Фотограф Ирвин Вонг и его фотоальбом о японской субкультуре

Новый фотоальбом The Obsessed Ирвина Вонга посвящён отаку японской субкультуры и силе их всепоглощающих увлечений.

Фотограф, директор. Живёт в Токио. Выходец из Мельбурна (Австралия). После приезда в Японию в 2005 году работал фотографом для глобальных изданий и корпоративных клиентов, специализировался на портретах и коммерческих фотографиях. Автор фотоальбомов Handmade in Japan («Изделия ручной работы в Японии», 2019) и The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan ( «Фанаты: отаку, группировки и субкультура Японии», 2022). Интернет-сайт: www.irwinwong.com . (фотограф © Ирвин Вонг)

Глобальное увлечение Японией

Стриминг и онлайн-покупки так прочно вошли в нашу жизнь, что многие уже не помнят тех времён, когда доступ к японской культуре был ограничен. В начале 90-х нам приходилось идти в магазин, чтобы посмотреть аниме, и искать азиатский супермаркет, чтобы раздобыть ингредиенты для суси.

Сейчас почти всё можно скачать или заказать в Интернете, поэтому вещи, считавшиеся когда-то диковинными и экзотическими, стали частью жизни. Приправа мирин и паста мисо представлены на полках обычных супермаркетов. Слова каваий и отаку стали частью лексикона массовой культуры. А не так давно почтенное издание «Лондон Таймс» использовало при описании английских политиков выражение «косплеят Маргарет Тэтчер».

Однако калейдоскоп субкультур в Японии остаётся головокружительным и странным. Это чётко отражено в новом фотоальбоме Ирвина Вонга The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan («Фанаты: отаку, группировки и субкультура Японии»)

Среди 42 тем и персонажей фотоальбома – люди с одноглазыми масками танганмэн, клуб любителей моделей, потративший семь лет на изготовление реплики немецкого бронеавтомобиля в натуральную величину, и «дед в матроске» Кобаяси Хидэаки.



Тангаммэн – люди с одноглазыми масками, позируют в магазине комбини (© Irwin Wong, Gestalten)

Фотоальбом Вонга – плод его исследований и фотосессий по всей Японии на протяжении нескольких лет. Автором большинства фото и статей является сам Вонг. В предисловии он пишет, что у всех героев фотоальбома есть общая черта – они «доводят своё хобби до точки, лежащей за пределами здравого смысла и рациональности».



«Дед в матроске» Кобаяси Хидэаки (© Ирвин Вонг, Gestalten)

Размышления о термине отаку

В Японии героев фотоальбома Вонга обычно называют отаку, и издательство предложило использовать это слово в названии книги. Однако Вонг отнёсся к этому отрицательно.

Слово «отаку» несёт разную смысловую нагрузку в японском и английском языках. За пределами Японии отаку называют людей, увлекающихся японскими аниме, манга, японскими снеками и другими элементами экспортируемой массовой культуры. Однако в самой Японии смысл слова «отаку» многогранен.

С одной стороны, отаку может обозначать опасное антисоциальное увлечение. «Я знаю, что многие из моих персонажей не согласились бы фигурировать в книге под названием «Отаку», – отмечает Вонг. С другой стороны, отаку используется и в положительном смысле для описания человека, увлечённого или хорошо разбирающегося в чём-то. Поэтому в Японии есть отаку элитной аудиотехники, кофейные отаку, отаку косплея и отаку пластиковых моделей.



Ториэна – лидер музыки чиптюн, создающей произведения удивительной сложности и глубины с помощью аудиочипов игровых приставок ранних поколений (© Ирвин Вонг, Gestalten)

В фотоальбоме Вонг стремился сфокусироваться на отаку – специалистах своего дела. В процессе подготовки он создавал списки тем, над которыми будет работать.

«Я хотел показать разнообразие представленных в Японии субкультур, показать, насколько они многообразны и интересны», – отмечает Вонг. Также он хотел выявить «глубину самоотдачи» людей, увлекающихся субкультурой.

