Парк мелового периода: флешмобы тираннозавров захватывают Фукуи – «столицу динозавров» Японии

С приходом весны вдоль железной дороги Этидзэн появляются группы людей в ярких надувных костюмах тираннозавров, создавая атмосферу веселья и вызывая улыбки у любителей палеонтологии, направляющихся в Музей динозавров префектуры Фукуи.

Динозавры наступают

Каждую весну стаи тираннозавров наводняют небольшой уголок префектуры Фукуи, японской «столицы динозавров». Эти гости из мелового периода никого не преследуют – они развлекают пассажиров линии Кацуяма-Эйхэйдзи железной дороги Этидзэн, которая ведёт к Музею динозавров префектуры Фукуи. Каждое воскресенье этих ярких, слегка неуклюжих динозавров можно увидеть на станции Кацуяма и других остановках, где они дурачатся и поднимают настроение пассажирам. Тираннозавры стали частью приветственной программы для посетителей одного из крупнейших музеев динозавров в мире. Они продолжают свою весёлую службу до поздней осени, а затем снова «вымирают» до прихода весны.

Конечно, за каждой улыбающейся пастью динозавра скрывается человек. Эти «динозавры на полставки» собираются через соцсети под хэштегом #katteniechitetsu – сокращением японского выражения, которое можно примерно перевести как «вольные энтузиасты железной дороги Этидзэн». Одетые в костюмы тираннозавров, они развлекают пассажиров «Поезда динозавров», который один раз в день курсирует между станциями Фукуи и Кацуяма.



«Поезд динозавров» неспешно движется мимо цветущих вишнёвых деревьев (© Железная дорога Этидзэн)

Эти встречи возникают стихийно и проходят без какого-либо руководства – к ним может присоединиться любое число добровольцев в костюмах динозавров. Видео с флешмобами тираннозавров широко расходятся по соцсетям, привлекая внимание к этой инициативе и привлекая участников даже с Хоккайдо и Окинавы, в дополнение к гостям из США и Австралии.

Сообщество тираннозавров растёт

Активность тираннозавров началась благодаря Ватанабэ Хироси – владельцу кафе у станции Сиидзакай. Мужчина, которому сейчас немного за пятьдесят, впервые надел костюм динозавра в июне 2023 года просто ради шутки. Сначала он забирался на крышу офисного здания возле станции и подпрыгивал, махая проезжающему поезду. Однако пассажиры почти не замечали его. По словам Ватанабэ, причиной были расстояние и скорость поезда. «К тому же все были поглощены своими телефонами», – добавляет он.



Ватанабэ приветствует поезд с крыши здания (© Ватанабэ Хироси)

Эта железнодорожная линия, как и многие региональные маршруты Японии, переживала непростые времена. Её предшественница, компания Keifuku Electric Railroad, прекратила работу по распоряжению правительства после аварий в 2000 и 2001 годах. Власти префектуры совместно с муниципалитетами Фукуи, Кацуямы и других городов занялись восстановлением важного транспортного маршрута, и в сентябре 2002 года линия вновь открылась уже как Echizen Railway, железная дорога Этидзэн.

«Поезд динозавров» запустили в июле 2023 года, рассчитывая привлечь больше посетителей в знаменитый Музей динозавров префектуры Фукуи. Вагоны украшены изображениями динозавров, а внутренние интерьеры с помощью цифровых экспозиций создают эффект «оживших» древних ящеров.



Динозавры приветствуют пассажиров на станции Кацуяма рядом с музеем (© Ватанабэ Хироси)

Однако Ватанабэ не сдался после первой неудачи и решил изменить тактику. Спустившись с крыши, он встал прямо на платформе станции Сиидзакай и начал энергично махать руками поезду, проносившемуся в сторону станции Кацуяма. «Я видел удивление на лицах пассажиров, – вспоминает он. – Цель была достигнута».

Он выложил видео в соцсети, и вскоре к нему начали присоединяться друзья и знакомые в костюмах тираннозавров. По мере того как «стая» росла, участники перенесли свою активность на станцию Кацуяма и другие обслуживаемые станции линии. К 2025 году в некоторые дни до 32 добровольцев-динозавров встречали посетителей на платформах станций и вдоль маршрута.

Новый импульс: открытие линии синкансэн

Одна из соратниц Ватанабэ, Фусами Като, впервые впервые надела костюм тираннозавра, участвуя в забеге T-rex Race. Такие необычные соревнования стали популярны в Японии после первого мероприятия, прошедшего в Тоттори в 2022 году. Като, которая работает медсестрой, купила костюм в 2023 году, когда узнала о забеге неподалёку от своего родного города Эбэцу на Хоккайдо.

