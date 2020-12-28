Расходы на содержание автомобилей в Японии достигли рекордно низких показателей

В 2020 году у владельцев автомобилей снизились и годовой пробег, и затраты на их содержание – возможно, из-за снижения мобильности людей в связи с распространением нового коронавируса.

Страховая компания «Сони сомпо» провела опрос среди автомобилистов об использовании ими своих транспортных средств. У 33,1% годовой пробег составил от 3000 до 5000 км, у 19,1% – от 5000 до 7000 км, а средний показатель составил 6017 км. Мужчины в среднем проехали 6293 км, женщины – 5741 км, на 552 километра меньше. В 2014 году годовой пробег составлял 7200 километров, но за шесть лет он сократился почти на 1200 километров.

Ежемесячная стоимость затрат на автомобиль понизилась на 1500 йен по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 12 400 йен, и достигла самого низкого значения с момента начала исследования. Предполагают, что это связано со снижением количества выездов из-за эпидемии коронавируса, в результате чего уменьшились расходы на бензин и платные парковки.

На вопрос о самых обременительных затратах на автомобиль, чаще всего называли налог на автотранспорт (67,9%), за ним следовали расходы на техосмотр (64,6%), страховые взносы (51,6%) и расходы на топливо (50,9%). Обременительность платы за парковку на 25,6 пункта различалась в городской (45,1%) и сельской местности (18,6%).

Отчасти из-за снижения цен на бензин процент людей, которые называют обременительными расходы на топливо снижается второй год подряд.

Опрос Sony Insurance проводился в Интернете среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 59 лет, которые владеют собственными автомобилями и водят их не реже одного раза в месяц. Релевантные ответы получены от 1000 человек.

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