительства снизить этот показатель до уровня ниже 2500 не была реализована. Большинство погибших составляют люди в возрасте 65 лет и старше, поэтому важно принимать меры по предотвращению ДТП с участием пожилых людей.

В результате дорожно-транспортных происшествий в 2020 году погибло 2839 человек, что на 376 меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий показатель с 1948 года, когда начали собирать такие статистические данные, и рекорд обновляется четвёртый год подряд. Впервые этот показатель ниже 3000, число погибших на 100 000 населения составило 2,25, это менее одной седьмой от самого высокого показателя, зарегистрированного в 1970 году, 16,33 человека. Всего по предварительным оценкам произошло 309 000 ДТП, что почти на 20% меньше, чем в предыдущем году.

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий резко возросло в 1950-е и 1960-е годы с распространением автомобилей. В 1970 году, когда появилось выражение «дорожная война», была зафиксирована самая высокая численность погибших в 16 765 человек. В 1985 году ввели обязательное использование ремней безопасности на передних сиденьях на автомагистралях и скоростных автотрассах, на дорогах общего пользования – в 1992 году, с середины 1990-х годов быстро увеличилось распространение подушек безопасности и других средств. Число погибших постепенно сокращается благодаря усовершенствованию оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, в последние годы развивались технологии предотвращения аварий, такие как автоматические тормоза для предотвращения столкновений и сигнализация выезда за пределы полосы движения, свою роль играет, вероятно, и повышение осведомленности о безопасности, а также установка видеорегистраторов движения. Похоже, положительно сказывается и снижение объёма трафика в 2020 году из-за самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Число погибших среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше снизилось на 186 по сравнению с предыдущим годом до 1596, но их доля в общем числе смертей остается высокой, достигая 56,2%. Для дальнейшего снижения количества ДТП со смертельным исходом необходимы меры по предотвращению ДТП с участием пожилых людей.

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