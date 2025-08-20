Японское виноделие на подъёме: международный интерес открывает глаза японским ценителям

Японское вино завоёвывает всё большую популярность в мире. Росту популярности напитка за рубежом способствуют такие мероприятия, как Салон японских вин, который состоялся в Бургундии в феврале этого года. В этой статье мы расскажем о нём и предоставим слово ведущим японским виноделам и зарубежным поклонникам их продукции.

Бургундский взгляд на японское вино

Дегустация Салон японских вин (Salon des Vins Japonais), проходила в старинной церкви в центре Бона, ключевого города знаменитого французского винодельческого региона Бургундия. Это была вторая встреча с момента первого знакомства в 2023 году. По словам председателя организационного комитета Ивасаки Гэнки, в этом году в выставке приняли участие 50 виноделен, представители 14 из них приехали во Францию и присутствовали на мероприятии.

Число посетителей составило около 600 человек, среди которых были местные виноторговцы, виноделы, представители ресторанной индустрии и коллекционеры вин. Кроме того, можно было увидеть много японцев, живущих во Франции. Число тех, кто впервые посетил Салон, составило 450 человек, что свидетельствует об огромном росте популярности японского вина во Франции.



Бон. Слева на заднем фоне можно различить очертания часовни Оратуар, где проходил Салон (© Укита Ясуюки)



Отель-Дьё в Боне, который когда-то был бесплатной больницей для бедных, теперь является популярной достопримечательностью города. Раньше эта благотворительная организация производила и продавала вино для финансирования своей деятельности, и её тесные связи с винодельческой промышленностью сохраняются до сих пор (© Укита Ясуюки)

Мероприятия освещали средства массовой информации – от французских телевизионных станций до парижского бюро NHK. Салон посетили некоторые известнейшие виноделы Бургундии, среди которых был и мастер натурального виноделия Филипп Пакале, в течение последнего десятилетия интересующийся японским вином.

Бертран Дюга в настоящее время возглавляет Domaine Claude Dugat, винодельню, история которой началась в Жевре-Шамбертен ещё в XVII веке. Он особо отметил: «Было очень интересно узнать, что в каждом регионе Японии производят пино нуар в своём собственном стиле. Мы здесь несколько ограничены традициями Бургундии, поэтому, когда я узнал, насколько японские виноделы вольны делать вино по-своему, я почувствовал настоящую зависть».

Были некоторые опасения по поводу того, как примут японское вино в Бургундии, одном из величайших винодельческих регионов мира, но реакция на дегустации была отличной. Посетителей, казалось, привлекало, что японские виноделы создают уникальные, чистые и деликатные японские вина, используя те же сорта винограда, что и в Бургундии. Также вызвали интерес вина, изготовленные из японских вариантов сортов, таких как мускат Бейли А, и сортов, которые используют для производства вина только японские виноделы, таких как Делавэр. Местный коллекционер поделился: «У Блэк Куин, вино из которого я сейчас пью, есть характер, с которым я никогда раньше не сталкивался. Я бы с удовольствием купил вино из него, чтобы пополнить свою домашнюю коллекцию». Блэк Куин – это ещё один сорт, похожий на мускат Бейли А, который был выведен в Японии. Из его тёмных, глубокого цвета ягод получается вино с лёгким ароматом специй.



В организации мероприятия участвовало японское землячество Бургундии. На дегустации было представлено 600 бутылок японского вина 139 марок (© Укита Ясуюки)

Воплощение терруара Японии

Наибольший интерес посетителей вызвала винодельня Domaine Takahiko Soga, о которой мы уже рассказывали в предыдущей статье. Её вина «Нана-цу-мори пино нуар» и «Нана-цу-мори блан де нуар» приобретают известность во Франции.

Кроме того, популярностью пользовались вина производителей Nagomi Vineyards из префектуры Нагано, Fermier из Ниигаты и Kitani Wine из Нары.

