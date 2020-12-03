В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями
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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность запрета продаж новых бензиновых автомобилей с середины 2030-х годов, как сообщили информированные источники.
По их словам, правительство стремится ускорить снижение выбросов углекислого газа автомобилями, стремясь реализовать поставленную премьер-министром Сугой Ёсихидэ цель по снижению выбросов парниковых газов в стране до нуля к 2050 году.
Правительство планирует активнее продвигать электромобили, помимо гибридных автомобилей, уже широко освоенных японскими автопроизводителями.
Источники сообщили, что в ближайшее время министерство экономики, торговли и промышленности проведёт встречу с экспертами и представителями автопроизводителей для обсуждения политики сокращения использования бензиновых автомобилей и других вопросов, связанных с отраслью, добавив, что правительство рассмотрит возможность включения новых целей в план действий по снижению выбросов углекислого газа, который оно собирается составить к концу этого года.
Япония разработала цель по увеличению доли экологически чистых автомобилей, таких как гибридные автомобили и электромобили, до 50-70 процентов к 2030 году, однако по этим целям она отстаёт от других стран – в Великобритании, например, планируют запретить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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