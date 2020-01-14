[Видео] В Киото возле павильона Сандзюсангэндо прошли традиционные соревнования по стрельбе из японского лука
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12 января в Киото возле павильона Сандзюсангэндо прошло традиционное соревнование по стрельбе из лука Оомато дзэнкоку тайкай, Всеяпонское соревнование в стрельбе по большой мишени. На показательные выступления после соревнования собралось посмотреть множество зрителей, а поскольку в этот период проходит День совершеннолетия, то те, кому недавно исполнилось 20 лет выступали в праздничных кимоно харэги, с расстояния в 60 метров они стреляли по мишени диаметром в один метр.
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