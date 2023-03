Фотограф Ирвин Вонг и его фотоальбом о японской субкультуре

Ирвин Вонг Irwin WONG

Фотограф, директор. Живёт в Токио. Выходец из Мельбурна (Австралия). После приезда в Японию в 2005 году работал фотографом для глобальных изданий и корпоративных клиентов, специализировался на портретах и коммерческих фотографиях. Автор фотоальбомов Handmade in Japan («Изделия ручной работы в Японии», 2019) и The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan ( «Фанаты: отаку, группировки и субкультура Японии», 2022). Интернет-сайт: www.irwinwong.com. (фотограф © Ирвин Вонг)