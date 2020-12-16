Япония увеличит размер субсидии на покупку электромобилей

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Токио (Jiji Press) - 15 декабря Министерство окружающей среды Японии приняло решение временно увеличить размер субсидии на покупку электромобилей.

Максимальная сумма будет удвоена до 800 000 йен за автомобиль при условии, что вся электроэнергия в доме или офисе покупателя будет получена из возобновляемых источников энергии.

Проектом третьего дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, утвержденным Кабинетом министров в тот же день, на соответствующие расходы выделено в общей сложности 8 миллиардов йен.

Право на получение субсидии будут иметь частные лица, небольшие компании и муниципалитеты, желающие приобрести электромобили.

Субсидия для подключаемых к электросети гибридных автомобилей также будет увеличена с 200000 йен до 400000 йен на автомобиль на тех же условиях, а субсидия для транспортных средств на топливных элементах будет увеличена на несколько сотен тысяч йен по сравнению с текущей суммой до 2,25 миллиона йен за ТС.

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