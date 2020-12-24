Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
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Токио, 23 декабря (Jiji Press) - К середине 2030-х годов японское правительство планирует ввести полный запрет на продажу новых автомобилей категории кэй (автомобили с объёмом двигателя до 660 куб. см и мощностью до 64 л. с., а также с кузовом не более установленных габаритов – прим. перев.), работающих только на бензине, сообщили в среду информированные источники.
В новом правительственном плане действий по сокращению выбросов парниковых газов, который будет опубликован на этой неделе, предусматривается, что в середине 2030-х годов и позже на рынке новых легковых автомобилей останутся только электрифицированные модели, то есть гибридные, полностью электрические автомобили и автомобили на топливных элементах.
План запрета продаж автомобилей категории кэй с исключительно бензиновым двигателем с рабочим объемом до 660 см3 серьезно повлияет на сельские районы, где население полностью зависит от автомобилей.
В 2019 году продажи автомобилей категории кэй в Японии составили 1,47 миллионов единиц, что составляет около 34% от общего объема продаж новых автомобилей на внутреннем рынке.
Автомобили категории кэй дешевле, чем автомобили стандартных размеров, и пользуются популярностью у широкого круга потребителей.
[Авторские права The Jiji Press, Ltd.]
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