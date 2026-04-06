Япония выходит в лидеры автономного судоходства: четыре судна введены в коммерческую эксплуатацию – всеяпонский проект решает отраслевые задачи

Япония выходит в лидеры автономного судоходства: четыре судна введены в коммерческую эксплуатацию – всеяпонский проект решает отраслевые задачиЭкономика Технологии
Технологии автоматизации судовождения – на передовом уровне
25 марта контейнеровоз «Микагэ», завершивший серию испытаний автономного плавания, успешно прошёл инспекцию Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В результате все четыре опытных судна проекта MEGURI2040 получили разрешение на коммерческую эксплуатацию – с пассажирами и обычными грузами на борту, без участия человека в управлении, на 4-м уровне автономного судовождения.
Четыре судна, работающие по всей стране, находятся под контролем центра береговой поддержки, который через спутниковую связь отслеживает метеорологическую и навигационную обстановку. По сути, он выполняет роль центра дистанционного управления: работает стационарный объект в Нисиномия (префектура Хёго), а также мобильный вариант на базе трейлера.
27 марта на причале Харуми был продемонстрирован автономный подход и отход нового контейнеровоза «Гэмбу», выполняющего регулярные рейсы между Кобэ и Токио. Кроме того, из центра береговой поддержки в Нисиномия велась онлайн- трансляция дистанционной поддержки двух судов – «Гэмбу» и парома «Оримпиа дориму Сэто», следовавшего по Внутреннему Японскому морю.
Отмечается, что одновременная дистанционная поддержка нескольких коммерческих автономных судов с берега не имеет аналогов в мире. Оценивая результаты проекта, исполнительный директор фонда Nippon Foundation Умино Мицуюки подчеркнул: «В области судостроения Япония значительно уступает Китаю и Южной Корее, однако в сфере автономного судовождения мы как минимум на два шага впереди».
Шаг к будущему морского транспорта
Каботажное судоходство обеспечивает около 40% внутренних грузоперевозок Японии и напрямую связано с повседневной жизнью её граждан. При этом отрасль сталкивается с серьёзными проблемами – старением кадров и нехваткой моряков. Развитие автономного судовождения направлено именно на решение этой задачи. Внедрение технологий позволит не только стабилизировать логистику, но и сократить число морских происшествий, около 80% из которых связаны с человеческим фактором, сохранить маршруты на отдалённые острова, а также способствовать автоматизации портовых операций и рыболовства.
За шесть лет с момента запуска MEGURI2040 превратился во всеяпонский проект с участием более 50 компаний и организаций из сфер судоходства, связи, ИТ и других отраслей. Уже на этапе испытаний «первые в мире» результаты достигались один за другим – от автономной швартовки крупных судов до беспилотного плавания в акваториях с интенсивным судоходством. Эти достижения освещались более чем в 1000 СМИ по всему миру. Успешная демонстрация одновременной поддержки нескольких судов стала важной вехой и показала возможный облик будущего морского транспорта.
Для полной реализации беспилотного судоходства необходима также соответствующая правовая база. По словам Умино, эксплуатационные данные будут переданы Министерству земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также использованы при разработке международных норм в рамках Международной морской организации. Ожидается, что японские технологии автономного судовождения станут моделью для всего мира.
Фотография к заголовку: по часовой стрелке сверху – контейнеровоз «Гэмбу» в режиме автономного судоходства, «Микагэ», судно для островных маршрутов «Оримпиа дориму Сэто», RO-RO-судно «№2 Хокурэн-мару». В центре – центр береговой поддержки, обеспечивающий централизованное управление судами (предоставлено Японским фондом)