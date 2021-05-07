[Видео] Источник, давший имя Канадзаве: Киндзё рэйтаку
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Поблизости от знаменитого сада Кэнрокуэн, одной из туристических достопримечательностей Канадзавы, находится источник Киндзё рэйтаку, Болото духов Золотого замка, где родниковая вода бьёт круглый год.
Говорят, что давным-давно человек по имени Имохори Тогоро мыл выкопанный батат и заметил крупинки золота, мерцающие в прозрачной воде. Эта легенда поясняет происхождение топонима «Канадзава», «Золотое болото».
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы
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