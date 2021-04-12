[Видео] Коридор цветов среди усадеб самураев: любование сакурой в посёлке Какунодатэ преф. Акита

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Посёлок Какунодатэ – одно из трёх наиболее знаменитых мест цветения сакуры в регионе Митиноку. Вид около 400 плакучих вишен сидарэдзакура на улице самурайских усадеб, расположенной в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции JR Какунодатэ, славится во всей Японии. 162 из деревьев признаны национальными памятниками природы. Цветущие сакуры, ветви которых свисают из-за окружающих самурайские усадьбы 1,5-метровых чёрных стен, образуют своего рода коридор из цветов.

Здесь есть 300-летнее гигантское дерево с метровым диаметром ствола, относящееся к той же разновидности, что и плакучие сакуры в Киото. Говорят, что плакучие сакуры в усадьбах самураев появились в начале периода Эдо (1603-1868), когда дочь семьи аристократов вышла замуж в семью Сатакэ-Кита и привезла из Киото три саженца в составе приданого. Новые саженцы отдавали вассалам, которые сажали их в своих усадьбах. Нынешний цветочный коридор появился, как говорят, оттого, что вассалы высаживали сакуры с той стороны усадьбы, которая выходит к улице, чтобы господин видел их, проезжая по улице.

Исторический район, избежавший разрушений во время войны, был признан важным районом сохранения традиционных зданий национального значения в 1976 году, и в настоящее время шесть самурайских резиденций открыты для публики. Здесь снимался фильм режиссера Ямады Ёдзи «Сумеречный самурай», выпущенный в 2002 году. Каскады цветов на цветущих сакурах прекрасно смотрятся на фоне старинных усадеб, сохранивших облик начала периода Эдо.

Отсюда примерно за 2-3 минуты можно дойти пешком до сакур сорта сомэй-ёсино на берегу реки Хинокинай, другого известного места наблюдения за цветением сакуры в Какунодатэ. Начало цветения, полный расцвет и опадание сакуры сомэй-ёсино происходят примерно на два дня позже, чем цветение плакучей сакуры, так что время цветения сакуры здесь немного другое.

[Авторское право «Акита кэбуру тэрэби» (CNA)]

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