В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность запрета продаж новых бензиновых автомобилей с середины 2030-х годов, как сообщили информированные источники.

По их словам, правительство стремится ускорить снижение выбросов углекислого газа автомобилями, стремясь реализовать поставленную премьер-министром Сугой Ёсихидэ цель по снижению выбросов парниковых газов в стране до нуля к 2050 году.

Правительство планирует активнее продвигать электромобили, помимо гибридных автомобилей, уже широко освоенных японскими автопроизводителями.

Источники сообщили, что в ближайшее время министерство экономики, торговли и промышленности проведёт встречу с экспертами и представителями автопроизводителей для обсуждения политики сокращения использования бензиновых автомобилей и других вопросов, связанных с отраслью, добавив, что правительство рассмотрит возможность включения новых целей в план действий по снижению выбросов углекислого газа, который оно собирается составить к концу этого года.

Япония разработала цель по увеличению доли экологически чистых автомобилей, таких как гибридные автомобили и электромобили, до 50-70 процентов к 2030 году, однако по этим целям она отстаёт от других стран – в Великобритании, например, планируют запретить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.

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