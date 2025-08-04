Окуда Хироко, стоявшая за революцией в мире регги, смотрит в будущее: создательница риддима Sleng Teng уходит на пенсию из Casio

Доступность дешёвых клавишных инструментов Casio способствовала расцвету музыки регги в 1980-х годах. В 2022 году Окуда Хироко, создавшая эту клавиатуру, впервые подробно рассказала о своём увлечении регги, что вызвало большой резонанс как в Японии, так и за рубежом. Мы снова поговорили с ней о её дальнейших планах.

Первая женщина-разработчик Casio, получившая диплом музыкального колледжа

Студентка музыкального колледжа, обожающая регги настолько, что написала на тему регги дипломную работу, поступила работать в токийскую фирму Casio Computer Co., Ltd. в качестве разработчика, и первая же электронная клавиатура, над которой она работала, послужила толчком для цифровой революции на Ямайке, родине регги. Это может показаться невероятным – как будто любовное послание, запечатанное в бутылке и пущенное по волнам, попало в руки именно того человека в далёкой стране, которому адресовано. Об этом эпизоде своей жизни Окуда Хироко впервые рассказала Nippon.com в начале 2022 года.

20 июля она уволилась из Casio, проработав там около 45 лет. В 1980 году копания Casio, производитель калькуляторов и цифровых часов, вышла на рынок электронных музыкальных инструментов, и именно тогда Окуда присоединилась к компании, став первой женщиной-разработчиком и первой выпускницей музыкального колледжа в этой компании. После завершения обучения она сразу же включилась в разработку и занялась созданием предустановленных звуков для электронной клавиатуры Casiotone MT-40.



Casiotone MT-40

Предустановленный ритм становится «монстром регги»

В 1985 году Уэйн Смит с Ямайки приобрёл MT-40 и выпустил песню Under Mi Sleng Teng, которая основана на риддиме этого инструмента. Ритм композиции был таким же, каким его написала Окуда.

В музыке регги ритмическую основу ударных и баса называют «риддим», и при создании песен другие исполнители часто используют популярные риддимы. Ритм, который придумала Окуда, получил название Sleng Teng – по названию песни, в которой он послужил основой, и после этого один за другим стали появляться хиты, основанные на этом ритме, что положило начало «цифровой революции» в мире регги, где раньше нормой были живые выступления групп. С использованием этого риддима были выпущены более 450 песен, и этот ритм стал известен как «монстр-риддим».

Среди любителей музыки по всему миру ходили слухи, что риддим Sleng Teng происходит от предустановленного ритма MT-40, и что его написала женщина, но Окуда была слишком занята работой, и ни разу не давала интервью. Только недавно, когда она начала думать об уходе на пенсию, она решила дать интервью nippon.com, и его публикация на нескольких языках вызвала ажиотаж за рубежом.

Неожиданная известность

–– Что изменилось после публикации статьи?

–– Наблюдая за развитием темы в социальных сетях, я с удивлением увидела её в топе тем Yahoo!. После этого мне стали поступать предложения об интервью от радиостанций и других источников, но самым большим сюрпризом стало то, что она появилась на первой полосе вечернего выпуска общенациональной газеты. Я знала, что моё интервью скоро напечатают, поэтому пошла в магазин, чтобы купить экземпляр, и удивилась, увидев его на первой полосе. Я тут же купила газету, чтобы отправить родителям.

–– Какую реакцию интервью вызвало за рубежом?

–– После публикации статьи на английском языке обо мне писали международные СМИ, такие как BBC и Associated Press, а также я выступила на ямайском телевидении. После публикации очередной статьи я получала множество электронных писем и запросов, и меня поражали масштабы отклика.

–– Из-за пандемии коронавируса вы, вероятно, не слишком ощутили свою известность?

–– Статья стала обсуждаемой темой, и в июне того же года меня пригласили выступить на стенде Casio на выставке NAMM Show (ежегодная выставка-продажа музыкальных инструментов в Анахайме, США).

Туда зашли местные репортёры для съёмок, и я вышла из павильона со своим MT-40, чтобы позировать для фотографии. Потом меня окружили люди, которые говорили: «Я вас знаю!» и «Это действительно крутой инструмент!», и фотографировали. Поднялась большая суматоха. Наверное, дело в том, что там собралось много людей, связанных с музыкальной индустрией, и мне впервые подумалось, что это, наверное, и есть известность.

–– Мы рады узнать, что наша статья вызвала такой отклик, поскольку наш веб-сайт призван транслировать информацию за рубеж.

–– Я сама, честно говоря, переживала, что если инструмент, которому больше 40 лет, привлекает столько внимания, то это помешает демонстрации новых продуктов, так что я быстро ушла внутрь (смеётся).