Соцсети и Интернет оказались оптимальным способом для поиска и завязывания контактов с любителями субкультуры. В процессе общения многие легко соглашались принять участие в проекте Вонга.

«Многое из того, что делают представители субкультуры, рассчитано на привлечение внимания. Они очень открыты по отношению к приходящим к ним людям», – говорит Вонг.

Вонг опасался, что бывшие члены босодзоку – группировок байкеров, ассоциирующихся с несовершеннолетними преступниками и криминалом, будут избегать публичности. Однако пара, чьё фото использовано на обложке фотоальбома, опровергла его опасения.

«Я просто подошёл к ним и сказал: Привет, я делаю книгу. Вы очень интересно выглядите. Можно вас сфотографировать? И они ответили «Конечно, давай», – вспоминает Вонг.

Однако, по словам Вонга, некоторые персонажи были «очень обеспокоены тем, как будут использованы их фото и как они будут изображены». Вонг старался убедить их, что книга будет посвящена мотивам увлечения субкультурой, а не странностям персонажей.

Другие герои книги – легендарные танцоры рокабилли из Харадзюку, выражали беспокойство по другой причине. Они боялись, что «присутствие в книге с множеством других людей может не показаться крутым», – смеётся Вонг.

Общая черта японских ремесленников и фанатов субкультуры

Гики, фанаты и страстные поклонники существуют в любой культуре. Почему некоторые японцы заходят в своём увлечении так далеко?

Вонг отмечает, что многие люди, которых он фотографировал или брал интервью, «находились на задворках японского общества». Их увлечение, по его словам, «спасало их, давало им цель и значение».

Любители субкультуры создавали новые сообщества даже на задворках японского общества.

«Каждый из них становится частью группы, – рассказывает Вонг. –Фанаты субкультуры находят свою группу, своё место среди единомышленников. Это одна из причин, по которой увлечение заходит так далеко. Они соревнуются друг с другом… и со временем уровень нелепости только прогрессирует».

Данное явление можно описать другим словом – «кодавари», или внимание к деталям. Это выявляет интересную связь с другой книгой Вонга, посвящённой японским мастерам – Handmade in Japan («Изделия ручной работы в Японии», 2019).

Вонг отмечает, что фанаты и мастера отличаются «удивительным вниманием к деталям и постоянным совершенствованием навыков». Он считает, что многие персонажи его книг по праву достойны звания «мастер». Например, группа механиков из Нагои, ремонтирующих и восстанавливающих старые американские автомобили.

«Нельзя подобрать лучшего слова, чем мастер, – объясняет Вонг. –Они не просто ремонтируют эти машины, они их совершенствуют.»

Мост Харадзюку и Инстаграм

В книге The Obsessed, помимо фоторабот и интервью Вонга, есть 4 эссе – об отаку (Патрик Гэлбрайт), о феномене каваий (Джошуа Поль Дэйл), об автомобильной культуре (Дино Дэлл Карбонар) и о моде Харадзюку (Филомена Кит).

Кит делает интересное наблюдение – ещё до введения ограничений во время пандемии COVID-19, глобальная быстрая мода начала выхолащивать уличную моду Харадзюку. Кит грустит о частичной утрате яркости красок и вибрации Токио. Например, исчезли девушки и юноши, зависавшие в районе моста Харадзюку.

Однако любители субкультуры, многие из которых живут вдали от японских мегаполисов, вряд ли обеспокоены такими изменениями. Интернет изменил жизнь как для создателей, так и для потребителей японской субкультуры.

«Сейчас уже не надо зависать в районе моста, где прохожие тыкают камерами тебе в лицо. Можно размещать свои фото в Инстаграме и обзавестись подписчиками. Откровенно говоря, это намного легче», - отмечает Вонг.

Фотография к заголовку: байкеры босодзоку на обложке фотоальбома Вонга The Obsessed.

Все фотографии предоставлены © Irwin Wong/Gestalten

The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan («Фанаты: отаку, группировки и субкультура Японии»)

Автор: Ирвин Вонг

Издательство Gestalten, 2022

ISBN: 978-3-96704-008-1

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