С Ватанабэ она познакомилась во время пандемии на интернет-форуме. «Мы нашли общий язык», – говорит она. Одна из первых его сторонниц, она всячески поддерживала его «динозавровые» начинания. Участие в первом забеге в костюме тираннозавра только усилило её энтузиазм, и именно её слова помогли убедить Ватанабэ перебраться с крыши на платформу вокзала. Через месяц Като отправилась в Фукуи, чтобы лично присоединиться к этой инициативе.

Фукуи славится крупнейшими и самыми богатыми местонахождениями окаменелостей динозавров в Японии, благодаря чему префектура заслужила репутацию «столицы динозавров» страны. Продление линии Хокурику синкансэн до Цуруги в 2024 году заметно увеличило поток туристов, и многие из них включают Музей динозавров префектуры Фукуи в программу поездки. Открывшийся в 2000 году, в 2023-м музей провёл масштабную реконструкцию: площадь расширили, а экспозицию дополнили новыми выставками. После этого его популярность продолжила расти, и в 2024 году музей посетили рекордные 1,26 миллиона человек.

Японское «царство динозавров»

История «динозаврового» Фукуи началась в 1982 году, когда в скале неподалёку от Кацуямы обнаружили окаменелости крокодилоподобных существ раннего мелового периода, живших около 120 миллионов лет назад. Поскольку эти животные жили одновременно с динозаврами, находка дала исследователям надежду обнаружить в Японии и следы самих древних ящеров.

Позднее были найдены зубы хищных динозавров, а в 1989 году музей префектуры начал полномасштабные раскопки. На сегодняшний день 6 из 13 видов динозавров, впервые обнаруженных в Японии, были найдены именно в Фукуи. Среди них – травоядный Fukuisaurus tetoriensis и хищный Fukuiraptor kitadaniensis. Каждая новая находка становилась новостью национального масштаба и укрепляла репутацию Фукуи как японского «царства динозавров». На волне этого интереса музей динозавров отметил своё открытие в 2000 году выставкой «Dino Expo».



Экспозиция «Мир динозавров» – одна из главных достопримечательностей Музея динозавров префектуры Фукуи (© Музей динозавров префектуры Фукуи)

В рамках подготовки к продлению линии синкансэн правительство префектуры ещё в 2009 году создало департамент туризма, занявшийся поиском и развитием местных достопримечательностей. И динозавры, разумеется, сразу стали одним из главных направлений. В 2015 году возле станции Фукуи открылась «Площадь динозавров» с роботами древних ящеров в натуральную величину. Позже экспозицию дополнили новыми аниматронными моделями, включая тираннозавра, установленного в 2024 году.



Робот, изображающий гигантского хищника мелового периода Suchomimus tenerensis, на станции Фукуи (© Правительство префектуры Фукуи)

Власти префектуры также активно поощряли участие частного бизнеса в продвижении Музея динозавров, в некоторых случаях даже предоставляя субсидии. Благодаря этому появились не только «Поезд динозавров», но и автобусы с тематическим оформлением. Некоторые гостиницы тоже сменили концепцию и превратились в «динозавровые отели» со специально оформленными номерами, где гостей встречают древние ящеры.



Проводница «Поезда динозавров» развлекает пассажиров (© Железная дорога Этидзэн)

В этом году в Фукуи провели конкурс Dino Action Award, в рамках которого жители выбирали самые интересные инициативы и проекты, связанные с динозаврами. На конкурс поступило более 80 заявок, а хэштег Ватанабэ #katteniechitetsu получил главный приз в категории «Мероприятия».

Адати Тэцуо, возглавляющий отдел стратегического развития туризма, связанного с динозаврами, возлагает большие надежды на динозавров Фукуи. «Я хочу, чтобы они стали объединяющим фактором и предметом гордости для жителей, – говорит он. – А для туристов – отправной точкой знакомства с другими достопримечательностями Фукуи».



Като Фусами в костюме тираннозавра позирует у экспоната в «Поезде динозавров» (© Като Фусами)



Волонтёры в костюмах тираннозавров оживлённо общаются в «Поезде динозавров» (© Ватанабэ Хироси)

Материал создан в сотрудничестве с Power News. Фотография к заголовку: Волонтёры в костюмах тираннозавров развлекают пассажиров на станции Сиидзакай (© Ватанабэ Хироси)