В последнее время на выставках и подобных мероприятиях ко мне обращаются представители конкурирующих отечественных производителей: «Госпожа Окуда, верно? Хочется пожать вам руку». Я и представить себе не могла, что в моей жизни как сотрудника компании настанет день, когда меня попросят пожать руку или дать автограф.



Окуда с сертификатом «Международной премии в области музыкальной журналистики 2022», которую я получил за свою статью о ней

Контент и истории как дополнение к продукции

–– Могли бы вы рассказать о своей работе в качестве разработчика в Casio?

–– Всё время в заботах (смеётся). Однако это редкая работа, дающая возможность продолжать развиваться в своей области знаний. Я была счастлива. Задача разработчика – создавать из ничего что-то стоящее. Было много такой работы, где требовалось сделать всё идеально, и если допустишь ошибку, это плохо отразится на продукте, и мне кажется, мне такая работа удавалась.

–– Создание чего-то с нуля похоже на сочинение музыки?

–– Именно. Особенно при работе с электронными инструментами, когда к цифровым технологиям можно добавить свои собственные чувства. Именно это делает их интересными, и, думаю, именно поэтому я так долго проработала разработчиком. Инженер без такого чувства бесполезен, если его область знаний невостребована.

–– Оказывает ли ИИ влияние на электронные инструменты?

–– Я уверена, что электронные инструменты станут просто клавиатурами, без кнопок и переключателей. В современных клавишных бывает 500-700 тембров, и есть звуки, которые вы никогда не услышите и не найдёте. Это уже выходит за пределы человеческой способности выбирать.

Но если вы покажете ИИ музыку, которую хотите воспроизвести, он может быстро настроить практически на идентичный ей тон. Однако вам всё равно нужно вводить информацию, сохранится и удовольствие от исполнения музыки, так что клавишные, на которых удобно играть, определённо останутся.

–– Вы говорите, что важно соответствовать чувствам людей?

–– Причина, по которой статьи обо мне так часто публиковали, заключается в том, что я создавала как оборудование, так и контент. Существует множество отличных электронных инструментов и множество выдающихся инженеров, но, думаю, лишь немногие предлагают высококачественный контент.

Жители Ямайки открыли для себя ритмы, которые я установила на MT-40, и создали множество замечательных песен. Устройство стоимостью всего 35 000 йен упростило процесс записи, и цифровизация мира регги стала ещё более всеобъемлющей. Думаю, именно благодаря таким историям люди так любят MT-40, и в этом причина моей известности.

–– Контент, порождающий интересные истории – мне кажется, в последнее время в японских продуктах его стало меньше.

–– Бывает, что развивать что-то сложно, поскольку уже вышло много такого, где реализуются самые разные возможности, но я тоже считаю, что в последнее время в японской продукции не хватает хорошего контента и историй. Конечно, в моём случае свою роль сыграло везение. Я благодарна народу Ямайки и была бы рада, если бы мне удалось хоть немного отблагодарить за мою любимую музыку регги.



В студии Nippon.com

Стремление продолжать вносить свой вклад в чудесную музыку

–– Было в вашей жизни как разработчика что-то, о чём вы сожалеете?

–– Я была так занята, что до сих пор не была на Ямайке (смеётся). Это отчасти шутка, но мне показалось, что по-своему интересно продолжать в том же духе и не ехать туда.

–– Чем вы планируете заниматься после выхода на пенсию?

–– Пока ничего конкретного я не решила. Однако у меня как разработчика много идей. Даже если будет сложно коммерциализировать что-либо в Casio, которая ориентируется на весь мир, возможно, что-то удастся реализовать небольшой командой. Я хотела бы найти партнёров, которые помогут мне воплотить мои идеи в реальность.

–– Что бы вы хотели напоследок сказать нашим читателям?

–– Музыка – поистине чудесная вещь. Благодаря увлечённым поклонникам по всему миру я получила бесценный опыт, и, думаю, именно благодаря силе музыки статья на nippon.com получила премию за международную журналистику. Музыка также может спасти в тяжёлые времена.

В отличие от акустических, электронные инструменты могут использовать и получать радость от исполнения люди, не слишком хорошо ими владеющие. Существуют также способы наслаждаться звуками, которые превращаются в картины. Например, я до последних пор занималась проектом «Музыкальный гобелен». Мне хотелось бы продолжать вносить вклад в музыку, используя свой опыт работы в Casio.

Фотографии редакции Nippon.com

Фотография к заголовку: Окуда Хироко пришла в офис nippon.com перед выходом на пенсию

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