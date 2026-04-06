Япония выходит в лидеры автономного судоходства: четыре судна введены в коммерческую эксплуатацию – всеяпонский проект решает отраслевые задачи

Проект MEGURI2040, объединяющий 53 компании и организации и ставящий целью к 2040 году перевести 50% каботажного флота на беспилотное управление, провёл пресс-конференцию на пассажирском терминале Харуми (район Тюо, Токио). Были показаны новые суда, воплотившие передовые японские технологии судостроения и ИИ, и продемонстрирована одновременная дистанционная поддержка с берега нескольких автономных судов.

Технологии автоматизации судовождения – на передовом уровне

25 марта контейнеровоз «Микагэ», завершивший серию испытаний автономного плавания, успешно прошёл инспекцию Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В результате все четыре опытных судна проекта MEGURI2040 получили разрешение на коммерческую эксплуатацию – с пассажирами и обычными грузами на борту, без участия человека в управлении, на 4-м уровне автономного судовождения.

Четыре судна, работающие по всей стране, находятся под контролем центра береговой поддержки, который через спутниковую связь отслеживает метеорологическую и навигационную обстановку. По сути, он выполняет роль центра дистанционного управления: работает стационарный объект в Нисиномия (префектура Хёго), а также мобильный вариант на базе трейлера.



Контейнеровоз «Гэмбу» длиной 134,9 м. Справа – мобильный центр береговой поддержки



Автономная швартовка и отход от причала – сложнейший манёвр успешно выполнен

27 марта на причале Харуми был продемонстрирован автономный подход и отход нового контейнеровоза «Гэмбу», выполняющего регулярные рейсы между Кобэ и Токио. Кроме того, из центра береговой поддержки в Нисиномия велась онлайн- трансляция дистанционной поддержки двух судов – «Гэмбу» и парома «Оримпиа дориму Сэто», следовавшего по Внутреннему Японскому морю.

Отмечается, что одновременная дистанционная поддержка нескольких коммерческих автономных судов с берега не имеет аналогов в мире. Оценивая результаты проекта, исполнительный директор фонда Nippon Foundation Умино Мицуюки подчеркнул: «В области судостроения Япония значительно уступает Китаю и Южной Корее, однако в сфере автономного судовождения мы как минимум на два шага впереди».



Интерьер мобильного центра: компактный, но обладающий теми же функциями, что и стационарный, он позволяет поддерживать автономные суда по всей стране



При передаче из центра программы изменения маршрута корректировка курса судна выполнялась автоматически



«Гэмбу» проходит под мостом Рэйнбоу-Бридж во время демонстрационного рейса

Шаг к будущему морского транспорта

Каботажное судоходство обеспечивает около 40% внутренних грузоперевозок Японии и напрямую связано с повседневной жизнью её граждан. При этом отрасль сталкивается с серьёзными проблемами – старением кадров и нехваткой моряков. Развитие автономного судовождения направлено именно на решение этой задачи. Внедрение технологий позволит не только стабилизировать логистику, но и сократить число морских происшествий, около 80% из которых связаны с человеческим фактором, сохранить маршруты на отдалённые острова, а также способствовать автоматизации портовых операций и рыболовства.

За шесть лет с момента запуска MEGURI2040 превратился во всеяпонский проект с участием более 50 компаний и организаций из сфер судоходства, связи, ИТ и других отраслей. Уже на этапе испытаний «первые в мире» результаты достигались один за другим – от автономной швартовки крупных судов до беспилотного плавания в акваториях с интенсивным судоходством. Эти достижения освещались более чем в 1000 СМИ по всему миру. Успешная демонстрация одновременной поддержки нескольких судов стала важной вехой и показала возможный облик будущего морского транспорта.

Для полной реализации беспилотного судоходства необходима также соответствующая правовая база. По словам Умино, эксплуатационные данные будут переданы Министерству земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также использованы при разработке международных норм в рамках Международной морской организации. Ожидается, что японские технологии автономного судовождения станут моделью для всего мира.



Мостик «Гэмбу» отличается просторной компоновкой, однако спроектирован так, что контроль может осуществлять один человек



Рубка напоминает кабину космического корабля. Посетившие судно дети говорили: «Хочу плавать на таком корабле!» – что способствует формированию будущих кадров морской отрасли



Участники пресс-конференции. Слева направо: Умино Мицуюки, председатель Всеяпонского союза моряков Мацуура Мицухару, административный вице-министр Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Мидзусима Сатору, председатель фонда Nippon Foundation Огата Такэхиса

Фотография к заголовку: по часовой стрелке сверху – контейнеровоз «Гэмбу» в режиме автономного судоходства, «Микагэ», судно для островных маршрутов «Оримпиа дориму Сэто», RO-RO-судно «№2 Хокурэн-мару». В центре – центр береговой поддержки, обеспечивающий централизованное управление судами (предоставлено Японским фондом)