[Видео] Розовые от цветов склоны парка «Мадза бокудзё» в преф. Тиба

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В парке «Мадза бокудзё» в преф. Тиба наступает время любования цветами нового сорта петунии «Персиковый вздох». Около 25 000 растений высажены на площади в 5000 кв. метров, склон пригорка полностью окрасился в розовый цвет. Любоваться цветами можно до середины сентября.

Видео: © Jiji Press

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