Икэ Тосихиро из Nagomi Vineyards говорит: «По сравнению с прошлым разом, отношение посетителей к японскому вину, похоже изменилось – от простого любопытства до искреннего интереса». Кроме того, было много конкретных вопросов о покупке вина. Вино, которое производит Икэ, после предыдущего Салона попало в винную карту отмеченного звездой Мишлен ресторана «Тякайсэки Акиоки» в Париже.

Хонда Такаси из винодельни Fermier комментирует: «Участие в этом мероприятии позволяет нам предложить наши вина на дегустацию профессионалам, в том числе производителям из Бургундии, и узнать их мнение. Я думаю, что прислушиваясь к их отзывам, мы сможем и дальше совершенствоваться. И если появятся предложения о сотрудничестве, мы будем рассматривать их открыто и конструктивно. Если удастся заключить сделки, это тоже поможет с брендингом».

Для Китани Кадзуто из Kitani Wines это тоже уже второй Салон и он высоко оценивает опыт участия в нём: «Основываясь на отзывах французов, которые мы получили на прошлогоднем мероприятии, мы решили повысить кислотность наших вин и для этого внесли некоторые изменения, например, разделили период сбора урожая на более мелкие отрезки».



Посетители у стенда Domaine Takahiko (© Укита Ясуюки)



Слева – журналист, пишущий о вине, специализирующийся на освещении японских вин. Справа – Этьен де Монтиль, бургундский винодел, производящий вино и на Хоккайдо, которое тоже было представлено на этом мероприятии (© Укита Ясуюки)

Янасэ Мицуру, шеф-повар и владелец парижского мясного и винного ресторана «Вертус», поделился своими впечатлениями о дегустации. «Многие вина имеют характерный для Японии вкус и мне показалось, что они отчётливо выражают японский терруар. Я очень хочу подавать их в своём парижском ресторане. Многим парижанам нравится Япония, и я думаю, что японские вина не оставят их равнодушными». Янасэ быстро заключил сделку и теперь в его ресторане появятся вина Nagomi Vineyards.

Ока Нориюки, глава голландского винного магазина Gubi Gubi, специализирующегося на японских винах, также принял участие в Салоне. Его стенд был единственным, где продавалось вино, и запасы быстро закончились. Уникальная бизнес-модель Gubi Gubi, несомненно, сыграет важную роль в повышении узнаваемости и популярности японского вина в будущем.

Вдохновение и поддержка виноделов

После дегустации многие производители, посетившие Салон, отправились на экскурсию по восьми важным винодельням Бургундии, включая Domaine Leflaive, Domaine Dujac и Maison Philippe Pacalet. Спонсор Ивасаки объясняет: «Возможность посетить местные винодельни – ещё одна цель проведения Салона, наряду с популяризацией японского вина и его оценкой французскими профессионалами». После мероприятия участники в социальных сетях единодушно отмечали, что получили заряд мотивации и поддержки.



Слева направо: Икэ Тосихиро из Nagomi Vineyards, Ока Нориюки из Gubi Gubi и спонсор и винодел Ивасаки Гэнки (© Укита Ясуюки)

Ивасаки провёл в Бургундии семь лет, изучая виноделие и создавая свою сеть контактов, что непосредственно помогло спланировать и провести Салон. Сейчас он вернулся в Японию и готовится начать производство вина в своей родной префектуре Тотиги. Вполне вероятно, что внезапный взлёт популярности японского вина во многом обусловлен образом жизни и бизнес-моделями таких молодых людей, как Ивасаки, чьи устремления так непринуждённо пересекают национальные границы. Ивасаки говорит, что его мечта – проводить подобные мероприятия в крупных городах мира, таких как Барселона.

Репутация японского вина за рубежом растёт и крепнет быстрее, чем на родине. Точно так же, как иностранные гости привлекают внимание к малоизвестным японским туристическим местам, так мы осознаем истинную ценность японского вина благодаря информации из-за рубежа. В такие времена мы живём.

Фотография к заголовку: Местные рестораторы сосредоточенно дегустируют японское вино (© Укита Ясуюки)