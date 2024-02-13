[Видео VR 360º] Токио и его достопримечательности

Виртуальная реальность Токио 2023

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В этой статье мы посмотрим на одни из самых привлекательных туристических мест в серии виртуальных туров по Токио.

Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Удивительные виды Токио

В 2023 году туристы массово вернулись в японские города. Благодаря благоприятным условиям, в том числе удешевлению йены, число туристов к ноябрю 2023 года превысило 22 миллиона, что соответствует допандемическому уровню.

Особой популярностью среди посетителей пользуется Токио, столица страны. Уникальные районы города – от атмосферы Асакусы периода Эдо до эксклюзивных бутиков Гиндзы и культуры «электрического города» Акихабары – были заполнены иностранными гостями, ищущими развлечений, изысканной еды и выгодных покупок.

Но Токио также привлекает посетителей своими прекрасными пейзажами, которые резко преображаются со сменой времен года. Некоторые из достопримечательностей, которыми наслаждаются посетители столицы, включают императорский дворец, где цветущая вишня украшает весной камни стен замка, гору Такао, место для пеших прогулок, где растёт более 1600 видов растений, и Внешний сад святилища Мэйдзи, где ряды деревьев гинкго – официального дерева Токио – осенью окрашивают пейзаж в золотисто-желтый оттенок.

Ещё одна достопримечательность города – ярко освещённые ночные виды, которые привлекают посетителей, желающих сделать идеальные фотографии, особенно зимой. Токийская башня, которая 23 декабря отпраздновала шестьдесят пятую годовщину своего открытия, привлекает внимание своей ночной подсветкой в виде копии 10-метровой высоты.

Виртуальные виды Токио – коллекция видеороликов, где показаны основные достопримечательности Токио, 2023 года и включает в себя подборку никогда не публиковавшихся изображений города.

Фотография к заголовку: 100-летнее здание станции Токио Маруноути из красного кирпича (© Somese Naoto)