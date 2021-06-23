[Видео] Драгоценная инкрустированная перламутром коробка нинаибако, в которой поставляли сладости к императорскому двору в Киото: город Камэяма в префектуре Миэ
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Сэкиното – знаменитая японская сладость из Сэкидзюку, расположенного в городе Камеяма префектуры Миэ и в период Эдо (1603-1868) являвшегося одним из 53 постоялых посёлков тракта Токайдо. Изящные кондитерские изделия изготавливаются путём замешивания крахмального сиропа и рисовой муки, после чего в получившуюся массу гюхи заворачивают пасту из красных бобов. Феодалы-даймё и прочие, кто посещал Сэкидзюку по системе обязательного посменного пребывания феодалов в Эдо санкин котай, имели возможность насладиться сэкиното. О сладостях стало известно при императорском дворе в Киото, и магазин «Фукагавая» был назначен поставщиком кондитерских изделий храма Ниннадзи, где члены императорского дома служили в качестве настоятелей. Сладости отправляли в специально для этого сделанных инкрустированных перламутром (радэн) коробках нинаибако, для изготовления которых использовались раковины моллюсков тёгай и аогай, а кондитерам даровали почётное звание муцу дайдзё. Хаттори Китиуэмон Аки, владелец магазина в 14-м поколении, показывает дорожную одежду для крупного мужчины – такую одежду носили посыльные, доставлявшие сладости.
Видео компании ZTV «Пейзаж с магазином японских сладостей “Сэкидзюку Фукагавая”»
Гравюора укиё-э на видео: Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо: Сэки, гостиница-хондзин “Хаятатэ”», Исторический музей Камэямы
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