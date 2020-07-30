[Видео] Наводнение на реке Могами в северо-восточной части Японии

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В префектуре Ямагата с ночи 28 до утра 29 июля в четырёх местах разлилась река Могами. Это произошло из-за сильных ливней, вызванных остановкой фронта сезонных дождей и низким атмосферным давлением.

Видео: © Jiji Press

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