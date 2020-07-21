[Видео] В г. Мидзунами префектуры Гифу упало священное дерево

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В регионе Токай ночью с 10 на 11 июля упало священное дерево в святилище Оокутэ-даймёдзиндзя. Его возраст составляет около 1300 лет. Это огромная криптомерия высотой около 40 метров и с обхватом ствола около 11 метров. Никто не пострадал, окружающим домам нанесён минимальный ущерб. Это также природный памятник префектуры. Администрации города и префектуры пока испытывают трудности с его восстановлением. Съёмка производилась 16 июля.

Видео: © Jiji Press

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