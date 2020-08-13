[Видео] Розовые от цветов склоны парка «Мадза бокудзё» в преф. Тиба
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В парке «Мадза бокудзё» в преф. Тиба наступает время любования цветами нового сорта петунии «Персиковый вздох». Около 25 000 растений высажены на площади в 5000 кв. метров, склон пригорка полностью окрасился в розовый цвет. Любоваться цветами можно до середины сентября.
Видео: © Jiji Press
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